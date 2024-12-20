Ракетний удар по Києву - відповідь на атаку на підприємство в Ростовській області, - Міноборони РФ
У Міністерстві оборони РФ заявили, що ракетний удар по Києву сьогодні вранці, 20 грудня, був відповіддю на українську атаку на підприємство "Комбінат Кам’янський" у Ростовській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.
"18 грудня 2024 р. з території України було завдано ракетного удару по підприємству "Комбінат Кам’янський" у Ростовській області шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва та чотирма крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow. У відповідь… сьогодні вранці завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по пункту управління СБУ, київському конструкторському бюро "Луч", що здійснює проєктування і виробництво ракетних комплексів "Нептун", крилатих ракет наземного базування РСЗВ "Вільха", а також позиції зенітного ракетного комплексу Patriot", – заявили в російському міністерстві.
Також там додали, що "цілей удару досягнуто. Усі об'єкти уражені".
Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. Відомо про одну загиблу людину та 11 постраждалих.
Удар по Ростовській області 18 грудня
Раніше повідомлялося, що 18 грудня у Ростовській області РФ пролунали вибухи. Зазначалося, що вперше від початку повномасштабної війни було атаковано одне з найбільших хімічних підприємств у місті Кам'янськ-Шахтинський – ФКП "Комбінат "Камєнскій", який займається виробництвом ракетного палива.
Повітряні сили України оприлюднили світлини бойової роботи далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow під час атаки по території РФ 18 грудня.
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Кацапам тільки за Маріуполь і Кахавську ГЕС треба знести під нуль Рязань і Волжську ГЕС !!!
Тобто вони думають що - стріляти по нам вони будуть і далі , а ми по ним ні .
Якби ми так зробили - відразу б піднялося велике обурення на Заході.
Коли вони так роблять - Захід мовчить собі у ганчірочку.