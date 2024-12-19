Зеленський назвав Путіна довбо#обом
Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довбо#обом.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".
"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.
Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".
Нагадуємо, під час пресконференції у Брюсселі Зеленський назвав Путіна "старим фантазьором".
Топ коментарі
+74 Ksenia VB
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+47 Dmitriy Prudko
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Довбойоб казав, що треба просто перестати стріляти.
Довбойоб обіцяв народовладдя через референдуми.
Довбойоб розказував про справедливість і рівність усіх перед законом.
Довбойоб обіцяв не боротьбу з корупцією а перемогу над нею.
Довбойоб обіцяв комфортну країну.
Довбойоб казав, що людина - це найвища цінність.
Довбойоб казав, що прийде кінець епохи бідності.
Довбойоб обіцяв економічну реформу в 2022.
Довбойоб розказує про вибори після справедливого миру.
Довбойоб зібрався правити вічно ціною життів і майбутнього українців.
З усього обіцяного цей довбойоб виконав лише одне - регулярно пиляти щоденні відосики.
А найкраще, що може зробити цей довбойоб - скласти повноваження. .
Президент, за якого було втрачено найбільше людей, територій, інфраструктури та зруйновано усі державні інституції. Президент, за якого корупція досягла рекордно високих масштабів. Саме так ти увійдеш в історію.»
Поэтому у Зеленского была задача найти способ сделать так, чтобы путин психанул и отказался. Зная уголовную психологию путинской верхушки, он его "опустил" матом публично (как в своё время Немцов). Вот только Немцова за это убили, а тут до Президента Украины попробуй доберись - а реагировать как-то путину надо. Ну и как он отреагирует ? Каким-то опять обстрелом + психанёт лично. Так Зеленский получает шанс вывернуть ситуацию в режим "так это не мы отказываемся - русские же сами не хотят + вон что творят".
Типа креатив, правда сложно сказать, насколько попытка сыграть на амбициях и самомнении путина будет успешной, посмотрим.
Как по мне, лучше выносить путину нефтеперерабатывающие заводы, Крымский мост - это более надёжно удержит россиян от желания заморозки конфликта. Ну а если не заморозится, то Трампу придётся нам помогать, чтобы не выглядеть лузером.
А пока - слушал вчера интервью бывшего советника Трампа по нацбезопасности, Джона Болтона (они потом поругались и он уволился), пока что комментарии очень тревожные. Что мол, вероятность заморозки очень велика, а тогда Украина своих земель оккупированных больше не увидит.
Копіює куміра пу перед своїм стадом : той мочив в сор...тирі, цей гундос в тому ж стилі
Это слабоумие.
Унылая бездарная непроходимая глупость персонажа с лицом похожим на посмертную маску. Хотя совершено ясно, что он считает свою ботоксную рожу символом вечной молодости с разглаженными утюгом морщинами.
Ну, ладно: диагноз унылого урода всем ясен и понятен, но как назвать тех унылых смердов, которые всё это терпят два с половиной десятилетия, начиная с момента уродского заявления с глумливой улыбочкой : "Она утонула" ...
на первом сроке он старательно выговаривал по темам экономики и политики сложные речевые конструкции, написанные для него придворными кремлёвскими евреями-экспертами типа Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Алексея Кудрина и прочих. А на втором сроке понял, что править быдло-гопотой до гробовой доски можно только в том случае, если прикинуться таким же гопником, "своим в доску".
Поэтому интеллектуальные евреи-эксперты стали на хрен не нужны для составления речей на уровне доцента экономического факультета:
потому что для совкового быдла надо говорить их родным клоачным языком гопницкой кодлы из подворотни...
здохни, ****
ТАКИ ДА!
5 років та сотні тисяч загиблих знадобились членограю для елементарного розуміння...
забагато