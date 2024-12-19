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Зеленський назвав Путіна довбо#обом

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довбо#обом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".

Зеленський назвав Путіна довбо#обом

"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.

Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський

Нагадуємо, під час пресконференції у Брюсселі Зеленський назвав Путіна "старим фантазьором".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+74
Не треба його прикрашати. Не довбойоб він, а *****
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19.12.2024 20:58
+47
Назвав речі своїми іменами.
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19.12.2024 20:57
+43
ЗЕ перед виборами 2019 року називав Путіна ху#лом , а потім були Оманські договорняки , так що не варто вірити жодному його слову .Абсолютне цинічне брехло .
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19.12.2024 21:09
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Не могу понять, почему слово "*******" цензурируют? путлер ведь и вправду *******!
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20.12.2024 06:26 Відповісти
А інший «Довбойоб казав, що піде з посади, якщо не зможе закінчити війну.

Довбойоб казав, що треба просто перестати стріляти.

Довбойоб обіцяв народовладдя через референдуми.

Довбойоб розказував про справедливість і рівність усіх перед законом.

Довбойоб обіцяв не боротьбу з корупцією а перемогу над нею.

Довбойоб обіцяв комфортну країну.

Довбойоб казав, що людина - це найвища цінність.

Довбойоб казав, що прийде кінець епохи бідності.

Довбойоб обіцяв економічну реформу в 2022.

Довбойоб розказує про вибори після справедливого миру.

Довбойоб зібрався правити вічно ціною життів і майбутнього українців.

З усього обіцяного цей довбойоб виконав лише одне - регулярно пиляти щоденні відосики.

А найкраще, що може зробити цей довбойоб - скласти повноваження. .

