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Росія відводить війська з Сирії, але не залишає дві свої основні бази, - Reuters

Присутність рф в Сирії досі зберігається

Росія відводить свої війська з лінії фронту на півночі Сирії та з постів в Алавітських горах. Водночас Кремль зберігає контроль над двома ключовими базами - авіабазою Хмеймім у Латакії та військово-морським об’єктом у Тартусі.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки, зроблені в п’ятницю, 13 грудня, свідчать, що принаймні два Ан-124, одних з найбільших у світі вантажних літаків, готувалися до завантаження на базі Хмеймім. Як мінімум один транспортник вилетів у суботу до Лівії, каже сирійський співробітник служби безпеки.

Сирійські військові та джерела безпеки, які контактували з росіянами, повідомили Reuters, що Росія відводить свої сили від лінії фронту та відводить частину важкої техніки та старших сирійських офіцерів.

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Водночас, за даними джерел, Росія не виводить свої дві основні бази і наразі не має наміру цього робити.

Сирійські військові, які співпрацюють із росіянами, зазначають, що частина важкої техніки та високопоставлені офіцери армії Асада вже вирушили до Москви. Старший офіцер сирійської армії, який підтримує зв’язок з російськими військовими, сказав Reuters, що на нинішньому етапі  мета полягає в тому, щоб перегрупуватися та передислокуватися відповідно до подій на місці,

Посадовець, близький до нової тимчасової адміністрації, сказав Reuters, що питання російської військової присутності в Сирії та минулі угоди між урядом диктатора Асада та Москвою не обговорюються.

Дивіться також: Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

"Це питання для майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом", - сказав він, додавши, що Москва налагодила канали зв'язку.

Він додав, що сили повстанців перебувають в безпосередній близькості від російських баз в Латакії.

Російське джерело, на умовах анонімності, повідомило, що переговори з новою владою Сирії тривають і Росія не виходить зі своїх баз.

