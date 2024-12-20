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Атака на Київ нагадує нам про дві речі: РФ не прагне миру і ця війна далеко не регіональна, - глава МЗС Естонії Цахкна. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на російську атаку на Київ 20 грудня.

Про це це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Російські та північнокорейські балістичні ракети спричинили руйнування в самому центрі столиці України, Києва. Знову", - йдеться в дописі.

До свого допису він додав відео руйнувань, спричинених російською атакою, зазначивши, що ці кадри мають нагадувати про дві речі: Росія не прагне миру, і ця війна далеко не регіональна.

Читайте: Ракетний удар по Києву - відповідь на атаку на підприємство в Ростовській області, - Міноборони РФ

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

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Естонія (1609) Цахкна Маргус (57) Повітряні атаки на Київ (755)


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"Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов (ЗПН), крупнейший на юге России, остановил обе установки первичной переработки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.



Единственный завод в Ростовской области мощностью 5,6 млн тонн нефти в год в ночь на 19 декабря https://haqqin.az/news/335629 подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего на предприятии возник крупный пожар.

Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода. В результате ее пришлось аварийно отключить, рассказал источник Reuters. Также, по словам собеседников агентства, произошло возгорание нефтепродуктового резервуара, и была остановлена вторая установка первичной переработки аналогичной мощности - 7,14 тысячи тонн в сутки.

Запущенный в 2009 году и ставший первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет, Новошахтинский завод остановил производство в третий раз с начала года. Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь-октябрь он переработал 2,7 млн тонн нефти против 4,8 млн тонн за прошлый год.

В общей сложности за январь-декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций на поставки в Россию технологий. Объемы простоев на 14%, или 5,2 млн тонн превысили прошлогодние, подсчитал Reuters.

Согласно официальной статистике, за январь-май российские НПЗ сократили выпуск бензина почти на 20%, а дизельного топлива - на 11%, после чего власти приняли решение засекретить статистику. В конце мая Минэнерго перестало предоставлять в Росстат оперативные данные о производстве бензина, ссылаясь на «геополитическую ситуацию» и угрозу «манипулирования рынком», а в конце августа закрыло данные по дизельному топливу.
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20.12.2024 14:02 Відповісти
Вам нагадує, дякую! А ще кому? Словаччині, Угорщині, США ....? Кому ще нагадує?
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20.12.2024 14:09 Відповісти
 
 