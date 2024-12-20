Повітряні сили ЗСУ про атаку РФ: 65 дронів, ракети Х-59 та балістика "Іскандер"

Російські війська в ніч на 20 грудня здійснили масовану атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, авіаційних та балістичних ракет. Завдяки ефективній роботі ППО всі п’ять балістичних ракет були збиті.

Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Цієї ночі ворог запустив по Україні 65 дронів із районів Брянська, Міллєрового, Орла та Приморсько-Ахтарська.

"Також ворог використав 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та під ранок - близько 7-ї години - завдав удару п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" та "КН-23". Під удар потрапили п'ять районів Києва, а саме - ворог цілив балістикою по різних об’єктах. Унаслідок роботи нашої ППО усі п'ять балістичних ракет були збиті", - повідомляє майор.

Уламки збитих ракет пошкодили цивільні та інфраструктурні об’єкти в кількох районах столиці. Євлаш наголосив на важливості дотримання сигналів повітряної тривоги, адже навіть за умови збиття ракет залишається загроза від уламків та ударної хвилі.

"Наша ППО робить усе можливе, але, на жаль, через досить близьку відстань від районів пуску у людей є буквально лічені хвилини, щоб встигнути сховатися, спуститися в укриття", - зазначив Євлаш.

Нагадаємо, сьогодні близько 07:00 ранку збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок чого загинула людина, 11 постраждалих, значні пошкодження у 3 районах.

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