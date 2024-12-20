СБУ порушила справу за фактом кібератаки РФ на українські держреєстри
Служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом атаки на реєстри Міністерства юстиції російських хакерів з Головного розвідувального управління Генштабу Росії.
Які інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив під час пресконференції в Міністерстві юстиції т. в. о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов.
"Загалом ми працюємо за трьома напрямками. По-перше, це відбиття кібератаки. По-друге, це відновлення реєстрів. І, по-третє, це документування цієї кібератаки як злочину.
Також він додав, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі за статтею 438 – це порушення законів та звичаїв війни
Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Як повідомлялося, 19 грудня також стався технічний збій у мобільному застосунку "Резерв+", через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, інформували у Міноборони.
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Костянтин Корсун:
"Не розумію ажіотажу навколо затримання голови КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у «підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up».
Не розумію, тому що про прямий зв'язок між цим самим росіянським онлайн-казино та міністерством цифрових трансформаторів та їхнім проєктом Дія - було публічно відомо ще влітку 2023.
Ось цитата зі статті від 19 червня 2023: "Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино http://pin-up.ua/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1HrQK_2HmtuTMZlUVBnHPhaALboNdB_AhWoUMPelRmVo9I9mVPtkU_aZ4_aem_rMWxuHzRC6b3JOzyeNEFbQ Pin-Up.ua."
Більше того, опосередковано Pin-Up отримувало за кожну транзакцію у Дії від 1,5% до 2,2%. А лише у 2022 в Дії було проведено 2 700 000 оплат. Тобто фактично кожен з цих мільйонів громанян України, хто хоч раз щось сплатив у Дії - фактично спонсорував росіян."
Знов «він не знав»? Так само «не знав», що підлеглий йому Голова Держспецзв'язку разом із «цифровим» заступником краде гроші на закупівлях для Дія.Engine та на дронах для війська?
Шо це за незнайка у нас такий на посаді віце-прем'єра? Усі ниточки ведуть до нього - а прикидається дурачком, типу «ой, а я не в курсі».
Може все просто тому, що Федоров ще півтора роки тому хотів забрати під себе цей прибутковий «бізнес» (КРАІЛ)?
Ще тоді він пропонував «автоматизувати видачу гральної ліцензії». Для хом'ячків це звучало як «замінити чиновника програмою». А по факту це всього лише перехід контролю за потоками від одного чиновника до іншого.
Про причетність росіянського Pin-Up до платежів у Дії знали буквально усі ще з 2022 року, і перше за все - в СБУ. Знали, але ніхто нічого не робив. Хоча це є буквально «організацією фінансуванням тероризму» шляхом зловживання владою: коли гроші користувачів Дії потрапляють до російської компанії, яка платить податки за порєбріком.
PIN-UP отримало ліцензію КРАІЛ ще у 2021 році, і усіх усе влаштовувало.
Аж тут, наприкінці 2024, раптом «прозріло» татарівське ДБР та нарешті побачило «підтримку діяльності російського онлайн-казино». Правда, лише з боку одного учасника, а другого якось досі не помічають.
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору