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Новини
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СБУ порушила справу за фактом кібератаки РФ на українські держреєстри

Кібератака на держреєстри України

Служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом атаки на реєстри Міністерства юстиції російських хакерів з Головного розвідувального управління Генштабу Росії.

Які інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив під час пресконференції в Міністерстві юстиції т. в. о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов.

"Загалом ми працюємо за трьома напрямками. По-перше, це відбиття кібератаки. По-друге, це відновлення реєстрів. І, по-третє, це документування цієї кібератаки як злочину.

Також читайте: Витоку персональних даних із держреєстрів внаслідок кібератаки не підтверджено, – віцепрем’єрка

Також він додав, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі за статтею 438 – це порушення законів та звичаїв війни

Також читайте: Відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри України, відновлення займе близько 2 тижнів, - Стефанішина

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, 19 грудня також стався технічний збій у мобільному застосунку "Резерв+", через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями, інформували у Міноборони.

Автор: 

держреєстр (35) СБУ (12812) кібератака (407)


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Топ коментарі
+5
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20.12.2024 11:59
+5
І що ви тим хакерам зробите? Тут під носом з ''бойками'' неможете справитися!
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20.12.2024 12:01
+2
СБУ не займалися би хернею а краще замочили б іще якогось кацапського хєнєрала.
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20.12.2024 11:55
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СБУ не займалися би хернею а краще замочили б іще якогось кацапського хєнєрала.
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20.12.2024 11:55 Відповісти
І що????
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20.12.2024 11:55 Відповісти
Понапридумували різних доступів до реєєстрів, мабуть через Дію і залізли,
хто ще не зареєструвався та не вніс свої дані?
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20.12.2024 11:57 Відповісти
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20.12.2024 11:59 Відповісти
Ну звісно перебільшена, бо по факту самий кращий кейс відбиття атаки це вимикач.
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20.12.2024 12:23 Відповісти
Тому що нєхрен тримати бази на чужих серверах, які обслуговуються вихідцями з Росії та впроваджувати всякі дії.
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20.12.2024 12:00 Відповісти
До чого тут бази? Бази не ушкоджені, вони не можуть бути ушкоджені тому що є копії по всій планеті. А от шо ушкодили то це доступ до цих баз.
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20.12.2024 12:15 Відповісти
Дурбецало, у тебе біла горячка!
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20.12.2024 12:17 Відповісти
Якщо не розумієш про шо кажеш краще мовчи дурбецело.
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20.12.2024 12:32 Відповісти
Це ти тупий губошлєп, явно після могилянської бурси, куди таких клоунів тільки й приймають.
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20.12.2024 12:47 Відповісти
А проти "генія" фЬОдорова, через Дію якого кацапські казино заробляли бабло, ніхто нічого не порушує.

Костянтин Корсун:

"Не розумію ажіотажу навколо затримання голови КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у «підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up».

Не розумію, тому що про прямий зв'язок між цим самим росіянським онлайн-казино та міністерством цифрових трансформаторів та їхнім проєктом Дія - було публічно відомо ще влітку 2023.

Ось цитата зі статті від 19 червня 2023: "Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино http://pin-up.ua/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1HrQK_2HmtuTMZlUVBnHPhaALboNdB_AhWoUMPelRmVo9I9mVPtkU_aZ4_aem_rMWxuHzRC6b3JOzyeNEFbQ Pin-Up.ua."

Більше того, опосередковано Pin-Up отримувало за кожну транзакцію у Дії від 1,5% до 2,2%. А лише у 2022 в Дії було проведено 2 700 000 оплат. Тобто фактично кожен з цих мільйонів громанян України, хто хоч раз щось сплатив у Дії - фактично спонсорував росіян."
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20.12.2024 12:01 Відповісти
Чому Федорова не затримують рівно за те ж саме - за «підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up»?

Знов «він не знав»? Так само «не знав», що підлеглий йому Голова Держспецзв'язку разом із «цифровим» заступником краде гроші на закупівлях для Дія.Engine та на дронах для війська?

Шо це за незнайка у нас такий на посаді віце-прем'єра? Усі ниточки ведуть до нього - а прикидається дурачком, типу «ой, а я не в курсі».

Може все просто тому, що Федоров ще півтора роки тому хотів забрати під себе цей прибутковий «бізнес» (КРАІЛ)?

Ще тоді він пропонував «автоматизувати видачу гральної ліцензії». Для хом'ячків це звучало як «замінити чиновника програмою». А по факту це всього лише перехід контролю за потоками від одного чиновника до іншого.
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20.12.2024 12:02 Відповісти
Як на мене, виглядає це все скоріше як палацові інтриги з перерозподілу жирних схем. У яких обидві сторони по вуха заляпані у брудних махінаціях та зв'язках із ЙР. І від чого за кілометр тхне багатомільярдною корупцією.

Про причетність росіянського Pin-Up до платежів у Дії знали буквально усі ще з 2022 року, і перше за все - в СБУ. Знали, але ніхто нічого не робив. Хоча це є буквально «організацією фінансуванням тероризму» шляхом зловживання владою: коли гроші користувачів Дії потрапляють до російської компанії, яка платить податки за порєбріком.

PIN-UP отримало ліцензію КРАІЛ ще у 2021 році, і усіх усе влаштовувало.

Аж тут, наприкінці 2024, раптом «прозріло» татарівське ДБР та нарешті побачило «підтримку діяльності російського онлайн-казино». Правда, лише з боку одного учасника, а другого якось досі не помічають.
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20.12.2024 12:03 Відповісти
І що ви тим хакерам зробите? Тут під носом з ''бойками'' неможете справитися!
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20.12.2024 12:01 Відповісти
Та да
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20.12.2024 12:21 Відповісти
во-во! Так і є.
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20.12.2024 12:55 Відповісти
Ви ще й як праві,дивився на одному пізнавальному каналі дослідження,є супер хакери які пишуть програми і передають(продають) рядовим хакерам,їх не може вислідити ні одна країна,ні одна навіть багатюща компанія,вони вже надзвичайно багаті,літаки яхти,змінюють кожні два тижні країни ітд.ітп.працюють на своє его і насміхаються над ******** світом.
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20.12.2024 13:28 Відповісти
Бази даних, це добре.
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20.12.2024 12:37 Відповісти
навіть радий, що кацапи хакнули наші електронні реєстри!! можливо, зелена шваль припинить після цього запихувати свою ******** "дію" усюди, а запхнуть в єдине її законне місце - у сраку!!
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20.12.2024 13:01 Відповісти
я там 13 років працював
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору
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21.12.2024 02:44 Відповісти
 
 