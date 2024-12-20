СБУ порушила справу за фактом кібератаки РФ на українські держреєстри

Служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом атаки на реєстри Міністерства юстиції російських хакерів з Головного розвідувального управління Генштабу Росії.

Які інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив під час пресконференції в Міністерстві юстиції т. в. о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов.

"Загалом ми працюємо за трьома напрямками. По-перше, це відбиття кібератаки. По-друге, це відновлення реєстрів. І, по-третє, це документування цієї кібератаки як злочину.

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Також він додав, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі за статтею 438 – це порушення законів та звичаїв війни

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Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, 19 грудня також стався технічний збій у мобільному застосунку "Резерв+", через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, інформували у Міноборони.