Україна веде перемовини щодо створення коаліції для збиття ракет та дронів РФ, - МЗС

Україна продовжує виступати за те, щоб сусідні держави допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Принаймні, сусіди могли б збивати щонайменше ті ракети та дрони, які прямують у їхньому напрямку.

"Ми вважаємо, що це, по-перше, посилює безпеку цих країн, якщо вони можуть збити ракету, яка загрожує їхньому повітряному простору, до того, як вона в нього потрапить. Це відповідає їхнім національним інтересам", - зазначив речник.

Також, за словами Тихого, участь у збитті ракет та дронів, згідно з міжнародним правом, "не є ані ескалацією, ані участю країни у війні".

Також читайте: МЗС про удар РФ по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським "почесне звання"

"Понад те, ми вважаємо це гуманітарною акцією - збивати ракети й дрони, які летять на цивільне населення та інфраструктуру", - пояснив речник МЗС.

Він зазначив, що Україна працює як із сусідніми країнами, так і з ширшим колом партнерів, щоб "створити коаліцію на підтримку цього рішення".

"Робота триває. Коли будуть конкретні результати, ми обов’язково про це повідомимо", - підсумував Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про "різдвяне перемир’я" Орбана: Ніяких реалістичних пропозицій на столі переговорів немає. Це просто цинічна маніпуляція