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У Києві пошкоджено костел Святого Миколая. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву у п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Український міжнародний інститут реставрації.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу", - йдеться у повідомленні.

Костел був побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі і є пам'яткою архітектури національного значення.

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники комбінованого завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО

Костел святого Миколая
Костел святого Миколая
Костел святого Миколая
Костел святого Миколая

Автор: 

Київ (19463) обстріл (28449) Повітряні атаки на Київ (755) костел (15)


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Топ коментарі
+14
Болотное "православие"...
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20.12.2024 10:51
+10
Вгатити дроном по собору Ваські Чокнутого на Мацкві, щоб кацапська падаль белугою завила
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20.12.2024 11:12
+8
Для кацапської мразоти немає нічого святого !

В них немає нічого святого, немає ідеї.
І вбивають рашисти - щоб крихти зі столу згребсти,
Бо живуть мабуть гірше, ніж ті африканські пігмеї.
Через те вони й мріють зі світу Вкраїну звести. (с)
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20.12.2024 11:03
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Болотное "православие"...
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20.12.2024 10:51 Відповісти
Це те саме що підароязичіє в Україні
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22.12.2024 10:39 Відповісти
Мешканці готелю пережили незабутній екстрім.
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20.12.2024 10:55 Відповісти
Чурки кацапські мабуть по собору і цілились.
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20.12.2024 11:01 Відповісти
Для кацапської мразоти немає нічого святого !

В них немає нічого святого, немає ідеї.
І вбивають рашисти - щоб крихти зі столу згребсти,
Бо живуть мабуть гірше, ніж ті африканські пігмеї.
Через те вони й мріють зі світу Вкраїну звести. (с)
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20.12.2024 11:03 Відповісти
Сегодня на болотах большой праздник. Бал сатаны. А этот удар - иллюминация.
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20.12.2024 11:08 Відповісти
Вгатити дроном по собору Ваські Чокнутого на Мацкві, щоб кацапська падаль белугою завила
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20.12.2024 11:12 Відповісти
Їрмакака забороняє "удари возмєздія"?
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20.12.2024 11:18 Відповісти
Війна йде третій рік чому не прикрыто дошками, фанерою? Грошей нема? В заторах стояти по годині в день сотням тисяч машин гроші є....
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20.12.2024 11:28 Відповісти
Навіщо фанера? Краще ДВП або картон від коробок з супермаркетів: і скло прикрито і екології добре
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20.12.2024 11:33 Відповісти
по звітності усьо ровно
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20.12.2024 18:22 Відповісти
Влада в кінці-кінців повинна пояснити ,чому ТАКЕ не відбувається в солиці оркостану? Уже ж з усих утюгів лунає, що є чим. Чи знову не на часі ,не хочеться заважати рудому" генію" закінчити війну за 24 години.?
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20.12.2024 11:32 Відповісти
Покажіть фсбшному папаші в Ватикані
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20.12.2024 11:46 Відповісти
Пора вже попередити неадекватного царька, що після наступного обстрілу цивільних об'єктів буде удар по об'єктах на території москви. Не зробимо цього - обстріли не припиняться.
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20.12.2024 12:27 Відповісти
....а в цей час на Москві йде звичайне передноворічне пожвавлення....
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20.12.2024 12:29 Відповісти
По інтернету гуляють цитати Путена з останнього виступу,що у переслідуванні УПЦ МП та закриттю її храмів винні євреї з українського керівництва бо вони всі безбожники і в сінагогу не ходять...Якщо це правда-де істерика сіоністів з всяких центрів Сімона Візенталя тощо? Де заяви Ізраїля та США?
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20.12.2024 12:52 Відповісти
ну шо, папуся римський, і це було богоугодно?
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20.12.2024 12:54 Відповісти
Точна копія львівського костелу "Ельжбети"...по ********* Елізавети і...Ольги?За совітів там був склад а в п"ятидесятих я малим бігав дивитись на труп якогось доброхота який зрізав хрест і впав якраз зі сторони зупинки на Городоцькій...
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20.12.2024 12:57 Відповісти
Что там скажет Римская Папа?
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20.12.2024 13:05 Відповісти
Мерзота каацапська! Коли буде відповідь по кремлю???!!!!
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20.12.2024 13:42 Відповісти
оце "фасадне вітражне скло" має назву стрільчасте. Обіймаючи посади в Українському міжнародному інституті реставрації "фахівці" це мали б знати. Якби не спали на уроках мистецтва в школі.
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21.12.2024 18:50 Відповісти
 
 