Рекрутинг у Резерв+ зібрав понад 2,5 тис. заяв майже за тиждень, - Міноборони

Майже за тиждень від дня запуску сервісу рекрутингу у Резерв+ охочі приєднатися до Сил оборони залишили вже понад 2500 заяв, що доводить, що сервіс працює і допомагає українцям шукати себе у війську.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві розповіли, як військова частина, що шукає людину на посаду, може розмістити вакансію через Lobby X, яка потім з'явиться у Резерв+.

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Як розмістити вакансію

Так, для цього потрібно:

перейти за посиланням і залишити заявку: https://info.thelobbyx.com/army/;

зачекати, поки з вами зв'яжеться менеджер Lobby X, щоб підтвердити особу;

створити опис вакансії за шаблоном, який надішле менеджер. Якщо від нього/неї будуть рекомендації - дослухатися до них.

Зазначається, що Lobby X розмістить вакансію, і згодом вона відображатиметься у Резерв+. Двічі на день приходитимуть відгуки від кандидатів. Основне завдання - правильно прокомунікувати і знайти людину, яка підійде найбільше.

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Своєю чергою заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що Резерв+ cтає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного, де він зможе розв’язати свої питання і знайти бригаду, у яку можна потрапити напряму. І одразу на посаду, де можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.