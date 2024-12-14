Умєров зустрівся з делегацією США: обговорили кібербезпеку та цифрову інфраструктуру

Міністр оборони України Рустем Умєров провів сьогодні, 14 грудня, зустріч із делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелем Фіком, були присутні також директор департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.





Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Як зазначається, ключовим акцентом зустрічі була кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.



"Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: СБУ створила чатбот "Спали ФСБешника": громадяни зможуть повідомляти про російських спецслужбістів

Також Умєров повідомив, що разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони:

"Армія+" та "Резерв+" – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними.

DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи.

Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

"Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту", - додав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекрутинг у Резерв+ зібрав понад 2,5 тис. заяв майже за тиждень, - Міноборони

Міністр подякував партнерам зі США за всебічну підтримку України та допомогу у розбудові кіберзахисту.