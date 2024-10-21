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Близько 22 тис. осіб вже звернулись до центрів рекрутингу, - Міноборони

Близько 22 тис. осіб вже звернулись до центрів рекрутингу

За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом від початку роботи центрів до них звернулося 21 910 осіб.

Відповідні цифри озвучили в Міністерстві оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на понеділок, 20 жовтня, до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України.

За минулий тиждень центри отримали 956 нових звернень. 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати.

У Міноборони зазначили, що лідером за кількістю звернень за весь час є Харківська область (17,3%). Далі йдуть Дніпропетровська область (15,9%), Київ (14,9%), Запорізька область (12,8%) та Львівська область - (11,7%).

У відомстві нагадали, що загалом в Україні функціонує вже 44 пункти рекрутингу. Також у міністерстві додали, що у центрах рекрутингу не видають повістки, а всі консультації конфіденційні.

Дивіться також: Перший на Рівненщині центр рекрутингу української армії відкрили в Костополі. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7479) ЗСУ (7669) Рекрутинг (149)


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На місяць війни. Зате бабла пішло на ті центри - можна було дронів закупити...
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21.10.2024 20:24 Відповісти
Якби рекрути мали 100% гарантію, що потраплять на обрану посаду в обраний підрозділ, то звернулося б не 20 000, а 200 000...
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21.10.2024 20:54 Відповісти
Якби попадав під мобілізацію за діючим законодавством то доклав би усіх можливих зусиль щоб її уникнути. Причина дуже проста - у нас мобілізація безстрокова. Іншими словами, вважаю що служба в ЗСУ це контракт на роботу, а не "квиток в один кінець". Ну от тільки подумати що термін служби "до кінця війни"... Натомість військовозобовязаним і придатним варто отримати військову спеціальність і укласти контракт де мають бути чітко прописані обовязки сторін. Без такого контракту ніяка сила не змусила б мене виконувати накази заброньованих і дистанційних "камандіров", які "стратегічно" керують з Банкової, а "тактично" з бані за 50-70 кілометрів від нуля. За місяць підготовки мобілізованого навчити неможливо. Це "мясо". Хто категорично не хоче бути "мясом" має подбати про власну підготовку самостійно та завчасно і памятати що обовязок не можна відділяти від права на відповідну підготовку. Якщо у мобілізованих рекрутів тільки обовязки, а у "зелених ухилянтів" права ... то не пішли б вони лісом разом з їх "гарантованими" правами на бронь?
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21.10.2024 21:09 Відповісти
 
 