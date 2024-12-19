Зеленський назвав Путіна довбо#обом

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довбо#обом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".

"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.

Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський

Нагадуємо, під час пресконференції у Брюсселі Зеленський назвав Путіна "старим фантазьором".