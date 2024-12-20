Орбан: Припинення вогню на Різдво показало б, що короткостроковий мир в Україні не є безнадійним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна все ще може змінити свою думку щодо його пропозицій про так зване "різдвяне перемир’я", а короткостроковий мир "не є безнадійним".

Про це він сказав в етері радіо Kossuth, пише Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

Орбан розповів, що у рамках своєї "миротворчої місії" він провів переговори з лідерами кількох країн, зокрема з президентом Туреччини, що "було важливо, оскільки президент Туреччини досі був єдиним успішним посередником між двома сторонами, коли йшлося про досягнення домовленості щодо постачання зерна".

"Давайте принаймні максимально використаємо ситуацію, щоб було різдвяне перемир'я. Тому я спробую домовитися про припинення вогню і масштабний обмін полоненими під час православного Різдва", - зазначив угорський прем'єр.

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Він зазначив, що оскільки це лише два-три дні, то аргумент про те, що та чи інша сторона має перевагу, відпадає.

Припинення вогню на Різдво показало б, що короткостроковий мир не є безнадійним", – вважає глава угорського уряду.

Орбан додав, що йому вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна підтримати "різдвяне перемир'я", але він вірить, що "українці можуть легко змінити свою позицію".

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Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

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