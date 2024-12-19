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Новини Війна
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Ми не можемо жити у замороженому конфлікті. Нам потрібні гарантії безпеки, - Зеленський

Зеленський відкинув заморожений конфлікт без гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки та сильна позиція, а не життя у замороженому конфлікті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції.

"Щодо питання припинення вогню. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми не можемо жити замороженим конфліктом. Коли йдеться про cease-fire (припинення вогню. - Ред.) в будь-якому конфлікті та війні, люди знають, що буде після. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра, для того, щоб сьогодні робити cease-fire. 

А в іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт і все. Тому Україні потрібні гарантії безпеки. Сильна позиція України та гарантії безпеки, і все. Безумовно Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо сталого миру. Безумовно Росія цього не хоче, постійно це демонструє", - сказав він.

Також читайте: В Орбана "занадто теплі" відносини з Путіним. У нього немає мандату на перемовини, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
А хто вже "заморозився"? - до цього стану ше потрібно дожити
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19.12.2024 16:20
+2
"...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті. Нам потрібні гарантії безпеки, - Зеленський ..."
...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті без зелених бабосиків . Нам потрібні гарантії вливання бабосиків і надалі і бажано на постійній основі. Джерело потрібне....для баксів
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19.12.2024 16:21
+2
Придурок - нам потрібна власна зброя, дуже багато. Нам потрібні бетоні укріпрайьони. Нам потрібні мілони дронів. А від тебе, гнида одні відосіки та брехливі обіцянки. Зрадник, мать твою.
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19.12.2024 17:07
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А хто вже "заморозився"? - до цього стану ше потрібно дожити
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19.12.2024 16:20 Відповісти
"...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті. Нам потрібні гарантії безпеки, - Зеленський ..."
...Ми не можемо жити у замороженому конфлікті без зелених бабосиків . Нам потрібні гарантії вливання бабосиків і надалі і бажано на постійній основі. Джерело потрібне....для баксів
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19.12.2024 16:21 Відповісти
І які гарантії? 1000 безпекових угод? Членство в НАТО? Але членство в НАТО вимагає дотримуватися стандартів НАТО. Чи ти думаєш що НАТО дозволить щоб ти з шлейфом корупції за стіл до них вліз? І з твоєю то неадекватністю то голосом в НАТО торгувати будеш.
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19.12.2024 16:22 Відповісти
Тобі ж сказали: ніяких гарантій і одночасно допомога чайними ложками - шоб і війна тривала вічно, і в неї не треба було вписуватись.
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19.12.2024 16:24 Відповісти
жуёт одну и ту же жвачку. литвин тоже здох, єто очень гуд
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19.12.2024 16:30 Відповісти
Придурок - нам потрібна власна зброя, дуже багато. Нам потрібні бетоні укріпрайьони. Нам потрібні мілони дронів. А від тебе, гнида одні відосіки та брехливі обіцянки. Зрадник, мать твою.
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19.12.2024 17:07 Відповісти
Так, але від кого? Від тих, хто навіть у відкриту війну перелякався небо над Україною закрити, та всраті шахеди і ракети (це не літаки з пілотами!), збивати? Гарантії від сцикунів можна отримати тільки в тому, що вони знову обісцються.
Власнив ОПК, власна армія, власні ракети на 2000 км, власні аналоги шахедів, смертна кара за корупцію - ось найкращі гарантії. Але ти зі своїм кодлом мародерів, їх не зробиш.
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19.12.2024 17:12 Відповісти
А з якого-такого переляку оті "sцикуни" мали вам небо закривати? З ними є дсвухсторонні угоди, як наприклад із Ізраїлем? Наші "слуги" через ДБР навпаки відкривали ще більше небо, коли вилучили клістрони із наших систем ППО і три місяці тримали в сейфах під час повномасшабного вторгнення. А ще 5-м президентом були підписані договори із Турцією про виготовлення спільних систем ППО, але прийшовши до влади Херпіду Потужний, ці договори розірвав і всі гроші закатав у асфальт.
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19.12.2024 17:52 Відповісти
так може не говорити про "заморожений конфлікт", а шукати реальні шляхи до миру, а не тікати від проблем.
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19.12.2024 18:02 Відповісти
 
 