Президент, за якого було втрачено найбільше людей, територій, інфраструктури та зруйновано усі державні інституції. Президент, за якого корупція досягла рекордно високих масштабів. Саме так ти увійдеш в історію.»
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20.12.2024 06:51 Відповісти
президенты так не разговаривают,
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20.12.2024 07:22 Відповісти
ху..ла назвали довбо..бом - це комплімент для ху..ла
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20.12.2024 07:23 Відповісти
Это было сказано с умыслом. Трамп хочет сократить поддержку Украины ради путина, но ему нужен повод. Повод - отказ Украины от переговоров. Поэтому и путин провоцирует, на своей "Прямой линии" говорит, мол, мы готовы к переговорам, а Украина не хочет. И Орбан бегает по заданию Трампа / путина, требует от Зеленского публичного ответа на предложение о Рождественском перемирии. А это проигрышный вариант для нас : скажешь да - русские перегруппировуются, перевооружаются, оккупированные территории переваривают, раны зализывают, скажешь нет - ты не хочешь мира, всё, Америка тебе помогать не будет.
Поэтому у Зеленского была задача найти способ сделать так, чтобы путин психанул и отказался. Зная уголовную психологию путинской верхушки, он его "опустил" матом публично (как в своё время Немцов). Вот только Немцова за это убили, а тут до Президента Украины попробуй доберись - а реагировать как-то путину надо. Ну и как он отреагирует ? Каким-то опять обстрелом + психанёт лично. Так Зеленский получает шанс вывернуть ситуацию в режим "так это не мы отказываемся - русские же сами не хотят + вон что творят".
Типа креатив, правда сложно сказать, насколько попытка сыграть на амбициях и самомнении путина будет успешной, посмотрим.
Как по мне, лучше выносить путину нефтеперерабатывающие заводы, Крымский мост - это более надёжно удержит россиян от желания заморозки конфликта. Ну а если не заморозится, то Трампу придётся нам помогать, чтобы не выглядеть лузером.
А пока - слушал вчера интервью бывшего советника Трампа по нацбезопасности, Джона Болтона (они потом поругались и он уволился), пока что комментарии очень тревожные. Что мол, вероятность заморозки очень велика, а тогда Украина своих земель оккупированных больше не увидит.
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20.12.2024 07:40 Відповісти
Рябков за інтерв'ю Пр. Д.Трампа в США .... заявив вже настав час "змотувати вудки" .... бо можуть наступити дуже погані часи. Ви напевно знаєте хто такий тов. Рябков?.
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20.12.2024 07:51 Відповісти
Знаю, замминистра иностранных дел рф. Я бы не сильно концентрировался на заявлениях русского МИДа - есть такое выражение "туман войны". Они то одно говорят, то другое . . .
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20.12.2024 08:24 Відповісти
Я дивився шоу з якимось артистом (але не путін) який ніс марення і повністю згоден з През.Зеленським
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20.12.2024 07:45 Відповісти
Ссанич, ти перед ним блазнював на вколішках повзав, на кевені, забув? То хти тоді такой, якщо погодитись та істота **********? Чи ти не бачив, бабосіки зір затіяли.
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20.12.2024 08:00 Відповісти
він ще йому в очко заглядав і бачив там мир.
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20.12.2024 09:44 Відповісти
В деяках місцях мені Зеля навіть подобається, але це дуже рідко буває, як виграш в лотерею....
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20.12.2024 08:00 Відповісти
Знову відосики для лохів, наріт аплодує стоячи 95 шапітолію((
Копіює куміра пу перед своїм стадом : той мочив в сор...тирі, цей гундос в тому ж стилі
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20.12.2024 14:59 Відповісти
Для тих їб их котрі побачили у словах гниди шось проукраїнське - подивіться, кому релігія дозволяє - це коли гнида каже тіж самі слова шо казало ху...о - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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20.12.2024 08:05 Відповісти
Характерна ознака цієї гілки форуму - декілька зовсім зайвих friendly fire між "порохоботами".
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20.12.2024 08:22 Відповісти
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20.12.2024 10:12 Відповісти
Ой, яким сміливим хрипатий став, аж страшно
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20.12.2024 08:24 Відповісти
Він вже напевно знає, що піськін його не вб'є😅
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21.12.2024 12:26 Відповісти
Довб-б весь наш народ, якому паразити і саботажники не дали за 5 років зробити власних ракет, який не в змозі скинути гнид і навіть не знає імен тих, хто намагався.
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20.12.2024 08:36 Відповісти
Нелох Боневтік назвав Ху»ло довбо»бом.
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20.12.2024 09:08 Відповісти
Народная примета - к выборам. В прошлый раз экс-учитель слал в ж@пу мвф - клоун стал президентом, в этот раз экс-президент кроет ху@ми и врагов и союзников - страшно представить что будет..
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20.12.2024 09:50 Відповісти
Можно уже с уверенностью сказать, что "Прямая линия" пуйла от 19 декабря - это даже не цинизм психопата и не кривляния лишенного эмпатии морального урода.

Это слабоумие.

Унылая бездарная непроходимая глупость персонажа с лицом похожим на посмертную маску. Хотя совершено ясно, что он считает свою ботоксную рожу символом вечной молодости с разглаженными утюгом морщинами.

Ну, ладно: диагноз унылого урода всем ясен и понятен, но как назвать тех унылых смердов, которые всё это терпят два с половиной десятилетия, начиная с момента уродского заявления с глумливой улыбочкой : "Она утонула" ...
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20.12.2024 09:14 Відповісти
А кацапам нравітсооо...
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20.12.2024 09:51 Відповісти
Характер кацапні не мінявся останніх років 500. Головне у них принизити когось, щоб здаватися великими, обісрати, зруйнувати. Національна глибинна ідея. Заради цього вони готові помирати
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20.12.2024 12:25 Відповісти
В общем-то, Верховный гопник давно понял, что надо прикидываться своим для совковой гопоты :

на первом сроке он старательно выговаривал по темам экономики и политики сложные речевые конструкции, написанные для него придворными кремлёвскими евреями-экспертами типа Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Алексея Кудрина и прочих. А на втором сроке понял, что править быдло-гопотой до гробовой доски можно только в том случае, если прикинуться таким же гопником, "своим в доску".

