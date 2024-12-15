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Новини
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Зеленський (22411) ракети (3926) дрони (4297) КАБ (278)

Армія РФ за тиждень застосувала проти України 630 авіабомб, 550 дронів та понад 100 ракет, - Зеленський

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей.

Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, з 2 по 8 грудня армія РФ випустила по Україні  майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

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Топ коментарі
+10
Ранковий мудозвон, потім буде вечірній
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15.12.2024 12:21
+10
олег
@shwejk1
·
13 груд.
Він , Зеленський 08.02.2024 року особисто звільнив Головкома Залужного з поясненням свого рішення "нам потрібно бути більш швидкими" ??? , але видно не показав вектор руху швидкості ,тому фронт і посипався і почав рух навпаки до Києва,нажаль.
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15.12.2024 12:23
+8
На нари ішака мохнатого!
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15.12.2024 12:25
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Ну а ДЕ НАШІ "630 авіабомб, 550 дронів та 100 ракет" ?!!
Навіть 10% немає!
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15.12.2024 12:16 Відповісти
🤮🤮🤮
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15.12.2024 12:17 Відповісти
А в нас на складі лежать дрони, але армії їх не дають, просять зібрати кошти на дрони.
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15.12.2024 12:21 Відповісти
Потому шо ЗКО (чи хто там дронами завєдує?) ваш молодєц. Нефіг ото шевелити булками і писати купу бумажок про використання і списання дронів з балансу. А раптом що не так оформиш, то ще й шанс попасти на уголовщину. Краще хай лежать в надійному місці щоб не **********.
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15.12.2024 14:03 Відповісти
Ранковий мудозвон, потім буде вечірній
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15.12.2024 12:21 Відповісти
ЗЕ статист
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15.12.2024 12:22 Відповісти
олег
@shwejk1
·
13 груд.
Він , Зеленський 08.02.2024 року особисто звільнив Головкома Залужного з поясненням свого рішення "нам потрібно бути більш швидкими" ??? , але видно не показав вектор руху швидкості ,тому фронт і посипався і почав рух навпаки до Києва,нажаль.
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15.12.2024 12:23 Відповісти
На жаль воно звільнило ще і 17 генералів..
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15.12.2024 13:31 Відповісти
ЗЕлений вирок, а скільки ти з твоєю єрмачньой за цей тиждень намародерив мільярдів, поки твої оманські партнери утюжать Україну ракетами та КАБами? Чи ета твій з дєрмаком "сємєйний сєкрєт"?
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15.12.2024 12:23 Відповісти
На нари ішака мохнатого!
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15.12.2024 12:25 Відповісти
Під нари..
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15.12.2024 13:29 Відповісти
Оце правильно! А то - "іди, вже, Вова"... Ну піде воно з награбованим, якщо піде. А за розбиту країну та загиблих українців хто відповість?
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15.12.2024 17:58 Відповісти
Математик довбаний
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15.12.2024 12:26 Відповісти
Неужели Европа и США не могут производить и обеспечить нас таким же количеством боеприпасов я уже не говорю о втрое большем количестве которое предусматривает успешное контрнаступление? Сколько расказывают про сверхмощную екрономику Запада, а на практике оказывается до сраки вся ета економика против оружия. Как говорит гопник, вы зарабатывайте, зарабатывайте, а я возьму монтировку и вечером встречу тебя когда ты будешь нести домой зарплату
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15.12.2024 12:28 Відповісти
Не могут . Могут только доллары подсчитывать , выражать озабоченности и зарывать голову в песок .
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15.12.2024 12:55 Відповісти
*****...

Можна замінити це опудало штучним інтелектом?
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15.12.2024 12:29 Відповісти
ні, ШІ таку дурню відмовиться читати на відміну від найзеличнішого 𝞹дора дЄрьмака.
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15.12.2024 12:45 Відповісти
Це неможливо! Воно хоч і штучне, але інтелект! Тільки генератором випадкових слів!
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15.12.2024 13:02 Відповісти
Я мав на увазі те, що збором та публікацією такої статистики може Chat GPT займатися.
І він при цьому не буде ******* гроші мільярдами.
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15.12.2024 13:06 Відповісти
балдибілдер без софітів та камер не може дихати, що ОПа і юзає.
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15.12.2024 14:57 Відповісти
О, підрахуй смарагдовий проснувся.
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15.12.2024 12:34 Відповісти
Сумний статистик наслідкив про.обів за часи своєї влади.
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15.12.2024 12:35 Відповісти
Зе ,де наші ракети? Коли будеш розказувати про те що наші ракети зруйнували на кацапії ?
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15.12.2024 12:48 Відповісти
А тот всё считает сколько по нам жахнули рашисты... Считать надо сколько мы, объясните ему кто-нибудь законы военной пропаганды ) Хотя уже не надо...
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15.12.2024 12:50 Відповісти
А скільки нелох теліпав без толку язиком цього тижня?
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15.12.2024 12:56 Відповісти
Лєвітан , мля!
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15.12.2024 12:59 Відповісти
Статист зехренів.
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15.12.2024 12:59 Відповісти
Wenden
@WendenGall
·
10 год
І ще про президента Аргентини Мілеі.

З моменту вступу на посаду
@jmilei

скасував 672 нормативні акти в таких ключових секторах, як житлове будівництво, енергетика, транспорт і сільське господарство, в середньому майже дві реформи на день.

Його поштовх до дерегуляції змінює економіку Аргентини.

Скасування ліцензування імпорту знизило ціни на побутову техніку на 35%, а на одяг - на 20%.

Скасування контролю над орендою втричі збільшило пропозицію оренди в Буенос-Айресі, знизивши ціни майже на 50%.

Йерба мате, основний чай, впав на 25%.

Реформи Мілеі поширюються на інфраструктуру та конкуренцію: Аргентина прийняла політику відкритого неба, зламала монополії державних авіакомпаній і привітала Starlink і Amazon з розширенням доступу до Інтернету.

Ці зміни спрямовані не лише на підвищення ефективності, але й на відновлення економічної свободи - одна дерегуляція за раз.
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15.12.2024 13:00 Відповісти
не забувайте акцентувати, що це за перші 100 днів та без підтримки Конгресу, де у нового президента менше 15% місць.
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15.12.2024 15:09 Відповісти
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15.12.2024 13:02 Відповісти
Зеля, де дрони прапорщика ГУР Бурби?
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15.12.2024 13:05 Відповісти
Якби сказав шо Украіна завалила зо 5 літаків - а то ця статистика - як радіє
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15.12.2024 13:13 Відповісти
статист сраний

скільки ракет власного виробництва застосувала твоя армія?
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15.12.2024 13:39 Відповісти
протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб,

Слава F-16, убівце расіянской авіації!
PS чому ви не продвигаєте ІПСО що американські літаки - говно і позорище? Чмиріть їх, давіть на самолюбство, може стане соромно і дадуть таки дальнобійні ракети до літаків. Бо це ж двйсно якесь скотство з їх боку.
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15.12.2024 13:45 Відповісти
В місті Москва -23 ТЄЦ, що ще треба ? А до міста 500км від Дружби.
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15.12.2024 14:59 Відповісти
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15.12.2024 15:54 Відповісти
 
 