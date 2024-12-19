Ми маємо наростити нашу підтримку. Лише сильна Україна може говорити з позицій сили, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала наростити підтримку України, оскільки лише сильна Україна може говорити з позицій сили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами європейських країн.

"Ми наближаємося до третіх роковин війни, проходимо четверту зиму, в українців попереду кілька жорстких місяців. Ми маємо наростити нашу підтримку. Це означає згоду на подальші санкції проти Путіна та його союзників, а також у наданні непохитної фінансової, гуманітарної та військової допомоги для України. Нарешті, лише сильна Україна може говорити з позицій сили", - сказала Мецола.

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Крім того, вона наголосила, що принцип "нічого про Україну без України" обов’язково має дотримуватися.

"Як ми завжди говорили з Володимиром Зеленським, зокрема, коли він виступав у Європарламенті, ми маємо знайти шлях до справжнього миру, із керівним принципом, який має дотримуватися за будь-яких умов і за будь-яку ціну: нічого про Україну без України", - додала Мецола.

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