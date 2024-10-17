На Волыни открылся первый центр рекрутинга украинской армии

В Луцке открылся центр рекрутинга украинской армии. Это первый такой центр в Волынской области и уже 43-й такой в целом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Где и как будет работать центр?

Отныне добровольно присоединиться к Силам обороны можно по адресу: г.Луцк, улица Леси Украинки, 35. Каждый желающий также может получить профессиональную консультацию от гражданских специалистов по телефонам: +38 (098) 834 0701, +38 (066) 865 8755.

Центр будет работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, а в пятницу - с 08:00 до 15:00. Обратиться за консультацией может любой человек. Обученные гражданские рекрутеры помогут выбрать профессию и место службы в соответствии с гражданским опытом и предпочтениями человека.

"Мы хотим, чтобы люди понимали: органы государственной власти открыты к их желаниям, выбору места службы и должности. Центр на базе ЦПАУ реализован по предложению Министерства обороны, чтобы упростить процесс рекрутинга и эффективнее поддерживать наши Вооруженные Силы", - подчеркнула заместитель городского головы Луцка Ирина Чебелюк.

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В сеть центров рекрутинга украинской армии обратилось уже более 21 000 граждан. Сейчас доступны более 10 000 вакансий, в том числе юристы, бухгалтеры, операторы БПЛА, медики, психологи и тому подобное.

"Обращение в центр рекрутинга не создает никаких обязательств. Это место, где вы можете получить информацию и помощь для себя или близких. Приглашаем посетить нас лично или позвонить для консультации", - отметил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он также напомнил, что добровольцы могут мобилизоваться непосредственно в бригаду без участия ТЦК и СП. Этот процесс также доступен через центры рекрутинга.

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Узнать подробную информацию о контактах сети центров рекрутинга украинской армии можно по ссылке: https://recruiting.mod.gov.ua/.