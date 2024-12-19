Ми не можемо жити у замороженому конфлікті. Нам потрібні гарантії безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки та сильна позиція, а не життя у замороженому конфлікті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції.
"Щодо питання припинення вогню. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми не можемо жити замороженим конфліктом. Коли йдеться про cease-fire (припинення вогню. - Ред.) в будь-якому конфлікті та війні, люди знають, що буде після. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра, для того, щоб сьогодні робити cease-fire.
А в іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт і все. Тому Україні потрібні гарантії безпеки. Сильна позиція України та гарантії безпеки, і все. Безумовно Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо сталого миру. Безумовно Росія цього не хоче, постійно це демонструє", - сказав він.
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...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті без зелених бабосиків . Нам потрібні гарантії вливання бабосиків і надалі і бажано на постійній основі. Джерело потрібне....для баксів
Власнив ОПК, власна армія, власні ракети на 2000 км, власні аналоги шахедів, смертна кара за корупцію - ось найкращі гарантії. Але ти зі своїм кодлом мародерів, їх не зробиш.