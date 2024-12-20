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Нотаріуси продовжать працювати з документами, що не потребують перевірки реєстраційних даних, - Стефанішина

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Нотаріуси в Україні продовжать виконувати усі нотаріальні дії, що не потребують перевірки даних у державних реєстрах.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина повідомила, що, попри тимчасові проблеми з реєстрами, державні та приватні нотаріуси зможуть продовжити виконання всіх нотаріальних дій, що не потребують перевірки даних у реєстрах. Зокрема, це стосується посвідчення підписів, укладання договорів та інших нотаріальних операцій, не пов'язаних з перевіркою реєстраційної інформації.

"На сьогодні головним питанням залишається держреєстрація нерухомості та бізнесу. На цьому етапі ведеться робота з відновлення відповідних реєстрів, відповідно, відновлення їхньої роботи розпочнеться з понеділка", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про кібератаку з боку Росії на українські реєстри, яка призвела до тимчасових збоїв у роботі важливих державних систем. Відновлення нормальної роботи реєстрів займе до двох тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перебої в роботі "Резерв+" могли бути викликані заходами кіберзахисту Міноборони, - Стефанішина

Автор: 

нотаріус (59) реєстр (846) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) кібератака (407)


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На цьому етапі ведеться робота з відновлення відповідних реєстрів, відповідно, відновлення їхньої роботи розпочнеться з понеділка.
Навіяло
"По нашим даним, якщо будівництво не ********** зараз - воно обов'язково ********** в наступному кварталі."
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20.12.2024 13:15 Відповісти
трішки паламалась зельона держава у смартфоні
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20.12.2024 13:22 Відповісти
И у многих полетят отсрочки, если ТЦК не смогут проверить свидетельство о браке, например.
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20.12.2024 13:35 Відповісти
"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози.
Єдине тимчасове обмеження - через відновлювальні роботи в державних реєстрах ми були змушені призупинити отримання відстрочок у "Резерв+".
Вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.
Електронні рапорти та військово-облікові документи також залишаються доступними.
Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в "Резерв+" може тривати трохи більше, ніж зазвичай", - зазначила Стефанішіна.
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20.12.2024 13:49 Відповісти
Чекалкин-

Прозріваю:
Вночі русняві виродки хакнули щонайменше 3 суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції.

👉 Державний реєстр актів цивильного стану громадян

👉 Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

👉 Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень

За словами віце-прем'єрки Стефанішиної, відновлювати це все будуть до 2 тижнів.

Тобто, йдеться не просто про злам, схоже русня видалила всі бекапи. А ці сервери були в Польщі.

Ще раз, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни, якою так пишається Зеленський.

Це дуже важкий удар по нам і нашій безпеці, що стосуватиметься буквально кожної людини в країні.

Фактично, в найближчі тижні нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі - в цифровому сенсі. Ви ж уявляєте, наскільки багато всього було переведено в цифру.

‼️І це не враховуючи дані, які отримав ворог. ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами.

Русня отримала на руки всю інформацію по будь-якому громадянину, включаючи і співробітників спецслужб, військових, волонтерів...

Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.

Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.

Власне, після такого провалу кіберзахисту, будь які розмови про "онлайн-голосування" щонайменше дурість. Або відверта зрада.
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20.12.2024 15:42 Відповісти
я там 13 років працював
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору
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21.12.2024 02:43 Відповісти
 
 