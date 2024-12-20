Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

Сьогодні, 20 грудня, вчергове через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Також повідомляється, що в листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалася на одній лінії живлення.

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