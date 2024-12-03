УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13124 відвідувача онлайн
Новини
810 6

Сил для наступу на Запоріжжя у військ РФ недостатньо, - ЦПД

Загроза наступу на Запоріжжя

Наразі війська РФ дійсно готуються до активізації у Запорізькій області, втім сил для наступу на обласний центр в окупантів сил немає.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", - наголошує він.

Також читайте: Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни - воно зрозуміло, інформаційна війна все ж", - додає Коваленко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян.

Автор: 

Запоріжжя (2260) Запорізька область (3574) Центр протидії дезінформації (157) Коваленко Андрій (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
десь я це вже чув.
показати весь коментар
03.12.2024 12:53 Відповісти
ударні угруповання відсутні? ну, заспокоїли...
показати весь коментар
03.12.2024 12:54 Відповісти
Кругом сил у кацапів недостатньо, але результат на мапі...
показати весь коментар
03.12.2024 12:56 Відповісти
Не ******* ! Мінуйте все й вся. Бо буде пізно як у Вовчанську. Знову ТерОборона буде крайня.
показати весь коментар
03.12.2024 13:02 Відповісти
Це вже було у січні 2022....
показати весь коментар
03.12.2024 13:59 Відповісти
наступна новина про 2-3 нєдєлі? успокоітєлі, х*ви
показати весь коментар
03.12.2024 14:26 Відповісти
 
 