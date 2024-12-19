УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини
1 017 17

Лідери ЄС закликали до термінового нарощування військової підтримки України, зокрема ППО

Допомога Україні від Європи

Лідери Європейського Союзу на засіданні в четвер, 19 грудня, висловлюються за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні, так само як і активізувати роботу з розвитку військово-промислового комплексу країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у висновках Європейської ради в частині, яка стосується України, ухвалених у четвер у Брюсселі.

"Європейська рада розглянула роботу, виконану з надання військової підтримки Україні. Щоб допомогти Україні ефективно захистити себе від російської агресії, Європейська рада закликає до термінового нарощування зусиль, зокрема з постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також із надання необхідної підготовки та оснащення для українських бригад", - ідеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи РФ буде заморожено, доки не буде компенсовано заподіяну Україні шкоду, - Європейська рада

Крім того, лідери ЄС наголосили на важливості активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС. "Європейська рада нагадує про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включно з військовим компонентом, і закликає до якнайшвидшої реалізації рішень у рамках Європейського фонду миру. Вона також закликає Раду прискорити роботу зі зміцнення Місії військової допомоги ЄС на підтримку України", - прописано у висновках.

Європейська рада також нагадала, що військову підтримку Україні надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони визначених держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

Читайте: Кожен із союзників по НАТО може поставити за мету виділити 0,25% від ВВП для військової допомоги Україні, - Науседа

Автор: 

