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Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

ЗАЕС на межі блекауту

Сьогодні, 20 грудня, вчергове через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також повідомляється, що в листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалася на одній лінії живлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втретє за листопад окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

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обстріл (28449) Запорізька АЕС (1405) блекаут (79)


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Якісь сюр, орки самі себе обстрілюють?
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20.12.2024 12:49 Відповісти
Да вимкніть ви її на біса взагалі! Коли деокупують, тоді знову запустите.
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20.12.2024 12:50 Відповісти
А у кацапів з цього приводу голова не болить?
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20.12.2024 13:07 Відповісти
Головне шо ніхто нічого не пояснює. Я розумію, що станція наша і ми повинні дбати, щоб не було біди. А кацапи, вони шо за себе не бояться?
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20.12.2024 14:02 Відповісти
На межі чого!?
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20.12.2024 14:50 Відповісти
 
 