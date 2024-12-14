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Новини Війна в Сирії
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Росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів із Сирії: бояться, що колони накриють вогнем, - ГУР Міноборони

Супутникові знімки свідчать про втечу росіян з Сирії

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

"Полковник російської армії Дмитро Мотренко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії - випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.

Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу": їхня задача - захищати підрозділи рф, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

За даними ГУР, 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків - перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловска та Владивостока.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте також: Падіння режиму Асада в Сирії говорить про ослаблення позицій Росії та Ірану, - Білий дім

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Топ коментарі
+27
Накриють - добре - не вб"ють погано - бо винирнуть в Украіні
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14.12.2024 11:37
+24
Коли обстрілювали бомбили Алепо, вбивали цивільних, старих, дітей - не боялися..
А зараз скиглять, істоти бешені, ви.лядки х.йловські.
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14.12.2024 11:46
+10
те ще русня ще дихае та іздіть в той Сіріі з своімі ганчіркамі вже само по собі п@здець....
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14.12.2024 11:39
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Накриють - добре - не вб"ють погано - бо винирнуть в Украіні
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14.12.2024 11:37 Відповісти
🇺🇦Покровський напрямок: Наші козаки намагалися контратакувати від Піщаного по посадках у бік Шевченко. Це коштувало багато життів наших бійців, було багато поранених та загиблих. Ми увірвалися до Шевченко і одразу були вибиті звідти, потім почала атакувати русня і вийшла до околиць Піщаного. Ворог дуже сильно підготувався тут, застосовує авіацію, арту та дрони, вибити вже не вийде їх.

Перекидання наших резервів сюди трохи загальмує підарів, від цього їм легко вже не буде! Південніше через яр ворог вийшов до околиць н.п Слов'янка та намагається закріпитися. Загальна мета кнурів, вийти в район Андріївки тим самим розгромити наш Курахівський гарнізон.

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
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14.12.2024 12:41 Відповісти
100% накриють - тепер "дотримуються" новітніх методичок війни написаних росією на основі Іловайського договорняка про "зелений коридор"...
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14.12.2024 12:44 Відповісти
те ще русня ще дихае та іздіть в той Сіріі з своімі ганчіркамі вже само по собі п@здець....
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14.12.2024 11:39 Відповісти
Ани же не винаваты!! , ани же там мир паддерживали,и трениравались.
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14.12.2024 11:47 Відповісти
Де *** там наше ГРУ?(((Це супер шанс спровокувати там колотнечу та не пустити цих підарів в Україну((((Агов!!!!
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14.12.2024 11:43 Відповісти
та там мабуть Ердоган пообіцяв ху йлу, що повстанці не тронуть його чмобіків покі забираються із Сирії. от тільки питання як вони будуть звідти забиратися - повністю з країни чи все ж таки там якось порішають кацапи з Ердоганом, щоб залишити в Сирії свої бази у Тартусі і в Хмеймімі. швидше за все, що на деякий час порішають (говорилось про півроку) і там кацапи ще залишаться на своїх базах (що для них найголовніше), а з усієї іншої території Сирії вони таки заберуться. що для України є хірово... проте не всіх цих повстанців контролює Ердоган. там є ще кілька інших сирійських повстанських угруповань (правда вони далеко від того Тартусу і Хмейміму), які виступали проти Асада. ну відповідно і проти кацапів. тому логічно було би, щоб ці неконтрольовані Ердоганом повстанські групи за спиною Ердогана вчинили би кацапам різню, щоб не один кацап, ні одна їхня ******** не покинули Тартус і Хмеймім.. проте не факт, що ці повстанці наважаться на таке. а жаль..
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14.12.2024 11:57 Відповісти
Наше хвалене ГУР так само проморгали і заворушку зробити між бандитами кадирівців,коли ті ділли москальські гроші в москві((
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14.12.2024 13:01 Відповісти
Там есть ещё курды, поддерживаемые американцами. Как с ними будет договариваться их вечный враг Эрдоган?
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14.12.2024 13:04 Відповісти
та питання в тому, що курди дуже далеко, в іншому кінці Сирії. їх ніхто не пропустить через усю Сирію аж до кацапських баз на заході Сирії...
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14.12.2024 14:06 Відповісти
Не треба скиглити, беріть лопату
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14.12.2024 11:43 Відповісти
Коли обстрілювали бомбили Алепо, вбивали цивільних, старих, дітей - не боялися..
А зараз скиглять, істоти бешені, ви.лядки х.йловські.
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14.12.2024 11:46 Відповісти
відправтє їм гогішвілі на допомогу
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14.12.2024 11:48 Відповісти
Голімий драп, ісполнєнний вєлічія.
Дали копняка у дупу, що намагається тікати з гідністю.
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14.12.2024 11:58 Відповісти
От-от... Черговий "жест доброй воли"...
Їх лише за Алеппо слід проводжать "салютацією" з усіх можливих видів зброї... "Гнать втришия"!!!
Колись одна розумна людина сказала: "Якщо хочеш розпочать війну - звернися до росіян... Якщо хочеш війну припинить - звернися до євреїв..." (війн Ізраїлю з арабами це не стосується - бо вони такі самі "******* на голову", що й кацапня...
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14.12.2024 12:19 Відповісти
Там все складно. Є підконтрольні Ердогану сили, є непідконтольні, є ІДІЛ (який русня пафосно побєділа), який взагалі нікому крім себе не підконтрольний. Так що, на жаль, повноцінного Іловайська не буде, але когось таки покришать по дорозі отдєльно благодарниє мєстніє аборігєни.
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14.12.2024 12:38 Відповісти
Ізраїль якраз бажає ескалації - захопленням територій від лінії 1974 року - Ізраїль ПРОВОКУЄ повстанців вступити з ним в нерівну бійню, результат якої очевидний.
Це план США та Ізраїлю - ліквідація сил, що реально можуть в Сирії створити сильну державу.
Думаю повстанці це розуміють - тому спочатку відновлять владу там де можна а потім будуть вимагати через ООН "заспокоїти" Ізраїль та повернутися до договру 1974 року.
Поживемо побачимо.
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14.12.2024 12:49 Відповісти
Єдине, з чим можу погодиться - з останньою твоєю фразою... Бо решта - "пустопорожня лабуда"...
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14.12.2024 12:57 Відповісти
Израиль, который лучше всех знает цену исламистам, пользуясь неразберихой после свержения Асада, уничтожает военную инфраструктуру Сирии...
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14.12.2024 13:10 Відповісти
Ізраїль ніхто не чіпав. Навіть навпаки - бармалєї заявляли що вони з Ізраїлем не вороги. Тепер вороги і винуватець Ізраїль сам...
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14.12.2024 13:26 Відповісти
Окупує території у Сирії-так буде точніше! Мародерить попутно!
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14.12.2024 13:30 Відповісти
Турция готова принять решительные меры, включая сбитие самолётов ЦАХАЛ, если Израиль будет вмешиваться в конфликт, поддерживая курдские подразделения, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщает издание **** Şafak в телеграм-канале.