Поэтому интеллектуальные евреи-эксперты стали на хрен не нужны для составления речей на уровне доцента экономического факультета:

потому что для совкового быдла надо говорить их родным клоачным языком гопницкой кодлы из подворотни...
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20.12.2024 09:59 Відповісти
Не можу пригадати коли ще так було, але тут я повністю згодний з паном Президентом України.
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20.12.2024 10:02 Відповісти
О, прАстой наріт у захваті, аплодує ластами - і плювати на здачу Покровська, здачу ЗСУ, міни непрацюючі, 3,5 млрд на хотєлкі гундоса із їрмакакою
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20.12.2024 15:02 Відповісти
Так що: ***** не довбойоб?
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20.12.2024 15:23 Відповісти
Шобтиздох
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20.12.2024 10:30 Відповісти
вова все робить для того, щоб переговори стали неможливими. І обзиває путіна не тому, що його не любить, а тому, що війна допомогає зелені втриматись при владі.
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20.12.2024 11:07 Відповісти
І копитцем 37 розміру так грізно топ. Аж дєрьмак здригнувся.. **** зелена, краще б ******* і саботувати тварина перестала..
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20.12.2024 11:29 Відповісти
Буде вибачатися як перед Рамзанка Дировим чи попросить прем'єра Ізраїля попросити *****, щоб його не вбивав? Немає віри в щирість цієї зеленої *******.
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20.12.2024 12:18 Відповісти
це він для зелених ідіотів. Сусідка днями-----я за него не голосувала, а тепер вижу---он так болеет за Украину, Такой вимучений. Ще одна сказала----- не голосувала, але тепер поважає------он стал патриотом.----А тепер будуть казати---какой он смелий.
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20.12.2024 13:54 Відповісти
А Зеленський сам не такий? Рано чи пізно, а йому прийдеться домовлятися з путіним, сідати з ним за стіл переговорів. Ну й як він буде це робити після подібного биковання? До речі, ще не звісно чи путін забажає про щось домовлятися з ним, бо Зеленський, це з їх погляду, нелегитимний п-резидент, який підмяв під себе конституцію. До речі - так само як і на мордорі конституцію міняють як хочуть.
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20.12.2024 12:36 Відповісти
Яке йшло таке й знайшло. Що один, що другий два у й о б к а.
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20.12.2024 13:11 Відповісти
Ніколи не був і не буду його прихильником, але завжди підтримаю, коли він виступає проти ворогів України.
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20.12.2024 13:21 Відповісти
Здаючи Донбас чи розпилюючи бюджет?
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20.12.2024 15:03 Відповісти
ні, називаючи уйобків, типу тебе, довбнями
здохни, ****
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20.12.2024 16:24 Відповісти
як воно там казало: "кто обзивається, тот так і називається"?

ТАКИ ДА!
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20.12.2024 13:32 Відповісти
Це глобально міняє хід війни...
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20.12.2024 13:35 Відповісти
як тільки клован їде в еуропку за брюсельскою капустою або лицем поторгувать, до нас чогось відразу прилітають іскандери кинжали і подібне. можливо ти клоун тупий будеш думати макітрою своєю порожньою що ти несеш?
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20.12.2024 13:40 Відповісти
Піарнувся не по дитячому.....а сам далеко відійшов, віслюк хрипатий!!!!
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20.12.2024 13:59 Відповісти
Довб-б для х*йла - це занадто м'яко. Вірна назва така: КРИВАВИЙ ХВОРИЙ ЛУБ'ЯНСЬКИЙ ВИБЛ*ДОК.
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20.12.2024 14:15 Відповісти
а як же в дупу позаглядати та таке інше?

5 років та сотні тисяч загиблих знадобились членограю для елементарного розуміння...

забагато
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20.12.2024 14:22 Відповісти
Не він не дов..... Не згоден, це нічіста сила яка живе на цьому світу, він заради землі знищує і своїх громадян і чужих, просто не інтерв'ю в іноземних виданнях потрібно це казати, що всі хто підтримує цей конфлікт і дає тій силі перемагати то нечиста сила, і тоді Папа римський не буде за нього і голова Оон не буде бо він теж католик, в конкретних словах криється сила !!!!!!!!!
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20.12.2024 14:41 Відповісти
Рибак рибака бачить здалеку
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19.01.2025 12:53 Відповісти
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