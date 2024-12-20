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Новини Війна
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Орбан: Припинення вогню на Різдво показало б, що короткостроковий мир в Україні не є безнадійним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна все ще може змінити свою думку щодо його пропозицій про так зване "різдвяне перемир’я", а короткостроковий мир "не є безнадійним".

Про це він сказав в етері радіо Kossuth, пише Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

Орбан розповів, що у рамках своєї "миротворчої місії" він провів переговори з лідерами кількох країн, зокрема з президентом Туреччини, що "було важливо, оскільки президент Туреччини досі був єдиним успішним посередником між двома сторонами, коли йшлося про досягнення домовленості щодо постачання зерна".

"Давайте принаймні максимально використаємо ситуацію, щоб було різдвяне перемир'я. Тому я спробую домовитися про припинення вогню і масштабний обмін полоненими під час православного Різдва", - зазначив угорський прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан не хоче продовжувати санкції проти РФ до інавгурації Трампа, - Bloomberg

Він зазначив, що оскільки це лише два-три дні, то аргумент про те, що та чи інша сторона має перевагу, відпадає.

Припинення вогню на Різдво показало б, що короткостроковий мир не є безнадійним", – вважає глава угорського уряду.

Орбан додав, що йому вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна підтримати "різдвяне перемир'я", але він вірить, що "українці можуть легко змінити свою позицію".

Читайте також: Орбан звертався до мене із пропозицією про перемир’я на день-два, я обіцяв подумати, але Україна відмовилася, - Путін 

Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про "різдвяне перемир’я": Угорська сторона повинна припинити "аморальні маніпуляції" на темі миру

Автор: 

перемир’я (938) Віктор Орбан (555) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+9
Шо, підор, не вийшло з розгону, вирішив на полшішєчкі? Йди нах.
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20.12.2024 17:09
+7
Мразота орбанівська, ти особисто будеш не давати ЗСУ-шникам "на різдво не стріляти" в кацапів? Чи може біля кожного кацапа поставиш по спостерігачу?!?

Знаємо, проходили це. По ЗСУ гатять з всього, з чого можна, а нашим відповідати не можна - в нас же "перемир'я".

НАХЄР ПІШОВ, ВИШКРЕБОК.
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20.12.2024 17:29
+5
Невгамовна падлюка
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20.12.2024 17:12
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Шо, підор, не вийшло з розгону, вирішив на полшішєчкі? Йди нах.
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Цей мадярський презерватив постійно мені піднімає тиск.
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20.12.2024 17:11 Відповісти
Невгамовна падлюка
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20.12.2024 17:12 Відповісти
Я теж такої думки, но навіщо його постійно друкувати
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20.12.2024 17:30 Відповісти
Бо скоріше за все про це його давить путлєр, їм необхідно передих, ось і результат!!!
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20.12.2024 18:56 Відповісти
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20.12.2024 17:17 Відповісти
Чего добивается этот самокатчик?
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20.12.2024 17:18 Відповісти
Як би тебе послати, щоб ти зрозумів?
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20.12.2024 17:19 Відповісти
У тебе стільки грошей не має, щоб ставку ху...ла перебити, а на моральні цінності йому начхати
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20.12.2024 17:29 Відповісти
Мабуть, ти теж не зрозумів...
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20.12.2024 17:30 Відповісти
Я зрозумів, просто у цієї тварини совісті не має, тому як ні посилай, він продовжить своє. Гроши йому всю совість загубили
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20.12.2024 17:34 Відповісти
Саме тому я й запитав: "Як послати, щоб він зрозумів?"
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20.12.2024 17:35 Відповісти
Ну ми вже з'ясували, що він на зарплаті у Ху ....ла, але навіщо ви тиражуєте його маразми. А якщо це реклама, то він її оплачує чи ху....ло за ньго
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20.12.2024 17:27 Відповісти
На чиє Різдво, чума кремлядська?
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20.12.2024 17:27 Відповісти
Припинення вогню на Різдво показало б, що короткостроковий мир в Україні не є безнадійним-
а виведення рашистів з ТОТ показало б найстійкіший мир усіх часів
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20.12.2024 17:29 Відповісти
Мразота орбанівська, ти особисто будеш не давати ЗСУ-шникам "на різдво не стріляти" в кацапів? Чи може біля кожного кацапа поставиш по спостерігачу?!?

Знаємо, проходили це. По ЗСУ гатять з всього, з чого можна, а нашим відповідати не можна - в нас же "перемир'я".

НАХЄР ПІШОВ, ВИШКРЕБОК.
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20.12.2024 17:29 Відповісти
"Короткостроковий мир"??? Жабба спалився, що його цікавить саме короткостроковий мир на умовах *****, щоб після цього ***** напало знову і мадяри відхапали таки собі Закарпаття.
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20.12.2024 17:33 Відповісти
чОрбан пишло ты уже до сраки.
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20.12.2024 17:34 Відповісти
тупа кацапська шалава
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20.12.2024 17:51 Відповісти
Ну от, пане Орбан, приїдь в Україну - вийди на "нуль", і своєю дупою зупини вогонь. Тільки воняти майстер.
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20.12.2024 18:18 Відповісти
Та жаба ще довго буде безнадійно квакати?
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20.12.2024 18:58 Відповісти
***** квакає вустами жаби!(
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20.12.2024 19:14 Відповісти
 
 