Сил для наступу на Запоріжжя у військ РФ недостатньо, - ЦПД

Наразі війська РФ дійсно готуються до активізації у Запорізькій області, втім сил для наступу на обласний центр в окупантів сил немає.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", - наголошує він.

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"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни - воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", - додає Коваленко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян.