Росія відводить війська з Сирії, але не залишає дві свої основні бази, - Reuters
Росія відводить свої війська з лінії фронту на півночі Сирії та з постів в Алавітських горах. Водночас Кремль зберігає контроль над двома ключовими базами - авіабазою Хмеймім у Латакії та військово-морським об’єктом у Тартусі.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Супутникові знімки, зроблені в п’ятницю, 13 грудня, свідчать, що принаймні два Ан-124, одних з найбільших у світі вантажних літаків, готувалися до завантаження на базі Хмеймім. Як мінімум один транспортник вилетів у суботу до Лівії, каже сирійський співробітник служби безпеки.
Сирійські військові та джерела безпеки, які контактували з росіянами, повідомили Reuters, що Росія відводить свої сили від лінії фронту та відводить частину важкої техніки та старших сирійських офіцерів.
Водночас, за даними джерел, Росія не виводить свої дві основні бази і наразі не має наміру цього робити.
Сирійські військові, які співпрацюють із росіянами, зазначають, що частина важкої техніки та високопоставлені офіцери армії Асада вже вирушили до Москви. Старший офіцер сирійської армії, який підтримує зв’язок з російськими військовими, сказав Reuters, що на нинішньому етапі мета полягає в тому, щоб перегрупуватися та передислокуватися відповідно до подій на місці,
Посадовець, близький до нової тимчасової адміністрації, сказав Reuters, що питання російської військової присутності в Сирії та минулі угоди між урядом диктатора Асада та Москвою не обговорюються.
"Це питання для майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом", - сказав він, додавши, що Москва налагодила канали зв'язку.
Він додав, що сили повстанців перебувають в безпосередній близькості від російських баз в Латакії.
Російське джерело, на умовах анонімності, повідомило, що переговори з новою владою Сирії тривають і Росія не виходить зі своїх баз.
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