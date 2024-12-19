"...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті. Нам потрібні гарантії безпеки, - Зеленський ..."

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки та сильна позиція, а не життя у замороженому конфлікті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції.

"Щодо питання припинення вогню. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми не можемо жити замороженим конфліктом. Коли йдеться про cease-fire (припинення вогню. - Ред.) в будь-якому конфлікті та війні, люди знають, що буде після. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра, для того, щоб сьогодні робити cease-fire.

А в іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт і все. Тому Україні потрібні гарантії безпеки. Сильна позиція України та гарантії безпеки, і все. Безумовно Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо сталого миру. Безумовно Росія цього не хоче, постійно це демонструє", - сказав він.

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