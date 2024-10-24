Рекрутинг в Резерв+ собрал более 2,5 тыс. заявлений почти за неделю, - Минобороны

Почти за неделю со дня запуска сервиса рекрутинга в Резерв+ желающие присоединиться к Силам обороны оставили уже более 2500 заявлений, что доказывает, что сервис работает и помогает украинцам искать себя в армии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве рассказали, как воинская часть, которая ищет человека на должность, может разместить вакансию через Lobby X, которая затем появится в Резерв+.

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Как разместить вакансию

Для этого нужно:

перейти по ссылке и оставить заявку: https://info.thelobbyx.com/army/;

подождать, пока с вами свяжется менеджер Lobby X, чтобы подтвердить личность;

создать описание вакансии по шаблону, который пришлет менеджер. Если от него/нее будут рекомендации - прислушаться к ним.

Отмечается, что Lobby X разместит вакансию, и впоследствии она будет отображаться в Резерв+. Дважды в день будут приходить отзывы от кандидатов. Основная задача - правильно прокоммуницировать и найти человека, который подойдет больше всего.

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В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что Резерв+ становится экосистемой сервисов для военнообязанного, где он сможет решить свои вопросы и найти бригаду, в которую можно попасть напрямую. И сразу на должность, где можно эффективно применять свои знания и умения.