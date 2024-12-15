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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) війна в Україні (1102)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 762 440 осіб (+1280 за добу), 9551 танк, 21 128 артсистем,19 707 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 761 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 762440 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 9551 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21128 (+26) од,
  • РСЗВ – 1256 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3648 (+4)

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Скільки окупантів ліквідовано за добу

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Топ коментарі
+19
Автотехніку потовкли непогано...
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15.12.2024 07:57
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.12.2024 08:57
+7
Краще з НПЗ.
Чому вислів "як собак не різаних" означає овер до X.. багато.
Корейці доволі миролюбива і працьовита нація, те що пухихлик обміняв їх на три вагона рису інша справа (і не факт, бо невродило)
"Мы люди подневольные" - гидота, бридко...
Нам своє робить, і те що ми не злопам'ятна нація не означає що у нас немає блокнонів.
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15.12.2024 09:05
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Автотехніку потовкли непогано...
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15.12.2024 07:57 Відповісти
Хай так і буде.
Логістика 181 од.
16.03.2022 - 179, незмінний рекорд до сьогодня.
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15.12.2024 09:11 Відповісти
Я розумію що (це від ГШ)
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат
А таки все ж приємно:
наземка 260 од. більше лише (у цьому році) 262 - 14 листопада

Чумардоси, таке враження що трохи пригальмували, проте на сьогодні вже 20 тисяч з початку місяця.

РСЗВ після 17 нульових діб наші козаки таки вирахували і накрили.

ППО - 400 од в цьому році.

На жаль на клаві нема взривної "Г", проте цей діяч знову пророкує закінчення війни, тільки тепер не п'ятого листопада, а до кінця року (правда якого не уточнюється).
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15.12.2024 08:21 Відповісти
"Ґ" - натискаєш "г" разом з "Alt" праворуч від пробілу
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15.12.2024 09:08 Відповісти
Дякую.
ґ - таки да
З великої літери не виходе, навіть через капс.
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15.12.2024 09:20 Відповісти
Через капс, дійсно, не виходе. Через шифт - трьома пальчиками. У мене ж вийшло.
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15.12.2024 11:21 Відповісти
Ґ -
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15.12.2024 11:46 Відповісти
Ґ
і ще раз дякую )
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15.12.2024 12:10 Відповісти
ґ
дякую, ви комп'ютерний чарівник.
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15.12.2024 12:08 Відповісти
Взагалі є - там, де > <
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15.12.2024 10:43 Відповісти
Ще б один рядочок добавить. З корейцями
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15.12.2024 08:30 Відповісти
тоді би ще окремо з чеченами і з лугандонами...
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15.12.2024 08:48 Відповісти
Не греби до купи.
Чеченці воюють на нашому боці, проти (поки що, поки що не з кацапами) кадирівці (що зовсім не є ознакою національності). Навіть вайнахи, до яких як етнічна група входять чеченці, мають ще інгушів і бацбійців, а за весь Кавказ - та хай у пині голова болить, абреки йому все пригадають, починаючи з царьської імперії
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15.12.2024 12:29 Відповісти
Краще з НПЗ.
Чому вислів "як собак не різаних" означає овер до X.. багато.
Корейці доволі миролюбива і працьовита нація, те що пухихлик обміняв їх на три вагона рису інша справа (і не факт, бо невродило)
"Мы люди подневольные" - гидота, бридко...
Нам своє робить, і те що ми не злопам'ятна нація не означає що у нас немає блокнонів.
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15.12.2024 09:05 Відповісти
якось важко добавляти у статистику об'єкт, який займає площу невеличкого міста. Взагалі-то можно добавити, але для цього треба по НПЗ захєрачити пару десятків високоточних КР у критичні установки десятка чи півтора окремих виробничих процесів.
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15.12.2024 12:17 Відповісти
Та де там, нічого не важко.
У 22-му була статистика по цистернам, потім добавили автоцистерни, а ще потім просто логістика.
У кацапів 45 великих НПЗ, більшість з яких у європейській частині і до сотні невеличких НПЗ які навіть ДП не виробляють, займаються первинною обробкою нафти знімаючи бітум і мазут.
Проте це лише мій стьоб про статистику НПЗ, не сприймай занадто серйозно (де, що, коли, скільки і чому палає ми в курсі)
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15.12.2024 13:01 Відповісти
якщо статистика по НПЗ звісно виглядає як стьоб, то маючи КР дальністю 1000+ км, цілком можно було би вести статистику по знищеним ФДКУ комбінатам Росрезерва в яких зберігається ПММ в кількостях, які в рази, або навіть у деяких у десяткі разів більше зберігається ПММ, ніж на якійсь середній нафтобазі. З усіх ФДКУ був серйозно урвжений тільки комбінат Росрезерва "Атлас".
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15.12.2024 13:23 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.12.2024 08:57 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛❤️
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15.12.2024 09:18 Відповісти
Кацапи стали за останні 120 років тупіщими. В русько-японській війні вони втратили 450 тисяч. Стогнала і завивала вся расея. Почалась навіть революція! А тут майже 800 000 тисяч поклали і не десь там на Далекому Сході, а під боком і жодної реакції. Ну от відморожені чи вже якісь зомбі *****...
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15.12.2024 10:02 Відповісти
А вже у Другій Світовій вони поклали мільйони (від 20 та більше, бо хто ж рабів рахує!), та ще й пишалися цим! Наша вчителька у школі так і розповідала дітям: "Совєцкій Союз воєвал гораздо лучшє, чем амєриканци ілі анґлічанє: у ніх потери всего по 100 тисяч за все 7 лєт войни, а у нас за 5 лет - 20 мілліонов. Вот как ми гєроично ваєвалі!!!"
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15.12.2024 10:54 Відповісти
Найбільші втрати у другу світову понесли українці, в тому числі завдяки умисним діям кацапської влади.
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15.12.2024 11:55 Відповісти
Так, не сперечаюсь. Як ви помітили, кацапи на війнах взагалі ставлять замість себе "нацмєньшинства" - спочатку бурятів та тувінців, потім чоловіків з ТОТ, тепер ось корейців знайшли, індійців, кубінців, африканців - аби "тітульную націю" зберегти та засіяти нею все, що вдасться відкусити. І так було завжди.
А як москалі паралельно паплюжили пам'ять та подвиги українців у Другій Світовій, як робили з них "націю зрадників та поліцаїв" - це взагалі окреме питання!..

