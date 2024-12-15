Розмови про наступ росіян на Запоріжжя – це вороже ІПСО, - очільник ОВА Федоров

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що розмови про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя ходять ще з березня і вони є ворожим ІПСО.

Про це посадовець сказав під час брифінгу, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо чемодани із Запоріжжя. Це - все ІПСО, але на яке суспільство реагує", - заявив Федоров.

Керівник ОВА каже, що саме з цієї причини наразі не розпочато будівництво підземної школи в Комишувасі (населений пункт за 20 км від фронту, - ред.).

"З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей",- пояснює посадовець.

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Федоров сказав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

У січні 2025 року влада планує прийняти рішення, що робити з цим будівництвом.

Раніше видання The Economist писало, що ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, але деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

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