Ранее курдские силы обратились к Израилю за помощью в борьбе против группировок, поддерживающих Турцию. Анкара узнала об этом и официально предупредила Тель-Авив о возможных последствиях таких действий.
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14.12.2024 15:30 Відповісти
"Армейский спецназ США заходит на военную базу базу в Кобани на севере Сирии, которую ранее занимали российские войска. Весь цимес этого события в том, что в 2019 году США вынуждены были вывести свой контингент из Кобани и оставить эту базу, которую затем с пафосом заняли россияне. Российская пропаганда тогда сделала 100500 репортажей о том, как "трусливые" янки оставили свою базу, а бравые ваньки её заняли. Российское командование даже устроило на пустой базе высадку десанта с вертолётов, мол, зачистка объекта перед заходом основной группы... Прошло 5 лет и звёздно-полосатый стяг снова развивается над Кобани.

Тепер починай "верещать", що "американці окуповують сирійські землі"...
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14.12.2024 19:17 Відповісти
Випустити вбивць свого народу на волю!?Хоча б обміняйтеїх на Ассада та поплічників,які катували народ Сиріїї десятиліттями!
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14.12.2024 12:00 Відповісти
ВС РФ уходят из Сирии. Местные провожают, показывая средние пальцы

Видео https://t.me/insiderUKR/88648
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14.12.2024 12:03 Відповісти
Без договорняка Джо і пу їм би не дозволили проїхать.
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14.12.2024 16:30 Відповісти
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14.12.2024 12:34 Відповісти
Зараз би тим кацапам влаштувати «зелений коридор» як під Ілловайськом у 2014.
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14.12.2024 12:35 Відповісти
Скиглять так, как ніби чорні мішки забули. Не переживайте і місцеві підійдуть
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14.12.2024 12:45 Відповісти
Землям Сірії треба добрива!
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14.12.2024 13:08 Відповісти
Невже сірійці,котрих москалі геноцидили 10 років так просто дадуть вбивцям піти?((В когось там має дах поїхати і з засади спалити колону разом з пвк і рештою уродів(
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14.12.2024 13:22 Відповісти
москалі вже друзяки, бо вже платять гроші.
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14.12.2024 13:31 Відповісти
Тепер треба те лайно потопити при проході Чорним морем...
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14.12.2024 13:28 Відповісти
не понимаю, почему наши еще не ******* русню в Сирии? Они так компактно сидят.
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14.12.2024 13:30 Відповісти
От якби накрили вогнем кацапсяче лайно...
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14.12.2024 13:37 Відповісти
Слабаки
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14.12.2024 14:39 Відповісти
 
 