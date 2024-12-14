Росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів із Сирії: бояться, що колони накриють вогнем, - ГУР Міноборони
Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.
"Полковник російської армії Дмитро Мотренко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії - випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.
Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу": їхня задача - захищати підрозділи рф, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", - йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.
До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків - перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловска та Владивостока.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
Будь ласка, зачекайте...
Перекидання наших резервів сюди трохи загальмує підарів, від цього їм легко вже не буде! Південніше через яр ворог вийшов до околиць н.п Слов'янка та намагається закріпитися. Загальна мета кнурів, вийти в район Андріївки тим самим розгромити наш Курахівський гарнізон.
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А зараз скиглять, істоти бешені, ви.лядки х.йловські.
Дали копняка у дупу, що намагається тікати з гідністю.
Їх лише за Алеппо слід проводжать "салютацією" з усіх можливих видів зброї... "Гнать втришия"!!!
Колись одна розумна людина сказала: "Якщо хочеш розпочать війну - звернися до росіян... Якщо хочеш війну припинить - звернися до євреїв..." (війн Ізраїлю з арабами це не стосується - бо вони такі самі "******* на голову", що й кацапня...
Це план США та Ізраїлю - ліквідація сил, що реально можуть в Сирії створити сильну державу.
Думаю повстанці це розуміють - тому спочатку відновлять владу там де можна а потім будуть вимагати через ООН "заспокоїти" Ізраїль та повернутися до договру 1974 року.
Поживемо побачимо.
Ранее курдские силы обратились к Израилю за помощью в борьбе против группировок, поддерживающих Турцию. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.
Тепер починай "верещать", що "американці окуповують сирійські землі"...
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