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Умєров зустрівся з делегацією США: обговорили кібербезпеку та цифрову інфраструктуру

Умєров зустрівся із делегацією США

Міністр оборони України Рустем Умєров провів сьогодні, 14 грудня, зустріч із делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелем Фіком, були присутні також директор департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Як зазначається, ключовим акцентом зустрічі була кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

"Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями", - йдеться в повідомленні.

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Також Умєров повідомив, що разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони:

  • "Армія+" та "Резерв+" – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними.
  • DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи.
  • Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

"Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту", - додав Умєров.

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Міністр подякував партнерам зі США за всебічну підтримку України та допомогу у розбудові кіберзахисту.

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Топ коментарі
+3
Умєров - де міни?
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14.12.2024 21:40
+3
Нажаль, Умєров лише є комфортною людиною для Єрмака, але не є міністром оборони.
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14.12.2024 21:50
+2
Господи!
Ну чому ви ніяк не можете всмак ***********?
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14.12.2024 21:57
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Умєров - де міни?
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14.12.2024 21:40 Відповісти
Чому схожий? Татаром він просто прикидається, бо цигану не дадуть безкарно розкрадати армію на мільярди. А якщо ти татар або єврей у владі - то роби що хочеш, а потім тебе відправлять на оздоровлення послом в якусь країну.
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14.12.2024 21:44 Відповісти
Може ббббб краще Стеренко зустрівся?
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14.12.2024 21:45 Відповісти
Нажаль, Умєров лише є комфортною людиною для Єрмака, але не є міністром оборони.
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14.12.2024 21:50 Відповісти
Господи!
Ну чому ви ніяк не можете всмак ***********?
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14.12.2024 21:57 Відповісти
нагальні потреби України і ЗСУ із зрадниками ніхто не буде обговорювати...Всяку куйню ,на котрій можна відмити "пару центів" на "дрінка"
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14.12.2024 21:59 Відповісти
умєрлов, йди нахй, чмо йбане.
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14.12.2024 22:03 Відповісти
"...цифрові рішення Міністерства оборони: "Армія+" та "Резерв+"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3525130

СТОП!!! А з цього місця докладніше!
Тобто "резерв+" є власністю МО? А МО входить до складу КМУ?
Якщо так, то чому є різниця у використанні цього додатку між Громадянами України в Україні та тими, що вимушено виїхали за кордон? Чи ті діти, які хочуть отримати паспорт Громадянина України, але перебувають за кордоном, все ж можуть його отримати документ, зарєєструвавшись в цьому "резерв+", а не вимушені будуть їхати за місцем реєстрації до ТЦК (бо якийсь йолоп від влади сказав, що Паспорт не видадуть без військового облікового документу, за яким треба їхати в Україну)?
Знову не розумію.... Мо пояснить хто?
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14.12.2024 22:52 Відповісти
Краще б зайнявся бракованими мінами!
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15.12.2024 00:04 Відповісти
Чому хорватськи, датськи, норвежськи... міни літають та нищать рашистів а українськи міни котрі постачає укроборонпром - ні. Який міністр оборони відповість за це - та не який - це ж не вони, разом з зеленским, гинуть у окопчиках по коліно. Хоча обіцяв у 19 - ми всі б загинули.....
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15.12.2024 04:24 Відповісти
Висунутий Трампом на посаду директора ФБР Каш Патель заявив, що у разі призначення має намір "розслідувати діяльність президента Зеленського".
https://kyiv24.news/news/majbutnij-dyrektor-fbr-hoche-rozsliduvaty-kudy-podilysya-sotni-milyardiv-dolariv-dopomogy-********
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15.12.2024 06:11 Відповісти
 
 