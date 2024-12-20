МЗС про удар РФ по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським "почесне звання"
Удар РФ по Києву є підтвердженням "звання", яке напередодні надав російському диктатору Путіну президент Володимир Зеленський.
Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день почався з гучних вибухів у столиці. Черговий підлий удар п'ятьма балістичними ракетами по Києву. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання", - сказав він.
Тихий нагадав, що Росія завдала ударів не лише по Києву, але й по Кривому Рогу, Херсону та інших містах.
"У Києві обстріл, зокрема, пошкодив одну з найвидатніших пам'яток - костел Святого Миколая. Ми вже поінформували міжнародних партнерів про ці удари та їхні наслідки.
Крім того, сьогодні внаслідок обстрілу Києва пошкоджено низку посольств. Всі ці посольства розташовано в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стель. Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", - підсумував речник.
Удар РФ по Києву 20 грудня
Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.
Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.
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долбо.....***
Скріншот виклав на цей самий фотохостінг. Якщо картинку видно на Цензорі, значить все гаразд.
Адже Цензор не може порушувати українське законодавство?
Вовка такой хєрой, такой хєрой, карло-пу посмжл назвать ругатєльним словом! шо дєтєй єго имєнєм назівать будєм.
А в цей час Вовік із подєльніками, до кінця грудня 1.7 ярда бабла із бюджета розпиляє , " строчно понадобілося на обновлєніє дорог, строчно"
"Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь. Під час війни! Згадайте 2010-2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. ...Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути, а далі просто дивитимемося, на що в нас залишиться, й розставлятимемо пріоритети""(с)
Які ще " рокадні дороги", подляківський? Скажи подляку нехай методички тщатєльней готкє.
Ось що сказав вор-Кулєба на прескоференції.
"...Згадайте 2010-2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. А ми з таким підходом до..."
" Ми повинні в першу чергу утримати магістральну інфраструктуру.."
Ваші вори-чмоні ведуть про " утримання у належному стані магістральних шляхів".
У перекладі на людську-" вкрадемо все, " розмажемо" кошторис нс всю Україну, жодне стьобане НАБУ нічого не доведе
Росіянин, нє надо-ля-ля. Кінець війни залежить тільки від вашого російського карліка-пу. Жожна людина у світі, включно із Трумпом, чи Сінь,дзі Піном нічого запропонувати вашому гомосексуалісту не можуть.
Тим більше, НІЧОГО незалежить від українької влади, хоч там буде сидіти артист-імітатор, чи Вацлав Гавел
ну Ви зрозуміли