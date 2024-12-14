Умєров зустрівся з делегацією США: обговорили кібербезпеку та цифрову інфраструктуру
Міністр оборони України Рустем Умєров провів сьогодні, 14 грудня, зустріч із делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелем Фіком, були присутні також директор департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Як зазначається, ключовим акцентом зустрічі була кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.
"Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями", - йдеться в повідомленні.
Також Умєров повідомив, що разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони:
- "Армія+" та "Резерв+" – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними.
- DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи.
- Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.
"Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту", - додав Умєров.
Міністр подякував партнерам зі США за всебічну підтримку України та допомогу у розбудові кіберзахисту.
Будь ласка, зачекайте...
Ну чому ви ніяк не можете всмак ***********?
СТОП!!! А з цього місця докладніше!
Тобто "резерв+" є власністю МО? А МО входить до складу КМУ?
Якщо так, то чому є різниця у використанні цього додатку між Громадянами України в Україні та тими, що вимушено виїхали за кордон? Чи ті діти, які хочуть отримати паспорт Громадянина України, але перебувають за кордоном, все ж можуть його отримати документ, зарєєструвавшись в цьому "резерв+", а не вимушені будуть їхати за місцем реєстрації до ТЦК (бо якийсь йолоп від влади сказав, що Паспорт не видадуть без військового облікового документу, за яким треба їхати в Україну)?
Знову не розумію.... Мо пояснить хто?
https://kyiv24.news/news/majbutnij-dyrektor-fbr-hoche-rozsliduvaty-kudy-podilysya-sotni-milyardiv-dolariv-dopomogy-********