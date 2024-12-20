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Новини Війна
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МЗС про удар РФ по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським "почесне звання"

МЗС прокоментувало ракетний удар по Києву

Удар РФ по Києву є підтвердженням "звання", яке напередодні надав російському диктатору Путіну президент Володимир Зеленський.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день почався з гучних вибухів у столиці. Черговий підлий удар п'ятьма балістичними ракетами по Києву. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання", - сказав він.

Тихий нагадав, що Росія завдала ударів не лише по Києву, але й по Кривому Рогу, Херсону та інших містах.

Читайте також: Ракетний удар по Києву - відповідь на атаку на підприємство в Ростовській області, - Міноборони РФ

"У Києві обстріл, зокрема, пошкодив одну з найвидатніших пам'яток - костел Святого Миколая. Ми вже поінформували міжнародних партнерів про ці удари та їхні наслідки.

Крім того, сьогодні внаслідок обстрілу Києва пошкоджено низку посольств. Всі ці посольства розташовано в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стель. Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", - підсумував речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС про ракетну атаку РФ на Київ: Укотре демонструє злочинну природу Путіна

Удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Дивіться: Атака на Київ нагадує нам про дві речі: РФ не прагне миру і ця війна далеко не регіональна, - глава МЗС Естонії Цахкна. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19463) МЗС (4122) обстріл (28449) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+5
Dumb fuck
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20.12.2024 17:01
+4
dumbass
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20.12.2024 16:58
+3
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20.12.2024 17:03
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Він вже злетів з котушок - иому пох
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20.12.2024 16:56 Відповісти
Почесне??? Може принизливе?
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20.12.2024 16:56 Відповісти
dumbass
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20.12.2024 16:58 Відповісти
Dumb fuck
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20.12.2024 17:01 Відповісти
Домбасс.

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20.12.2024 18:54 Відповісти
Translator

долбо.....***
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20.12.2024 16:58 Відповісти
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20.12.2024 17:03 Відповісти
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20.12.2024 17:04 Відповісти
знову с Немитой фото тащишь
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20.12.2024 17:05 Відповісти
Так він там живе, звідти і сайти.
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20.12.2024 17:30 Відповісти
https://hostingkartinok.com в Україні цей сайт блокують
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Перевірив у реєстрі заблокованих сайтів. Інформація не відповідає дійсності.
Скріншот виклав на цей самий фотохостінг. Якщо картинку видно на Цензорі, значить все гаразд.
Адже Цензор не може порушувати українське законодавство?

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20.12.2024 18:49 Відповісти
Хутин всея Джихадляндии!!!
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20.12.2024 17:05 Відповісти
Почесний "***** dоvbоьоbоvич" всєя планети...
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20.12.2024 17:07 Відповісти
Та скажіть вже: путін - х..ло, шо ви шифруєтесь
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Там весь тот гадюшник - толпоепы!
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20.12.2024 17:23 Відповісти
Можна безпрограшно поставити на те, що відповіддю стане: "Анєнадабиласбівать!"
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20.12.2024 17:29 Відповісти
Класно технологи Вові Зельоного наріт " здєлалі".
Вовка такой хєрой, такой хєрой, карло-пу посмжл назвать ругатєльним словом! шо дєтєй єго имєнєм назівать будєм.
А в цей час Вовік із подєльніками, до кінця грудня 1.7 ярда бабла із бюджета розпиляє , " строчно понадобілося на обновлєніє дорог, строчно"
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20.12.2024 17:35 Відповісти
Прифронтові рокадні дороги потрібні терміново - якщо не знаєш - то мовчи.
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20.12.2024 17:51 Відповісти
Ахахаха-ха-ха-ха, так і бачу по тексту їх переживання за прифронтові дороги
"Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь. Під час війни! Згадайте 2010-2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. ...Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути, а далі просто дивитимемося, на що в нас залишиться, й розставлятимемо пріоритети""(с)
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20.12.2024 18:00 Відповісти
Ти цю муйньову ахінею , що тобі всунув друкати подляк-єнакієаський тулиш вже третій рік .
Які ще " рокадні дороги", подляківський? Скажи подляку нехай методички тщатєльней готкє.
Ось що сказав вор-Кулєба на прескоференції.

"...Згадайте 2010-2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. А ми з таким підходом до..."
" Ми повинні в першу чергу утримати магістральну інфраструктуру.."
Ваші вори-чмоні ведуть про " утримання у належному стані магістральних шляхів".
У перекладі на людську-" вкрадемо все, " розмажемо" кошторис нс всю Україну, жодне стьобане НАБУ нічого не доведе
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20.12.2024 18:09 Відповісти
Ба, більше: вважаю вчорашні висловлювання зеленського про путіна - цинічною провокацією. Цей придурок чудово знав, що путін відповість на цю образу. Але вовану пофігу в своєму бункері - не йому ж за це страждати. Крім того, думаю при цьому він ще й переслідував свою особисту мету - будь що зірвати можливі перемовини. Адже кінець війни, це кінець правління зеленої шобли, й він це прекрасно розуміє.
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20.12.2024 18:16 Відповісти
От троль російський як ти сюди ненавітсть до Зеленьського приліпив .
Росіянин, нє надо-ля-ля. Кінець війни залежить тільки від вашого російського карліка-пу. Жожна людина у світі, включно із Трумпом, чи Сінь,дзі Піном нічого запропонувати вашому гомосексуалісту не можуть.
Тим більше, НІЧОГО незалежить від українької влади, хоч там буде сидіти артист-імітатор, чи Вацлав Гавел
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20.12.2024 18:40 Відповісти
Троль, тебе уже декілька разів вмащували у твоє ведмедчуківське лайно, ти відмовалося і знову гадило
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20.12.2024 21:50 Відповісти
Почесне звання у нього *****.
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20.12.2024 17:41 Відповісти
Це більше аніж просто звання. ***** - його кредо!
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20.12.2024 18:10 Відповісти
Йому підходить тільки народне звання - скорочено ху...ло, а так ху...ло з ху.... лостану. А все остальное це погоняло
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20.12.2024 17:41 Відповісти
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20.12.2024 18:48 Відповісти
зєля герой,)(уйла обізвав долбо№обом
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20.12.2024 18:49 Відповісти
Так,діагноз підтвердився. Путлєр ху..ло
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20.12.2024 20:52 Відповісти
лалала - лала -лала
ну Ви зрозуміли
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20.12.2024 21:04 Відповісти
 
 