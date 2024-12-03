РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6136 посетителей онлайн
Новости
810 6

Сил для наступления на Запорожье у войск РФ недостаточно - ЦПД

Загроза наступу на Запоріжжя

Сейчас войска РФ действительно готовятся к активизации в Запорожской области, впрочем сил для наступления на областной центр у оккупантов нет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", - отмечает он.

Также читайте: Возле Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян, - The Economist

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и перекручивают слова других военных. Желательно этого не делать. Когда это делают россияне - оно понятно, информационная война все же", - добавляет Коваленко.

Ранее СМИ сообщали, что возле Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян.

Автор: 

Запорожье (2649) Запорожская область (3072) Центр противодействия дезинформации (130) Коваленко Андрей (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
десь я це вже чув.
показать весь комментарий
03.12.2024 12:53 Ответить
ударні угруповання відсутні? ну, заспокоїли...
показать весь комментарий
03.12.2024 12:54 Ответить
Кругом сил у кацапів недостатньо, але результат на мапі...
показать весь комментарий
03.12.2024 12:56 Ответить
Не ******* ! Мінуйте все й вся. Бо буде пізно як у Вовчанську. Знову ТерОборона буде крайня.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:02 Ответить
Це вже було у січні 2022....
показать весь комментарий
03.12.2024 13:59 Ответить
наступна новина про 2-3 нєдєлі? успокоітєлі, х*ви
показать весь комментарий
03.12.2024 14:26 Ответить
 
 