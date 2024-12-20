МЗС про удар РФ по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським "почесне звання"

Удар РФ по Києву є підтвердженням "звання", яке напередодні надав російському диктатору Путіну президент Володимир Зеленський.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день почався з гучних вибухів у столиці. Черговий підлий удар п'ятьма балістичними ракетами по Києву. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання", - сказав він.

Тихий нагадав, що Росія завдала ударів не лише по Києву, але й по Кривому Рогу, Херсону та інших містах.

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"У Києві обстріл, зокрема, пошкодив одну з найвидатніших пам'яток - костел Святого Миколая. Ми вже поінформували міжнародних партнерів про ці удари та їхні наслідки.

Крім того, сьогодні внаслідок обстрілу Києва пошкоджено низку посольств. Всі ці посольства розташовано в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стель. Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", - підсумував речник.

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Удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

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