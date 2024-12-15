Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 762 440 осіб (+1280 за добу), 9551 танк, 21 128 артсистем,19 707 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 761 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - повідомили у Генштабі.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 762440 (+1280) осіб,
- танків ‒ 9551 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од,
- артилерійських систем – 21128 (+26) од,
- РСЗВ – 1256 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,
- спеціальна техніка ‒ 3648 (+4)
Топ коментарі
+19 Яр Холодний
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Логістика 181 од.
16.03.2022 - 179, незмінний рекорд до сьогодня.
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат
А таки все ж приємно:
наземка 260 од. більше лише (у цьому році) 262 - 14 листопада
Чумардоси, таке враження що трохи пригальмували, проте на сьогодні вже 20 тисяч з початку місяця.
РСЗВ після 17 нульових діб наші козаки таки вирахували і накрили.
ППО - 400 од в цьому році.
На жаль на клаві нема взривної "Г", проте цей діяч знову пророкує закінчення війни, тільки тепер не п'ятого листопада, а до кінця року (правда якого не уточнюється).
ґ - таки да
З великої літери не виходе, навіть через капс.
і ще раз дякую )
дякую, ви комп'ютерний чарівник.
Чеченці воюють на нашому боці, проти (поки що, поки що не з кацапами) кадирівці (що зовсім не є ознакою національності). Навіть вайнахи, до яких як етнічна група входять чеченці, мають ще інгушів і бацбійців, а за весь Кавказ - та хай у пині голова болить, абреки йому все пригадають, починаючи з царьської імперії
Чому вислів "як собак не різаних" означає овер до X.. багато.
Корейці доволі миролюбива і працьовита нація, те що пухихлик обміняв їх на три вагона рису інша справа (і не факт, бо невродило)
"Мы люди подневольные" - гидота, бридко...
Нам своє робить, і те що ми не злопам'ятна нація не означає що у нас немає блокнонів.
У 22-му була статистика по цистернам, потім добавили автоцистерни, а ще потім просто логістика.
У кацапів 45 великих НПЗ, більшість з яких у європейській частині і до сотні невеличких НПЗ які навіть ДП не виробляють, займаються первинною обробкою нафти знімаючи бітум і мазут.
Проте це лише мій стьоб про статистику НПЗ, не сприймай занадто серйозно (де, що, коли, скільки і чому палає ми в курсі)
А як москалі паралельно паплюжили пам'ять та подвиги українців у Другій Світовій, як робили з них "націю зрадників та поліцаїв" - це взагалі окреме питання!..
Але зараз я не про те. Я про цей культ смерті, що культивується на росії усі століття її існування. Я про те, що нормальні країни соромляться великих втрат та намагаються їх уникати, а москалі втратами пишаються, життя (інших) не цінять і не рахують, навіть похованнями не дуже заморочуються: встановлять чергового страшилу з гіпсу - ось і пам'ятник. А сотня чи тисяча гниє у тій посадці, то навіщо там рахувати: "здох Максім - та й чорт з ним!". Зате: "вони - лохи - усього якихось там сто тисяч загубили, а ми - молодці! - мільйони!!!" Ось я про що.
А оті, що горять на кацапських літовищах та падають над кацапщиною - то не бойові рахунки, а таке...
Хоча цього "такого" за останній рік напалили добряче, але в звіт воно не входить. На жаль.