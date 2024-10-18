Первый на Ривненщине центр рекрутинга украинской армии открыли в Костополе. ФОТО

В Костополе открыли первый в Ривненской области центр рекрутинга украинской армии. Он стал 44-м в Украине.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в центре можно получить информацию о приобщении к Силам обороны и рекрутироваться в выбранное подразделение на выбранную должность. Сейчас в центрах рекрутинга украинской армии доступно более 10 000 вакансий в Силах обороны: в ВСУ, в НГУ, ГПСУ, СБУ и других формированиях и органах.

"Мы начали совместную инициативу с Минобороны и местными властями для привлечения мотивированных граждан в ряды ВСУ. Это не первый наш опыт - ранее мы уже проводили набор в Нацгвардию и Пограничную службу через Ривненский ЦПАУ. Сейчас мы расширяем эту практику, активно ища потенциальных военных для различных частей", - рассказал первый заместитель главы Ривненской ОВА Сергей Подолин.

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Стоит отметить, в центре рекрутинга украинской армии не выдают повестки. Кроме того, рекрутироваться в выбранную часть можно и после получения повестки об уточнении данных.

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"Местное самоуправление должно активно помогать государству противостоять российской агрессии. Поэтому мы рады присоединиться к этой инициативе Министерства обороны. Это новый подход, где люди могут спокойно прийти, получить информацию и обдумать свой выбор", - подчеркнул секретарь городского совета, и.о. городского головы Костополя Давид Дидух.

Работа центров рекрутинга

На сегодня в сеть центров рекрутинга украинской армии обратилось уже более 21 000 человек. Рекрутеры контролируют процесс приобщения добровольцев к силам обороны, а в случае возникновения недоразумений служба поддержки решает их.

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"Это на самом деле уникальная возможность. Во время войны государство вместе с обществом дает выбор: выбрать где служить, с кем служить и на какой должности. Можно зайти в интернет, почитать о части, а в центре рекрутинга узнать актуальные вакансии и связаться с подразделением", - отметил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он также добавил, что рекрутинг прежде всего предусматривает заключение контракта. Однако сейчас существует возможность выбрать конкретную воинскую часть даже по процедуре мобилизации. Граждане могут непосредственно связаться с выбранной частью, пройти оформление и начать службу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Резерв+ теперь доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.