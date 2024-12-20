Атака на Київ нагадує нам про дві речі: РФ не прагне миру і ця війна далеко не регіональна, - глава МЗС Естонії Цахкна. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на російську атаку на Київ 20 грудня.

Про це це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Російські та північнокорейські балістичні ракети спричинили руйнування в самому центрі столиці України, Києва. Знову", - йдеться в дописі.

До свого допису він додав відео руйнувань, спричинених російською атакою, зазначивши, що ці кадри мають нагадувати про дві речі: Росія не прагне миру, і ця війна далеко не регіональна.

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Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.