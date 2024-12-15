Армія РФ за тиждень застосувала проти України 630 авіабомб, 550 дронів та понад 100 ракет, - Зеленський

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей.

Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, з 2 по 8 грудня армія РФ випустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.