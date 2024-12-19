Відсторонили від служби двох поліцейських, які були з військовими, що залили газом автівку у Вишгороді

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді, поліцейських, які причетні до події відсторонили від виконання службових обов’язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Київської області.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", - йдеться в повідомленні.

За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.

Читайте: На Київщині водійка Uklon висадила родину загиблого військового посеред траси після прохання розмовляти українською