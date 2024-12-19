УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10021 відвідувач онлайн
Новини
29 328 324

Відсторонили від служби двох поліцейських, які були з військовими, що залили газом автівку у Вишгороді

Інцидент з військовими у Вишгороді

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді, поліцейських, які причетні до події відсторонили від виконання службових обов’язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Київської області.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.

За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.

Читайте: На Київщині водійка Uklon висадила родину загиблого військового посеред траси після прохання розмовляти українською

Автор: 

Київська область (4022) Нацполіція (15164) Вишгород (71) ТЦК та СП (570) Вишгородський район (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Це кримінальний злочин.З тими у військовій формі,що? Це ж вони своїми руками робили?
показати весь коментар
19.12.2024 21:44
+41
відсторонили )) та вони вже давно повинні бути на нулі разом з усім своїм відділком, їм віри вже немає !
показати весь коментар
19.12.2024 21:43
+38
армія -це не покарання. просто треба їх в сізо відсторонити.
показати весь коментар
19.12.2024 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
ПОНАБИРАЛИ !!!
показати весь коментар
20.12.2024 05:42 Відповісти
258 УК УКРАИНЫ ТЕРРОРИЗМ !!!
показати весь коментар
20.12.2024 05:48 Відповісти
На землю где нет народа придет народ у которого нет земли . В украине нет народа ,есть биомасса Никакой народ не стал бы терпеть геноцид . Чем росийские орки отличаются от этих орков ? Но украинцы терпят , снимают видосики , бойцы умирают за ...... не знаю за что , не могу вспомнить .
показати весь коментар
20.12.2024 08:22 Відповісти
ну так ДЕ САМІ БІЙЦІ? чого вони ТАМ _ ВМИРАЮТЬ? хай вертаються! і чинять правосуддя ТУТ!! тоді можна справедливо і чинно чинити правосуддя - там!
показати весь коментар
20.12.2024 09:16 Відповісти
Найменше від свинособак відрізняються москвороті валянки.
показати весь коментар
20.12.2024 14:54 Відповісти
Вони усіх переловлять, щоб захищали їх господарів та їх майно. Чоловіки закінчаться, візмуться за жинок, потім за дітей. Але самі воювати ніколи не підуть, скоріше потікають за кордон.
показати весь коментар
20.12.2024 08:23 Відповісти
ну так жінки чим краще мужчин-кріпаків? чого їх до дітей рівняєш? дорослі жінщинки - матьківщину захищати не спішать щось зовсім! ще помагають чмо-мужчинам інших мужчин виловлювати, як баранів на заріз!!
виховали жінки або тряпок або ж бидло, яке виховує потім, підкаблучне, таких же тряпок або ж бидло!!
Тому як вище написав Сальва Виталий - "В украине нет народа ,есть биомасса. Никакой народ не стал бы терпеть геноцид" - це і є причина-відповідь на його слова... А чоловіча стать - терпить! всі мої знайомі голову в пісок пхають! дивляться на мене як на дурачка, "та що ти один зробиш"... кажу "та разом треба, разом!" - у відповідь ""ти систему не побориш",".... про що далі говорити?
показати весь коментар
20.12.2024 09:20 Відповісти
Відсторонили! ахаха! таке враження що вони папери в офісі переплутали - і це ось таке покарання!
і оці !віськові" - це хто? боя чув - що ТЦК - то виключно ЦИВІЛЬНІ чмо-мужчинки, які лишень копати окопи вміють!!!
показати весь коментар
20.12.2024 09:15 Відповісти
Водій авто дійсно демонструє Потужну Незламність, все як сповіщає в вечірніх відосах наш Найпотужніший!
показати весь коментар
20.12.2024 09:22 Відповісти
Здоровезні уклоністи тупо заробляють гроші на тих, хто не хоче мобілізуватись - іншої причини таке витворяти,, порушуючи закони, немає.
показати весь коментар
20.12.2024 09:43 Відповісти
Где криминальная ответсвеность? Это покушение на жизнь человека !!! Власть поддерживает убийства беспредел ТЦК и ментов, Зеленский должен лично ответить за ПОДДЕРЖКУ БАНДИТОВ в форме !!!
показати весь коментар
20.12.2024 10:25 Відповісти
Це задокументований замах на вбивство групою осіб. Які при цьому ще і підступно використовують своє службове становище
показати весь коментар
20.12.2024 10:47 Відповісти
Колись в 2014 - САМОЮ крутою піхотою - то був спецназ ГУР МО. ЧОМУ.????? Техніки - НЕМА, СТРИБКИ - ПО мінімуму. Одне добро - стрілкотню НЕ обмежували. Кривоніс знає (АЛЄ - була ЗВІТНІСТЬ ПО ГІЛЬЗАМ!!!!!!!!) 9 дитя Закарпаття (хенерал куцин - ТЕЖ ЗНАЄ по гільзах - наради були !!!. Уявляєте ЯКЕ занепокоєння бойовою підготовкою!!). ДО ЧОГО Я ВЕДУ??
Роман Донік упирається з підготовкою штурмовиків. АЛЄ -ВОС 100 (БЗВП) - і ШТУРМОВИКИ - то різні рівні підготовки і РІЗНІ вимоги (ВОС 100 - плінтус, а штурмовик - ХОЧА б РІВЕНЬ СпП 2014року). Мабуть директорам бригад (КАМбрігам - призначеним жОПою пєрєсідєнта після років війни - ТО НЕ відомо). Я думаю - БІЛЬШОСТІ з них. До чого я веду?? САМИЙ крутий Спец ВАС на сьогодні - ТО ТЦК. ПРОПОНУЮ творожному ПРОСТЕ рішення, які він ДУЖЕ любить. До речі - І ДУМАТИ - НЕ ТРЕБА ТАКОЖ (то він НЕ ЛЮБИТЬ)!!! КОЖЕН обласний воєнком (вони такими і залишились - не дивлячись на зміну бірки на вході) - ФОРМУЄ батальйон ТЦК - і ЗРАЗУ попит ша ШТУРМОВИКІВ - зменшиться. І під КУРАХОВЕ - як бригаду Анни Київської. В одному тільки БІДА - бусифікаторів НЕ відправлять (якщо відправлять - воєнкоми можуть не дожити і до ранку) - а відправлять бійЦИЦ - там вони теж чимось займаються.
показати весь коментар
20.12.2024 11:00 Відповісти
яке ж гівно
показати весь коментар
20.12.2024 11:49 Відповісти
Навіть при янику такого не робили, мусора не народу служать а своєму керівництву
показати весь коментар
20.12.2024 13:13 Відповісти
що значить відсторонили? а що робити з пошкодженим майном? що робити з намаганням викрасти людину? що робити з бездіяльністю поліції? що робити з отим реготом довбойобів коли спалахнуло полум'я? правова держава так не чинить.
показати весь коментар
20.12.2024 13:37 Відповісти
Нічого. Скоро на підвищення підуть. зє-країна мрій. вкраїнчики здобули)
показати весь коментар
20.12.2024 13:46 Відповісти
Бгг, скоро путіну лишиться просто роздати зброю пересічним, а свого ворога вони знають.
показати весь коментар
20.12.2024 14:35 Відповісти
В окопи мусор..ів
показати весь коментар
20.12.2024 13:48 Відповісти
Це дно!!!! Всіх цих виродків на фронт, у штурмовики. Нехай покажуть як кацапів підпалювати!!!!
показати весь коментар
20.12.2024 14:04 Відповісти
Та ні!!!
Усіх причетних до злочину - під суд і у тюрягу.
показати весь коментар
20.12.2024 21:49 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 