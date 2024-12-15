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Розмови про наступ росіян на Запоріжжя – це вороже ІПСО, - очільник ОВА Федоров

Федоров про можливий наступ РФ на Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що розмови про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя ходять ще з березня і вони є ворожим ІПСО.

Про це посадовець сказав під час брифінгу, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо чемодани із Запоріжжя. Це - все ІПСО, але на яке суспільство реагує", - заявив Федоров.

Керівник ОВА каже, що саме з цієї причини наразі не розпочато будівництво підземної школи в Комишувасі (населений пункт за 20 км від фронту, - ред.).

"З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей",- пояснює посадовець.

Читайте також: Війська РФ готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку в районі Приютного, - Сили оборони півдня

Федоров сказав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

У січні 2025 року влада планує прийняти рішення, що робити з цим будівництвом.

Раніше видання The Economist писало, що ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, але деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

Читайте також: Сил для наступу на Запоріжжя у військ РФ недостатньо, - ЦПД
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Топ коментарі
+27
ага ..готуйтесь до травневих шашликів та не дивіться вгору (с)
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15.12.2024 03:14
+25
Та таке ми вже чули у 21 році та на початку 22 - і шо то було іпсо, про ударні угруповання. Як же міг український нарід привести до влади стіки ідіотів. А ось так - весело та ржачно. Стіки крові - а предурки кажуть - то все вороже іпсо. Так і вірять їм. Батькивщина, пілять.
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15.12.2024 03:55
+19
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15.12.2024 07:12
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Забув сказати щоб човна не розхитували.
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15.12.2024 02:33 Відповісти
ага ..готуйтесь до травневих шашликів та не дивіться вгору (с)
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15.12.2024 03:14 Відповісти
А якщо візьмуть Покровськ, та полізуть на Дніпропетровщину теж буде ІПСО?
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15.12.2024 03:14 Відповісти
Та таке ми вже чули у 21 році та на початку 22 - і шо то було іпсо, про ударні угруповання. Як же міг український нарід привести до влади стіки ідіотів. А ось так - весело та ржачно. Стіки крові - а предурки кажуть - то все вороже іпсо. Так і вірять їм. Батькивщина, пілять.
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15.12.2024 03:55 Відповісти
чи ідіотів..майже риторичне
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15.12.2024 12:52 Відповісти
Можно ехать на шашлыки?
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15.12.2024 05:06 Відповісти
Здав Мелітополь, здасть і Запоріжжя....
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15.12.2024 05:15 Відповісти
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15.12.2024 07:12 Відповісти
Та ми не віримо про заяви путлера, що Запорізька і Херсонська області то його..., то ІПСО.
Хоча 73% виборцям це подобається.
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15.12.2024 06:30 Відповісти
піду шашлики готувати, а якщо чесно, цій владі я не віру навіть трішечки, від слова зовсім.
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15.12.2024 06:30 Відповісти
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15.12.2024 06:30 Відповісти
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15.12.2024 06:31 Відповісти
Я і сам дивувався, як там можна наступати. Поля та потрощені посадки, рої дронів. Техніку не сховаєш, артилерію не підтягнеш.
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15.12.2024 07:02 Відповісти
От і добре. Значить можна спокійно готуватись до шашличків і кави в Криму.
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15.12.2024 07:20 Відповісти
Та ні, значить потрібно відтягувати війська на напрям, де наступ відбувається.
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15.12.2024 07:23 Відповісти
Вся зелена влада -це вороже і не ІПСО, а угрупування!
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15.12.2024 07:29 Відповісти
Хай розкаже про оборонні споруди
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15.12.2024 08:01 Відповісти
Скільки ж того "іпсо" вже було...і
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15.12.2024 09:01 Відповісти
Ура , ура - шашлики !
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15.12.2024 09:32 Відповісти
А цей начальник ОВА може відзвітує в якому стані лінії оборони для ЗСУ?
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15.12.2024 09:43 Відповісти
Мільярд виділено і спижжено. На недорозкрадені забетонують одну траншею і кинуть насипом "зуби дракона". Фсьо: фірма-прокладка, зареєстрована вчора на Кіпрі, чи донедавна постачала мило і прокладки в супермаркети, і "раптом" виграла тендер на будівництво фортифікацій, оголосить себе банкрутом. Грошей немає, притягувати до відповідальності немпє кого. Зелені мародери в плюсі, жирують в Монако, смачно зригують елітний шампусік, ********* коксом в обіймах елітних шльондр
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15.12.2024 10:40 Відповісти
Людина ,яка одна з першх чкурнула з Мелітополя знає про що говорить.)))
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15.12.2024 10:43 Відповісти
Один орден за здачу Мелітополя, другий буде за здачу Запоріжжя...
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15.12.2024 11:22 Відповісти
Значит будет!
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15.12.2024 11:31 Відповісти
 
 