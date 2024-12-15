Ворог атакував Україну 108 безпілотниками: сили ППО знищили 56, ще 49 - локаційно втрачені, три БпЛА повернулись у Росію, - Повітряні сили

У ніч проти 15 грудня російські загарбники вчергове атакували Україну безпілотниками та зенітною керованою ракетою С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

108 безпілотників ворог запустив з районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)