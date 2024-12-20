Нотаріуси продовжать працювати з документами, що не потребують перевірки реєстраційних даних, - Стефанішина

Нотаріуси в Україні продовжать виконувати усі нотаріальні дії, що не потребують перевірки даних у державних реєстрах.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина повідомила, що, попри тимчасові проблеми з реєстрами, державні та приватні нотаріуси зможуть продовжити виконання всіх нотаріальних дій, що не потребують перевірки даних у реєстрах. Зокрема, це стосується посвідчення підписів, укладання договорів та інших нотаріальних операцій, не пов'язаних з перевіркою реєстраційної інформації.

"На сьогодні головним питанням залишається держреєстрація нерухомості та бізнесу. На цьому етапі ведеться робота з відновлення відповідних реєстрів, відповідно, відновлення їхньої роботи розпочнеться з понеділка", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про кібератаку з боку Росії на українські реєстри, яка призвела до тимчасових збоїв у роботі важливих державних систем. Відновлення нормальної роботи реєстрів займе до двох тижнів.

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