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Топ коментарі
+28
Ну вот повстанцы расслабились, остановились и рашисты передумали бежать. Скоро наоборот начнут возвращаться, искать лазейки и пропихивать свое правительство. Людей ничего не учит что рашист как рак, оставь кусочек на развод и он вернется с новой силой и сожрет весь организм еще быстрее чем раньше
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15.12.2024 01:10
+14
Це досить дивно, бо ці кацапи там наробили дуже багато біди - десятки тисяч трупів (у т.ч. жінок і дітей) і зруйновані міста (згадаймо Алеппо).
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15.12.2024 01:18
+12
Та же история как у нас с Майданом когда все сепарье, барыги и предатели драпали в обосраных штанах думали что их будут вырезать, сжигать дворцы и на швабры насаживать. А потом оглянулись, а революционеры бросили вилы и бутылки с бензином и давай чубы уже друг другу рвать за кресла и за жирные куски бюджета. В итоге очень быстро вернулись к тому против чего воевали.
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15.12.2024 01:26
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Поділять ту сирію як не свіжий торт тай на тому закінчитьсяю. На людей там всім насрати і на те хто кого вбив. Важливий урок того що треба будувати власну сильну незалежну державу. І не полягатись як сирія на якихось упирів котрі тебе повинні захистити.
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15.12.2024 00:59 Відповісти
А на яких упирів, ви, росіянии полагаєтесь?
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15.12.2024 01:31 Відповісти
Писав швидко тому використав смішне та огидне москальске слово прошу вибачення. Я не росіян.
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15.12.2024 03:05 Відповісти
Дивно що Сирія взагалі існувала як єдина держава, враховуючи що вона штучно була зліплена з різних народів, з різним віросповіданням!
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15.12.2024 03:18 Відповісти
Один раз був у Тартусі. Земля з чахлими пальмами. Криві вулиці. Погане до блювотиння місцеве пиво. Золото на вагу.
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15.12.2024 01:09 Відповісти
Ну вот повстанцы расслабились, остановились и рашисты передумали бежать. Скоро наоборот начнут возвращаться, искать лазейки и пропихивать свое правительство. Людей ничего не учит что рашист как рак, оставь кусочек на развод и он вернется с новой силой и сожрет весь организм еще быстрее чем раньше
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15.12.2024 01:10 Відповісти
Це досить дивно, бо ці кацапи там наробили дуже багато біди - десятки тисяч трупів (у т.ч. жінок і дітей) і зруйновані міста (згадаймо Алеппо).
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15.12.2024 01:18 Відповісти
А що дивного? Ісламісти і рузьгі братья навєк, ну або до наступного теракту а-ля крокус сіті.
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15.12.2024 01:25 Відповісти
Чего нам удивляться, когда рашисты убили больше ста тысяч украинцев, а мы рашистам продолжаем качать нефть и газ потому что ***** копейку нам кидает. Так и там, ***** из всего стада сирийцев найдет самого алчного предателя, пообещает деньги за базы и пошло-поехало все по накатанной схеме с чего и начиналось. Как говорил мне один хороший знакомый чиновник, если взять все богатства и разделить поровну между всеми людьми на земле то через 10-20 лет все вернется к тому же самому с чего и начиналось, где одни очень богатые а другие очень бедные а третьи вообще рабы.
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15.12.2024 01:34 Відповісти
так и есть. Смотрел док. фильм, где по-моему молдаванин продал свою почку. Получил большие деньги (как для него, на самом деле продал дешево). Через 5 лет все вернулось в конечную точку. Долги отдал, разошлось туда-сюда, живет в конуре с 0 в кармане. Я был в шоке
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15.12.2024 02:01 Відповісти
Через деякий (короткий) час зʼясується, що йхло і Ердоган (читати: "повстанці") -- друззя навєк.
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15.12.2024 01:23 Відповісти
Та же история как у нас с Майданом когда все сепарье, барыги и предатели драпали в обосраных штанах думали что их будут вырезать, сжигать дворцы и на швабры насаживать. А потом оглянулись, а революционеры бросили вилы и бутылки с бензином и давай чубы уже друг другу рвать за кресла и за жирные куски бюджета. В итоге очень быстро вернулись к тому против чего воевали.
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15.12.2024 01:26 Відповісти
Латакію мають передати Україні
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15.12.2024 01:50 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"?... Навіщо нам вона? "Шоб було..."? Нам-би своє повернуть! І ХТО ж нам її "дасть"? І "за які "красиві очі"?
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15.12.2024 06:01 Відповісти
дурачки сирійці якщо дозволять залишитися. І ердоган дурачок, якщо на це піде.
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15.12.2024 02:02 Відповісти
У Эрдогана там другая проблема, там две фракции оппозиционные - про-турецкая и про-(саудовская, иорданская, египетская) и они серьезные конкуренты, плюс много всяких других народов(друзы, курды, алавиты, христиане) которые явно не про-турецкие. Так может сложится что после победы в войне они окажутся в меньшинстве. Там уже и не до россии будет.
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15.12.2024 04:14 Відповісти
Ердоган далеко не дурачок. за ці бази він з кацапів три шкури здере. тобто ці бази там точно не безплатно для русні будуть знаходитись. якщо будуть. бо Ердоган може тільки на якийсь час пообіцяти кацам протекцію цих баз, поки вони, наприклад, у Лівії не облаштують собі нову базу. Ердоган, як гросмейстер, викинув каців з Карабаху, а тепер і з Сирії. а з часом може викинути їх і з Лівії (там він вже не раз пересікався з пуйлом).
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15.12.2024 07:45 Відповісти
Ердоган такий самий імперець, як і хло, мріє про великий Туран від моря до моря- від Сирії до Якутії.
Історія повторюється: два божевільних диктатори скоро зчепляться в смертельному двобої, погано ,що Україна знову в центрі кривавої каші...
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15.12.2024 09:29 Відповісти
Хай їм воду перекривають... На базах нема ні жінок, ні дітей - так що про "гуманітарну катастрофу" мова вестися не може...
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15.12.2024 07:59 Відповісти
Наверняка, там артезианские скважины
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15.12.2024 09:41 Відповісти
А якщо ні? А електроенергія? Насоси працюють на ній... Дизель-генератори дорогі в експлуатації... Якщо вивчить ситуацію на місці та гарно подумать - можна знайти шляхи, що створюватимуть проблеми для кацапів...
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15.12.2024 09:52 Відповісти
араби це "мудрий " нарід. для них гроші важливіше загублених своїх дітей в алепо рашистами. так що це не дивина. продажні всі араби.
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15.12.2024 08:29 Відповісти
Це їм так хотілося б залишити бази. А сирійцям ці гнізда "*********" і на фіг не потрібні. Дуже сумніваюсь що сирійці забудуть хто саме знищував сотні тисяч людей в Алеппо. Сподіваючсь що сирійці виріжуть кацапню до останнього і остаточно закриють питання **************** реваншу. А ми їм про Сєвастополь нагадаємо...
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15.12.2024 08:35 Відповісти
Згадайте Чечню, не так давно це було.
Сотні тисяч загиблих, тисячі вбитих дітей - все забуто , очі засліплені подачками з Москви.
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15.12.2024 09:32 Відповісти
А от кадирівці вважають що кацапи платять данину вайнахам...
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15.12.2024 09:36 Відповісти
Чеченці перемогли кацапів бо не гречкосії.
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15.12.2024 11:57 Відповісти
Тейп беной (кадировський) до 20 століття вважався тейпом воїнів. З 20 століття вважається тейпом злодіїв. Всі інші тейпи Ічкерії такі ж гречкосії та ремісники як і ми.
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15.12.2024 13:27 Відповісти
Факт залишається фактом. "Тіктокери" перемогли, а Україна з усією зброєю і мільярдами НАТО не може.
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15.12.2024 14:26 Відповісти
первая ошибка
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15.12.2024 10:38 Відповісти
 
 