зброя (7461) Євросоюз (13401) допомога і підтримка (1161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Заклики потужні?
показати весь коментар
19.12.2024 18:37
+2
А тим часом велика кількість європейських фірм продовжує активно постачати кацапам необхідні компоненти військового обладнання. Всі ці фірми платять податки і мабуть тому їх "не помічають". Ну от просто дивляться в інший бік - як там в Україні з корупцією. Є, але і в Європі кацапи розбестили чиновників відкатами і чорним налом. Сподіваюсь нарешті помітять в ЄС що основним і головним експортним товаром ********** є корупція. На сході була приказка що немає такої фортеці яку б не взяв віслюк навантажений золотом. А якщо захисники фортеці впустили за свої стіни ворогів і тепер разом розбирають стіни і будують мангали, мечеті та мінарети, а в кожному великому європейському місті вже є чайна-таун наповнений шпигунами Сі? Чи встоїть "Fortress of Europe" ? ...
показати весь коментар
19.12.2024 18:55
+1
як побачили що Путін може присунутися до них дуже близько відразу різко замeтушилися і вирішили дати Україні зброю,це називається "пізно всрались", ну краще пізно ніж ніколи
показати весь коментар
19.12.2024 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заклики потужні?
показати весь коментар
19.12.2024 18:37 Відповісти
Заклики потужні, а які ще мали б бути? Соромно, бо це виглядає як сусіди готують твоїх дітей до школи, купують їм одежу, підручники, зошити, а ти бухаєш і ще їх критикуєш. Дико вибачаюся, можливо я щось пропустив і в нас вже є свої системи ППО? Та дудки, як не було так і немає. А якби були свою та плюс допомога Західу, то можна було б щось робити, а так тільки звинувачення і образи на адресу Західа. Про свого за його про..би - ні слова!
показати весь коментар
19.12.2024 18:50 Відповісти
Так я ж іх за язик не тягну - самі обіцяють допомогти
показати весь коментар
19.12.2024 18:54 Відповісти
Так вони обіцяфють і щось дають, а Вам немає справ до наших можновладців, чому вони не перевели економіку на військові рейки і не допомагають армії? У європейців свої країни і свої турботи про своїх.
показати весь коментар
19.12.2024 18:56 Відповісти
Ше з 2014р треба було переводити краіну на віиськові реики - може б і Зеля не вигулькнув
показати весь коментар
19.12.2024 18:59 Відповісти
У 2014 році було важко це зробити, бо тоді діяла Конституція, президент виконував ті повноваження, які там записані, в Раді мав до 100 депутатів, а для прийняття рішення потрібно 226. У пана Зе сьогодні, та що там сьогодні, ще з 2019 року одноосібна влада, бо тільки побажав миттєво монобільшість в Раді, якої було за 240 проголосує, але чомусь він цього не зробив. Я погоджуюся, що потрібно було якимось чином ще з 2014 року економіку переводити на військові рейки, але погодьтеся, тоді добре працював "Оборонпром" і випускалося масса різного нового озброєння, навіть і ракети.
показати весь коментар
19.12.2024 19:23 Відповісти
Не понял, так ты против помощи?
показати весь коментар
19.12.2024 18:55 Відповісти
Проти допомоги може бути тільки дурень, чи ворог. Я за те, що якщо до допомоги добавити ще й нашу зброю, якої чомусь не виготовляють( за 100 тисяч бракованих мін 120 калібру не пишу), то і на фронті нашим хлопцям та дівчатам було легче і безпечніше.
показати весь коментар
19.12.2024 19:25 Відповісти
як побачили що Путін може присунутися до них дуже близько відразу різко замeтушилися і вирішили дати Україні зброю,це називається "пізно всрались", ну краще пізно ніж ніколи
показати весь коментар
19.12.2024 18:46 Відповісти
Можливо і бачать, що ворог все ближче і ближче сунеться в їх бік і можливо і "заметушилися". Але факт є такий, що кацап на них ніколи не нападе, бо там тільки одна Франція, або Англія можуть порвати кацапа на німецький хрест, а в нас то давно війна. Вам не шкода наших хлопців і дівчат, які гинуть кожного дня в тому числі і тому, що у них немає достатньої кількості зброї і ***********, які б могли забезпечити ми? А наша влада замість виділення мільярдів на ці потреби фінансує ОПу, марафон і свої забаганки, а більша частина того, що йде на оборону чомусь не літає і не стріляє.
показати весь коментар
19.12.2024 18:55 Відповісти
Франция или Англия могут только порвать только свои жопы "на німецький хрест", не пишите *****...
показати весь коментар
19.12.2024 18:59 Відповісти
А звідки такі великі познання? Порвуть кацапські дупи і самих кацапів не тільки на німецький хрест. Кацапи про це знають і навіть прямо в їх сторону не дивляться, тільки скавчать щось зі своїх боліт. В Англії і Франції немає 6 менеджерів і проросійського ОПи та купи московських попів, які корегують вогонь кацапських ракет. Там кацап здохне ще на кордоні. А його Тушки(літаки, які кидають на нас ракети) будуть збиті, або спалені на аеродромах за добу.
показати весь коментар
19.12.2024 19:30 Відповісти
Я в том смысле, что без США они слабы. Но США их не бросит на произвол судьбы, что бы не говорил Трамп.
показати весь коментар
20.12.2024 07:48 Відповісти
А тим часом велика кількість європейських фірм продовжує активно постачати кацапам необхідні компоненти військового обладнання. Всі ці фірми платять податки і мабуть тому їх "не помічають". Ну от просто дивляться в інший бік - як там в Україні з корупцією. Є, але і в Європі кацапи розбестили чиновників відкатами і чорним налом. Сподіваюсь нарешті помітять в ЄС що основним і головним експортним товаром ********** є корупція. На сході була приказка що немає такої фортеці яку б не взяв віслюк навантажений золотом. А якщо захисники фортеці впустили за свої стіни ворогів і тепер разом розбирають стіни і будують мангали, мечеті та мінарети, а в кожному великому європейському місті вже є чайна-таун наповнений шпигунами Сі? Чи встоїть "Fortress of Europe" ? ...
показати весь коментар
19.12.2024 18:55 Відповісти
Швеция, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия?
показати весь коментар
19.12.2024 20:17 Відповісти
А кого європейська рада закликає це зробити?
показати весь коментар
19.12.2024 21:14 Відповісти
самі себе .... вдувають...
показати весь коментар
19.12.2024 21:30 Відповісти
 
 