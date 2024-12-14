Окупантів відкинуто біля Піщаного, біля Дворічної та Лозової на Харківщині є просування ворога, - DeepState. КАРТИ
Українські захисники відкинули противника біля Піщаного Донецької області, однак війська РФ просунулися біля Дворічної та Лозової на Харківщині.
Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Дворічної та Лозової. Сили Оборони відкинули противника біля Піщаного. Уточнено район східніше Кругляківки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 YU ST
показати весь коментар14.12.2024 22:43
+4 Roman Mynameis 0938eb47
показати весь коментар14.12.2024 23:08
+3 Алекс Скела
показати весь коментар14.12.2024 22:30
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Будь ласка, зачекайте...
Причина просування кацапів ОДНА: розтягування бригад по маленьких кусках, і відповідно повна відсутність зв"язку між тими маленькими кусками з різних бригад. Тобто ворог просочується між тими кусками. Таке можна зробити хіба навмисне.
Це потрібно заборонити хоч законодавчо, і то терміново. Якому зраднику це прийшло в голову.
Для розуміння: на позицію заступало 10 людей, з 4-х різних бригад (шо за нахер?????), які познайомились лиш годину тому. Позиції зліва-справа налагодили зв"язок, лише через кілька годин. тобто ворог мав до пів дня, щоб просоочитись, бо невідомо хто яку зону криє. Це виглядає на саботаж командування рівня ОТУ.