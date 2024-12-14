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Харківська область (204) Дворічна (6) війна в Україні (1102)

Окупантів відкинуто біля Піщаного, біля Дворічної та Лозової на Харківщині є просування ворога, - DeepState. КАРТИ

Українські захисники відкинули противника біля Піщаного Донецької області, однак війська РФ просунулися біля Дворічної та Лозової на Харківщині.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Дворічної та Лозової. Сили Оборони відкинули противника біля Піщаного. Уточнено район східніше Кругляківки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають успіхи на Куп’янському напрямку, війська РФ просунулися на Покровсько-Курахівському напрямку, - естонська розвідка

Дворічна

Лозова

Піщане

Кругляківка

Автор: 
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Топ коментарі
+9
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14.12.2024 22:43
+4
Тобто кацап в добре укріплених позиціях буде перемелювати атакуючі підрозділи, хоча мало б бути навпаки...
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14.12.2024 23:08
+3
На противагу звично почніть прискіпливо перераховувати знищені рузьге таратайки!
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14.12.2024 22:30
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Тут мова не про Липці, це трішкі в іншій стороні.
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14.12.2024 22:34 Відповісти
На противагу звично почніть прискіпливо перераховувати знищені рузьге таратайки!
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14.12.2024 22:30 Відповісти
Пройшло повідомлення про контратаки свіжою бригадою ЗСУ в районі н.п. Шевченко з метою відновлення українських позицій в укріпрайоні на висотах біля Жовтого, які здав без бою ворогу зрадник Луценко.
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14.12.2024 22:43 Відповісти
Тобто кацап в добре укріплених позиціях буде перемелювати атакуючі підрозділи, хоча мало б бути навпаки...
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14.12.2024 23:08 Відповісти
Поки за попередньою інформацією в пезультаті бою в н.п. Шевченко ворог відступив до посадок.
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14.12.2024 23:33 Відповісти
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15.12.2024 17:04 Відповісти
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14.12.2024 22:43 Відповісти
Оце відкриття! Нобелівську премію терміново...
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15.12.2024 07:50 Відповісти
в тебе реакція блискавична, як у равлика!
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15.12.2024 10:12 Відповісти
Терміново повертайте Залужного!
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15.12.2024 16:55 Відповісти
Пряма мова родича з-під Курахово.
Причина просування кацапів ОДНА: розтягування бригад по маленьких кусках, і відповідно повна відсутність зв"язку між тими маленькими кусками з різних бригад. Тобто ворог просочується між тими кусками. Таке можна зробити хіба навмисне.
Це потрібно заборонити хоч законодавчо, і то терміново. Якому зраднику це прийшло в голову.
Для розуміння: на позицію заступало 10 людей, з 4-х різних бригад (шо за нахер?????), які познайомились лиш годину тому. Позиції зліва-справа налагодили зв"язок, лише через кілька годин. тобто ворог мав до пів дня, щоб просоочитись, бо невідомо хто яку зону криє. Це виглядає на саботаж командування рівня ОТУ.
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15.12.2024 20:17 Відповісти
 
 