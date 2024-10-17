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Новости
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На Волыни открылся первый центр рекрутинга украинской армии

рекрутинг

В Луцке открылся центр рекрутинга украинской армии. Это первый такой центр в Волынской области и уже 43-й такой в целом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Где и как будет работать центр?

Отныне добровольно присоединиться к Силам обороны можно по адресу: г.Луцк, улица Леси Украинки, 35. Каждый желающий также может получить профессиональную консультацию от гражданских специалистов по телефонам: +38 (098) 834 0701, +38 (066) 865 8755.

Центр будет работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, а в пятницу - с 08:00 до 15:00. Обратиться за консультацией может любой человек. Обученные гражданские рекрутеры помогут выбрать профессию и место службы в соответствии с гражданским опытом и предпочтениями человека.

"Мы хотим, чтобы люди понимали: органы государственной власти открыты к их желаниям, выбору места службы и должности. Центр на базе ЦПАУ реализован по предложению Министерства обороны, чтобы упростить процесс рекрутинга и эффективнее поддерживать наши Вооруженные Силы", - подчеркнула заместитель городского головы Луцка Ирина Чебелюк.

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В сеть центров рекрутинга украинской армии обратилось уже более 21 000 граждан. Сейчас доступны более 10 000 вакансий, в том числе юристы, бухгалтеры, операторы БПЛА, медики, психологи и тому подобное.

"Обращение в центр рекрутинга не создает никаких обязательств. Это место, где вы можете получить информацию и помощь для себя или близких. Приглашаем посетить нас лично или позвонить для консультации", - отметил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он также напомнил, что добровольцы могут мобилизоваться непосредственно в бригаду без участия ТЦК и СП. Этот процесс также доступен через центры рекрутинга.

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Узнать подробную информацию о контактах сети центров рекрутинга украинской армии можно по ссылке: https://recruiting.mod.gov.ua/.

Автор: 

мобилизация (2807) рекрутинг (138) Волынская область (1003)


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Топ комментарии
+5
ті інваліди, а який з інваліда воїн? - коняка рже...
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17.10.2024 18:10
+4
на Волині всі вже трохі ************, за донецьких воювати...
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17.10.2024 18:04
+4
Ну чому ж не пробитися - до черг періодично підходять "рішали" і ввічливо пропонують пройти до буса для прискорення процесу рекрутингу.
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17.10.2024 19:06
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на Волині всі вже трохі ************, за донецьких воювати...
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17.10.2024 18:04 Ответить
У Польщі?
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17.10.2024 20:02 Ответить
А хмельницькі прокурви підтягнуться?
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17.10.2024 18:06 Ответить
ті інваліди, а який з інваліда воїн? - коняка рже...
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17.10.2024 18:10 Ответить
Якщо в сухпайок включать віскі і хамон )
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17.10.2024 21:42 Ответить
Ну чому ж не пробитися - до черг періодично підходять "рішали" і ввічливо пропонують пройти до буса для прискорення процесу рекрутингу.
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17.10.2024 19:06 Ответить
Жители Конче-Заспы так толпятся у центров что другим не пройти.
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17.10.2024 19:10 Ответить
Скільки коштує утримання кожного такого центра і скільки "рекрутів" деякі з них реально дають щодня, а не скільки "звернулося"? Може виявитися,що струмок вичерпався, а робітники там сидять у фейсбуці цілими днями.
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17.10.2024 21:36 Ответить
Так і є ..це все херня для освоєння грошей.. результату буде нуль..
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18.10.2024 05:16 Ответить
 
 