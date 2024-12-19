Відсторонили від служби двох поліцейських, які були з військовими, що залили газом автівку у Вишгороді
Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді, поліцейських, які причетні до події відсторонили від виконання службових обов’язків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Київської області.
"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.
За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.
Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.
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виховали жінки або тряпок або ж бидло, яке виховує потім, підкаблучне, таких же тряпок або ж бидло!!
Тому як вище написав Сальва Виталий - "В украине нет народа ,есть биомасса. Никакой народ не стал бы терпеть геноцид" - це і є причина-відповідь на його слова... А чоловіча стать - терпить! всі мої знайомі голову в пісок пхають! дивляться на мене як на дурачка, "та що ти один зробиш"... кажу "та разом треба, разом!" - у відповідь ""ти систему не побориш",".... про що далі говорити?
і оці !віськові" - це хто? боя чув - що ТЦК - то виключно ЦИВІЛЬНІ чмо-мужчинки, які лишень копати окопи вміють!!!
Роман Донік упирається з підготовкою штурмовиків. АЛЄ -ВОС 100 (БЗВП) - і ШТУРМОВИКИ - то різні рівні підготовки і РІЗНІ вимоги (ВОС 100 - плінтус, а штурмовик - ХОЧА б РІВЕНЬ СпП 2014року). Мабуть директорам бригад (КАМбрігам - призначеним жОПою пєрєсідєнта після років війни - ТО НЕ відомо). Я думаю - БІЛЬШОСТІ з них. До чого я веду?? САМИЙ крутий Спец ВАС на сьогодні - ТО ТЦК. ПРОПОНУЮ творожному ПРОСТЕ рішення, які він ДУЖЕ любить. До речі - І ДУМАТИ - НЕ ТРЕБА ТАКОЖ (то він НЕ ЛЮБИТЬ)!!! КОЖЕН обласний воєнком (вони такими і залишились - не дивлячись на зміну бірки на вході) - ФОРМУЄ батальйон ТЦК - і ЗРАЗУ попит ша ШТУРМОВИКІВ - зменшиться. І під КУРАХОВЕ - як бригаду Анни Київської. В одному тільки БІДА - бусифікаторів НЕ відправлять (якщо відправлять - воєнкоми можуть не дожити і до ранку) - а відправлять бійЦИЦ - там вони теж чимось займаються.
Усіх причетних до злочину - під суд і у тюрягу.