Але зараз я не про те. Я про цей культ смерті, що культивується на росії усі століття її існування. Я про те, що нормальні країни соромляться великих втрат та намагаються їх уникати, а москалі втратами пишаються, життя (інших) не цінять і не рахують, навіть похованнями не дуже заморочуються: встановлять чергового страшилу з гіпсу - ось і пам'ятник. А сотня чи тисяча гниє у тій посадці, то навіщо там рахувати: "здох Максім - та й чорт з ним!". Зате: "вони - лохи - усього якихось там сто тисяч загубили, а ми - молодці! - мільйони!!!" Ось я про що.
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15.12.2024 12:29 Відповісти
А ще ж був літачок, який спалили на аеродромі, а в звіті нема! Слава ЗСУ!
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15.12.2024 10:26 Відповісти
Якщо я правильно зрозуміла, літачки рахуються тільки ті, що збиті у бою та над Україною.
А оті, що горять на кацапських літовищах та падають над кацапщиною - то не бойові рахунки, а таке...
Хоча цього "такого" за останній рік напалили добряче, але в звіт воно не входить. На жаль.
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15.12.2024 10:48 Відповісти
то окрема закрита звітність, і розрахунки там теж закриті, бо у біткоінах.
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15.12.2024 12:20 Відповісти
автомобільна техніка - добовий рекорд
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15.12.2024 14:15 Відповісти
Знову жопорукі мангалів у тилу назварювали... Гахнути б ту майстерню(ні)... Разом з "майстрами".
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15.12.2024 14:24 Відповісти
 
 