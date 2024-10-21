Близько 22 тис. осіб вже звернулись до центрів рекрутингу, - Міноборони

За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом від початку роботи центрів до них звернулося 21 910 осіб.

Відповідні цифри озвучили в Міністерстві оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на понеділок, 20 жовтня, до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України.

За минулий тиждень центри отримали 956 нових звернень. 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати.

У Міноборони зазначили, що лідером за кількістю звернень за весь час є Харківська область (17,3%). Далі йдуть Дніпропетровська область (15,9%), Київ (14,9%), Запорізька область (12,8%) та Львівська область - (11,7%).

У відомстві нагадали, що загалом в Україні функціонує вже 44 пункти рекрутингу. Також у міністерстві додали, що у центрах рекрутингу не видають повістки, а всі консультації конфіденційні.

Дивіться також: Перший на Рівненщині центр рекрутингу української армії відкрили в Костополі. ФОТО