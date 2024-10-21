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Около 22 тыс. человек уже обратились в центры рекрутинга, - Минобороны

Близько 22 тис. осіб вже звернулись до центрів рекрутингу

За минувшую неделю в центры рекрутинга в Украине поступило 956 новых обращений. Всего с начала работы центров к ним обратилось 21 910 человек.

Соответствующие цифры озвучили в Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на понедельник, 20 октября, в центры обратилось 21 910 человек. Из них 5 415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины.

За минувшую неделю центры получили 956 новых обращений. 185 человек перешли на этап рассмотрения как потенциальные кандидаты.

В Минобороны отметили, что лидером по количеству обращений за все время является Харьковская область (17,3%). Далее следуют Днепропетровская область (15,9%), Киев (14,9%), Запорожская область (12,8%) и Львовская область - (11,7%).

В ведомстве напомнили, что всего в Украине функционирует уже 44 пункта рекрутинга. Также в министерстве добавили, что в центрах рекрутинга не выдают повестки, а все консультации конфиденциальны.

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Автор: 

Минобороны (9423) ВСУ (6694) рекрутинг (138)


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На місяць війни. Зате бабла пішло на ті центри - можна було дронів закупити...
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21.10.2024 20:24 Ответить
Якби рекрути мали 100% гарантію, що потраплять на обрану посаду в обраний підрозділ, то звернулося б не 20 000, а 200 000...
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21.10.2024 20:54 Ответить
Якби попадав під мобілізацію за діючим законодавством то доклав би усіх можливих зусиль щоб її уникнути. Причина дуже проста - у нас мобілізація безстрокова. Іншими словами, вважаю що служба в ЗСУ це контракт на роботу, а не "квиток в один кінець". Ну от тільки подумати що термін служби "до кінця війни"... Натомість військовозобовязаним і придатним варто отримати військову спеціальність і укласти контракт де мають бути чітко прописані обовязки сторін. Без такого контракту ніяка сила не змусила б мене виконувати накази заброньованих і дистанційних "камандіров", які "стратегічно" керують з Банкової, а "тактично" з бані за 50-70 кілометрів від нуля. За місяць підготовки мобілізованого навчити неможливо. Це "мясо". Хто категорично не хоче бути "мясом" має подбати про власну підготовку самостійно та завчасно і памятати що обовязок не можна відділяти від права на відповідну підготовку. Якщо у мобілізованих рекрутів тільки обовязки, а у "зелених ухилянтів" права ... то не пішли б вони лісом разом з їх "гарантованими" правами на бронь?
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21.10.2024 21:09 Ответить
 
 