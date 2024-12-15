Армія РФ за тиждень застосувала проти України 630 авіабомб, 550 дронів та понад 100 ракет, - Зеленський
Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей.
Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, з 2 по 8 грудня армія РФ випустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
Топ коментарі
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@shwejk1
·
13 груд.
Він , Зеленський 08.02.2024 року особисто звільнив Головкома Залужного з поясненням свого рішення "нам потрібно бути більш швидкими" ??? , але видно не показав вектор руху швидкості ,тому фронт і посипався і почав рух навпаки до Києва,нажаль.
Можна замінити це опудало штучним інтелектом?
І він при цьому не буде ******* гроші мільярдами.
@WendenGall
·
10 год
І ще про президента Аргентини Мілеі.
З моменту вступу на посаду
@jmilei
скасував 672 нормативні акти в таких ключових секторах, як житлове будівництво, енергетика, транспорт і сільське господарство, в середньому майже дві реформи на день.
Його поштовх до дерегуляції змінює економіку Аргентини.
Скасування ліцензування імпорту знизило ціни на побутову техніку на 35%, а на одяг - на 20%.
Скасування контролю над орендою втричі збільшило пропозицію оренди в Буенос-Айресі, знизивши ціни майже на 50%.
Йерба мате, основний чай, впав на 25%.
Реформи Мілеі поширюються на інфраструктуру та конкуренцію: Аргентина прийняла політику відкритого неба, зламала монополії державних авіакомпаній і привітала Starlink і Amazon з розширенням доступу до Інтернету.
Ці зміни спрямовані не лише на підвищення ефективності, але й на відновлення економічної свободи - одна дерегуляція за раз.
скільки ракет власного виробництва застосувала твоя армія?
Слава F-16, убівце расіянской авіації!
PS чому ви не продвигаєте ІПСО що американські літаки - говно і позорище? Чмиріть їх, давіть на самолюбство, може стане соромно і дадуть таки дальнобійні ракети до літаків. Бо це ж двйсно якесь скотство з їх боку.