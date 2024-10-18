Перший на Рівненщині центр рекрутингу української армії відкрили в Костополі. ФОТО

У Костополі відкрили перший на Рівненщині центр рекрутингу української армії. Він став 44-м в Україні.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у центрі можна отримати інформацію щодо долучення до Сил оборони та рекрутуватися в обраний підрозділ на обрану посаду. Наразі в центрах рекрутингу української армії доступно понад 10 000 вакансій у Силах оборони: у ЗСУ, у НГУ, ДПСУ, СБУ й інших формуваннях та органах.

"Ми розпочали спільну ініціативу з Міноборони та місцевою владою для залучення вмотивованих громадян до лав ЗСУ. Це не перший наш досвід — раніше ми вже проводили набір до Нацгвардії та Прикордонної служби через Рівненський ЦНАП. Зараз ми розширюємо цю практику, активно шукаючи потенційних військових для різних частин", - розповів перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін.

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Варто наголосити, у центрі рекрутингу української армії не видають повістки. Крім того, рекрутуватися в обрану частину можна й після отримання повістки про уточнення даних.

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"Місцеве самоврядування має активно допомагати державі протистояти російській агресії. Тому ми раді долучитися до цієї ініціативи Міністерства оборони. Це новий підхід, де люди можуть спокійно прийти, отримати інформацію та обміркувати свій вибір", - наголосив секретар міської ради, в.о. міського голови Костополя Давид Дідух.

Робота центрів рекрутинку

На сьогодні до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося вже понад 21 000 осіб. Рекрутери контролюють процес долучення добровольців до сил оборони, а у разі виникнення непорозумінь служба підтримки вирішує їх.

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"Це насправді унікальна можливість. Під час війни держава разом з громадою дає вибір: обрати де служити, з ким служити та на якій посаді. Можна зайти в інтернет, почитати про частини, а в центрі рекрутингу дізнатися актуальні вакансії та сконтактувати з підрозділом", - наголосив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він також додав, що рекрутинг насамперед передбачає укладання контракту. Проте наразі існує можливість обрати конкретну військову частину навіть по процедурі мобілізації. Громадяни можуть безпосередньо зв'язатися з обраною частиною, пройти оформлення та розпочати службу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Резерв+ тепер доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.