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Новини
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На Волині відкрився перший центр рекрутингу української армії

рекрутинг

У Луцьку відкрився центр рекрутингу української армії. Це перший такий центр у Волинській області та вже 43-й такий загалом в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Де і як працюватиме центр?

Відтепер добровільно долучитися до Сил оборони можна за адресою: м.Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35. Кожний охочий також може отримати фахову консультацію від цивільних спеціалістів за телефонами: +38 (098) 834 0701, +38 (066) 865 8755.

Центр працюватиме з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а у п'ятницю — з 08:00 до 15:00. Звернутися за консультацією може будь-яка особа. Навчені цивільні рекрутерки допоможуть обрати фах та місце служби згідно з цивільним досвідом та вподобаннями людини.

"Ми прагнемо, щоб люди розуміли: органи державної влади відкриті до їхніх бажань, вибору місця служби та посади. Центр на базі ЦНАПу реалізовано на пропозицію Міністерства оборони, щоб спростити процес рекрутингу та ефективніше підтримувати наші Збройні Сили", — наголосила заступниця міського голови Луцька Ірина Чебелюк.

Також читайте: В Україні запустять проєкт із рекрутингу до ЗСУ через "Дію". Хто зможе взяти участь?

До мережі центрів рекрутингу української армії звернулося вже більше ніж 21 000 громадян. Наразі доступні понад 10 000 вакансій, в тому числі юристи, бухгалтери, оператори БПЛА, медики, психологи тощо.

"Звернення до центру рекрутингу не створює жодних зобов'язань. Це місце, де ви можете отримати інформацію та допомогу для себе чи близьких. Запрошуємо відвідати нас особисто або зателефонувати для консультації", — зазначив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він також нагадав, що добровольці можуть мобілізуватися безпосередньо до бригади без участі ТЦК та СП. Цей процес також доступний через центри рекрутингу.

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Дізнатися детальну інформацію щодо контактів мережі центрів рекрутингу української армії можна за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua/.

Автор: 

мобілізація (3112) Рекрутинг (148) Волинська область (872)


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Топ коментарі
+5
ті інваліди, а який з інваліда воїн? - коняка рже...
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17.10.2024 18:10 Відповісти
+4
на Волині всі вже трохі ************, за донецьких воювати...
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17.10.2024 18:04 Відповісти
+4
Ну чому ж не пробитися - до черг періодично підходять "рішали" і ввічливо пропонують пройти до буса для прискорення процесу рекрутингу.
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17.10.2024 19:06 Відповісти
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на Волині всі вже трохі ************, за донецьких воювати...
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17.10.2024 18:04 Відповісти
У Польщі?
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17.10.2024 20:02 Відповісти
А хмельницькі прокурви підтягнуться?
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17.10.2024 18:06 Відповісти
ті інваліди, а який з інваліда воїн? - коняка рже...
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17.10.2024 18:10 Відповісти
Якщо в сухпайок включать віскі і хамон )
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17.10.2024 21:42 Відповісти
Ну чому ж не пробитися - до черг періодично підходять "рішали" і ввічливо пропонують пройти до буса для прискорення процесу рекрутингу.
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17.10.2024 19:06 Відповісти
Жители Конче-Заспы так толпятся у центров что другим не пройти.
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17.10.2024 19:10 Відповісти
Скільки коштує утримання кожного такого центра і скільки "рекрутів" деякі з них реально дають щодня, а не скільки "звернулося"? Може виявитися,що струмок вичерпався, а робітники там сидять у фейсбуці цілими днями.
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17.10.2024 21:36 Відповісти
Так і є ..це все херня для освоєння грошей.. результату буде нуль..
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18.10.2024 05:16 Відповісти
 
 