У Києві пошкоджено костел Святого Миколая. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок ракетного удару Росії по Києву у п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Український міжнародний інститут реставрації.
"Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу", - йдеться у повідомленні.
Костел був побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі і є пам'яткою архітектури національного значення.
Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники комбінованого завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.
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В них немає нічого святого, немає ідеї.
І вбивають рашисти - щоб крихти зі столу згребсти,
Бо живуть мабуть гірше, ніж ті африканські пігмеї.
Через те вони й мріють зі світу Вкраїну звести. (с)