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Новини
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Ракетний удар по Києву - відповідь на атаку на підприємство в Ростовській області, - Міноборони РФ

Наслідки атаки рашистів на Київ 20 грудня

У Міністерстві оборони РФ заявили, що ракетний удар по Києву сьогодні вранці, 20 грудня, був відповіддю на українську атаку на підприємство "Комбінат Кам’янський" у Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.

"18 грудня 2024 р. з території України було завдано ракетного удару по підприємству "Комбінат Кам’янський" у Ростовській області шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва та чотирма крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow. У відповідь… сьогодні вранці завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по пункту управління СБУ, київському конструкторському бюро "Луч", що здійснює проєктування і виробництво ракетних комплексів "Нептун", крилатих ракет наземного базування РСЗВ "Вільха", а також позиції зенітного ракетного комплексу Patriot", – заявили в російському міністерстві.

Також там додали, що "цілей удару досягнуто. Усі об'єкти уражені".

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Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. Відомо про одну загиблу людину та 11 постраждалих.

Удар по Ростовській області 18 грудня

Раніше повідомлялося, що 18 грудня у Ростовській області РФ пролунали вибухи. Зазначалося, що вперше від початку повномасштабної війни було атаковано одне з найбільших хімічних підприємств у місті Кам'янськ-Шахтинський – ФКП "Комбінат "Камєнскій", який займається виробництвом ракетного палива.

Повітряні сили України оприлюднили світлини бойової роботи далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow під час атаки по території РФ 18 грудня.

Автор: 

Міноборони рф (706) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+20
Кому вы лепите. В ответ на удар по военному предприятию Сосия ударила по детским садам Киева? Так и скажите что ***** обиделось что его вчера послали нахер
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20.12.2024 12:29
+14
Тобто наші добряче влучили.
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20.12.2024 12:31
+10
А атака на "Охматдит" була відповідью на що ???
Кацапам тільки за Маріуполь і Кахавську ГЕС треба знести під нуль Рязань і Волжську ГЕС !!!
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20.12.2024 12:38
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Там вже бояришнік ніби запустили з капустіного яру.
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20.12.2024 12:27 Відповісти
Таку назву давати не можна, бо москалі до останнього гвинта розберуть, в його пошуку
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20.12.2024 12:30 Відповісти
сьогодні в обід після довгих старань та розігріву - не-вставший "посмешнік" ліліпутін знову сховав собі у шірінку...
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20.12.2024 13:00 Відповісти
Дебіли...***... Как проблєяла лошадь ху...ла
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20.12.2024 12:27 Відповісти
тільки й вміють, що руйнувати
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20.12.2024 16:57 Відповісти
Кому вы лепите. В ответ на удар по военному предприятию Сосия ударила по детским садам Киева? Так и скажите что ***** обиделось что его вчера послали нахер
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20.12.2024 12:29 Відповісти
Впаалнє па-руццкі! Не по військових же об'єктах бити у відповідь!
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20.12.2024 12:32 Відповісти
Це просто у них такі ракети високоточні. Можуть поцеліти навіть в місто, а не тільки в область.
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20.12.2024 12:35 Відповісти
Тобто наші добряче влучили.
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20.12.2024 12:31 Відповісти
А чого не по америці? Ракети ж амеріканськи?
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20.12.2024 12:34 Відповісти
У нас немає возможности відповісти, а там ху...Лу у бункер постукают
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20.12.2024 12:37 Відповісти
А атака на "Охматдит" була відповідью на що ???
Кацапам тільки за Маріуполь і Кахавську ГЕС треба знести під нуль Рязань і Волжську ГЕС !!!
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20.12.2024 12:38 Відповісти
Схоже є домовленість про те щоне будуть бити по Печерську,Кончі-Заспі,будівлям МО та генштабу в Києві і відповідно по Кремлю,Рубльовке,аналогічним будівлям МО та ГШ на Москві....
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20.12.2024 12:42 Відповісти
Ох ти, яка інфа розкішна!.. "Схоже на те..."
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20.12.2024 13:43 Відповісти
*********** обиделся на новую погремуху-*******!так он ******** с рождения такой!.....................
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20.12.2024 12:42 Відповісти
Та не *******. Пофіг вам на "підприєство", за нього б влупили по якомусь трансформатору серед поля. Це за "довбойоба", бо ваш ботоксний хом'як обідєлся. До цього по Києву за жодне "підприєство" не прилітало в принципі.
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20.12.2024 12:48 Відповісти
відповідь всім, хто сумнівався в неадекватності главаря *********
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20.12.2024 12:56 Відповісти
А напад 24.02.2022 - це відповідь на наше проголошення незалежності у 1991?
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20.12.2024 13:00 Відповісти
Нє, це за те, що корєша ботоксного , Яника, погнали.
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20.12.2024 13:09 Відповісти
Нє, це за те, що кричали "хутін - пуйло"...
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20.12.2024 13:26 Відповісти
Все одно, 9 10 років на той час минуло. Віктор Федорович вже, мабуть, і українську встиг остаточно забути.
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20.12.2024 13:28 Відповісти
ну с тобой и так всё понятно, а вот тупой гынерал, спланировавший удар по Киеву самокат уже пусть выбирает
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20.12.2024 13:04 Відповісти
Русня пробує привчати нас до думки , що мовляв це по нам прилітає - атвєтка . Розраховують що в зв'язку з цим ми будем тиснути на владу , щоб вона заборонила ЗСУ знищувати військові цілі на паРаші .!
Тобто вони думають що - стріляти по нам вони будуть і далі , а ми по ним ні .
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20.12.2024 13:07 Відповісти
По факту з початку війни не булдо жодного удару у відповідь по містах фашистської россії.
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20.12.2024 14:54 Відповісти
Ми - по військовому підприємству, вони у відповідь - по мирному місту.
Якби ми так зробили - відразу б піднялося велике обурення на Заході.
Коли вони так роблять - Захід мовчить собі у ганчірочку.
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20.12.2024 13:40 Відповісти
Ми самі винні. Після ударів по наших містах ніхто з клоунської влади ніяк не реагує. Захід думає, що так і треба.
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20.12.2024 15:41 Відповісти
Брехня- брехнюча. А от якщо зменшиться кількість заправлених ракетним паливом руснявих ракет, то АТАКАМСи і ШТОРМИ попрацювали не даром.
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20.12.2024 15:01 Відповісти
долбоёбы
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20.12.2024 15:11 Відповісти
 
 