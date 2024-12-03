Сил для наступления на Запорожье у войск РФ недостаточно - ЦПД

Сейчас войска РФ действительно готовятся к активизации в Запорожской области, впрочем сил для наступления на областной центр у оккупантов нет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", - отмечает он.

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"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и перекручивают слова других военных. Желательно этого не делать. Когда это делают россияне - оно понятно, информационная война все же", - добавляет Коваленко.

Ранее СМИ сообщали, что возле Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян.