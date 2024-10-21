Около 22 тыс. человек уже обратились в центры рекрутинга, - Минобороны

За минувшую неделю в центры рекрутинга в Украине поступило 956 новых обращений. Всего с начала работы центров к ним обратилось 21 910 человек.

Соответствующие цифры озвучили в Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на понедельник, 20 октября, в центры обратилось 21 910 человек. Из них 5 415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины.

За минувшую неделю центры получили 956 новых обращений. 185 человек перешли на этап рассмотрения как потенциальные кандидаты.

В Минобороны отметили, что лидером по количеству обращений за все время является Харьковская область (17,3%). Далее следуют Днепропетровская область (15,9%), Киев (14,9%), Запорожская область (12,8%) и Львовская область - (11,7%).

В ведомстве напомнили, что всего в Украине функционирует уже 44 пункта рекрутинга. Также в министерстве добавили, что в центрах рекрутинга не выдают повестки, а все консультации конфиденциальны.

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