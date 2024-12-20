Нотаріуси продовжать працювати з документами, що не потребують перевірки реєстраційних даних, - Стефанішина
Нотаріуси в Україні продовжать виконувати усі нотаріальні дії, що не потребують перевірки даних у державних реєстрах.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Стефанішина повідомила, що, попри тимчасові проблеми з реєстрами, державні та приватні нотаріуси зможуть продовжити виконання всіх нотаріальних дій, що не потребують перевірки даних у реєстрах. Зокрема, це стосується посвідчення підписів, укладання договорів та інших нотаріальних операцій, не пов'язаних з перевіркою реєстраційної інформації.
"На сьогодні головним питанням залишається держреєстрація нерухомості та бізнесу. На цьому етапі ведеться робота з відновлення відповідних реєстрів, відповідно, відновлення їхньої роботи розпочнеться з понеділка", - зазначила Стефанішина.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про кібератаку з боку Росії на українські реєстри, яка призвела до тимчасових збоїв у роботі важливих державних систем. Відновлення нормальної роботи реєстрів займе до двох тижнів.
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"По нашим даним, якщо будівництво не ********** зараз - воно обов'язково ********** в наступному кварталі."
Єдине тимчасове обмеження - через відновлювальні роботи в державних реєстрах ми були змушені призупинити отримання відстрочок у "Резерв+".
Вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.
Електронні рапорти та військово-облікові документи також залишаються доступними.
Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в "Резерв+" може тривати трохи більше, ніж зазвичай", - зазначила Стефанішіна.
Прозріваю:
Вночі русняві виродки хакнули щонайменше 3 суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції.
👉 Державний реєстр актів цивильного стану громадян
👉 Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
👉 Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень
За словами віце-прем'єрки Стефанішиної, відновлювати це все будуть до 2 тижнів.
Тобто, йдеться не просто про злам, схоже русня видалила всі бекапи. А ці сервери були в Польщі.
Ще раз, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни, якою так пишається Зеленський.
Це дуже важкий удар по нам і нашій безпеці, що стосуватиметься буквально кожної людини в країні.
Фактично, в найближчі тижні нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі - в цифровому сенсі. Ви ж уявляєте, наскільки багато всього було переведено в цифру.
‼️І це не враховуючи дані, які отримав ворог. ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами.
Русня отримала на руки всю інформацію по будь-якому громадянину, включаючи і співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
Власне, після такого провалу кіберзахисту, будь які розмови про "онлайн-голосування" щонайменше дурість. Або відверта зрада.
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору