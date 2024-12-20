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Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн. ВIДЕО

Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва в пʼятницю 20 грудня були пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, елементи стелі", – поінформував він.

Також дивіться: Атака на Київ нагадує нам про дві речі: РФ не прагне миру і ця війна далеко не регіональна, - глава МЗС Естонії Цахкна. ВIДЕО

Речник МЗС назвав удар Росії по дипломатичних установах абсолютно варварським нападом та додав: "Усюди у світі це перетин усіх червоних ліній, загальних міжнародних правил. Цими ударами по дипустановах Росія тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара".

Тихий поінформував, що будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв та підтвердив, що українська сторона проводить оцінку рівня пошкоджень та займається ліквідацією наслідків.

За інформацією відомства, станом на зараз ніхто з іноземних дипломатів не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Київ: ворог завдав удару балістикою, загинула людина, 12 постраждалих, значні пошкодження у 3 районах. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Автор: 

Київ (19463) посольство (944) руйнування (255) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+24
Зато команда Трампа возмущена тем что СБУ уничтожило росийского генерала-террориста. Типо ето не по понятиям. А вот посольства и детские сады бомбить ракетами ето по понятиям США?
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20.12.2024 14:27
+12
у нас навіть посли є в вигляді "корабельних сосен"
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20.12.2024 14:31
+10
це вже виклик світовій спільноті чи просто привід для стурбованості?
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20.12.2024 14:29
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Зато команда Трампа возмущена тем что СБУ уничтожило росийского генерала-террориста. Типо ето не по понятиям. А вот посольства и детские сады бомбить ракетами ето по понятиям США?
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20.12.2024 14:27 Відповісти
Це "по понятіям" Трампа...
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20.12.2024 14:48 Відповісти
Так потому и ни один дипломат и не пострадал, россияне их всех предупредили и никого там не было в моменте - взывание к глухим
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20.12.2024 14:52 Відповісти
Не знав що у нас є посольство палестини. Дуже старанно!!! ......................
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20.12.2024 14:28 Відповісти
у нас навіть посли є в вигляді "корабельних сосен"
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20.12.2024 14:31 Відповісти
То не посли, то - послиці.
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20.12.2024 14:53 Відповісти
дякую за зауваження - виправлюсь
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20.12.2024 14:55 Відповісти
А, можливо, - послині?
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20.12.2024 14:57 Відповісти
посиланці.....
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20.12.2024 14:58 Відповісти
Та "да". Такої держави не існує. Мабуть це спадок совка...
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20.12.2024 15:19 Відповісти
це вже виклик світовій спільноті чи просто привід для стурбованості?
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20.12.2024 14:29 Відповісти
хла с нетерпением ждут теперь в Албании, Аргентине, Палестине, Північної Македонии, Португалии та Чорногории. А гынералу - самокат
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20.12.2024 14:31 Відповісти
Ну напад на посольство розцінюється як напад на країну
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20.12.2024 14:33 Відповісти
Пиня не нарошно
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Хтілось би ,шо б так і розцінювалося ....
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Из шести четыре - члены НАТО
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20.12.2024 15:47 Відповісти
Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет.

Спалився Цензор. Вам же ПС дали вказівку видалити інформацію про Кинджали, що ви і зробили, видаливши відповідну новину про 8 ракет. А тут прокололись). Правда - вона одна, а брехню треба запам`ятовувати))).
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Правдо потім тих ракет стало п"ять ,три напевно самоліквідувались.
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20.12.2024 16:37 Відповісти
*********** требует мира.. подельник гутериш, каГ-бы и не против, со всей своей красной бандой левых пдрсов.. за чужой счёт в Мире найдётся миллион мЫлотворцев на зряплате террориста-*****....
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20.12.2024 14:37 Відповісти
А посольство Хізбали та Північної Кореї у нас є?? Може треба для "координації" до них направити фахівців з секретаріату ОП....?? А то Міністра Закордонного у такі важливі справи не долучають....
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20.12.2024 15:02 Відповісти
Вторичных взрывов в "посольстве Палестины" не наблюдалось?
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20.12.2024 15:07 Відповісти
Посольство Палистины? И чего это Израиль не спешит с военной помощью???
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20.12.2024 15:36 Відповісти
Так израильтяне очень недовольны, что Украина признаёт эту терроргруппу, которая пытается называть себя государством (Палестина). Да еще и регулярно голосует в ООН за всякие идиотские антиизраильские резолюции. А потом удивляемся, чего это Израиль не рвётся нам помогать..
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20.12.2024 16:20 Відповісти
ну як росія поставляє зброю палестині, то ізраїль не турбує. Вони все одно до путіна іздять дідів на палках поносити
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Ні, не "вони", а лише один Нетаньягу - і після 7,10,2023 та рашистської зброї у хезболли та хамаса йому за це дуууже багато чого сказали. В цілому Ізраіль проти рашистів налаштований , звичайно прості люди, але й політики вже гирчать на всяких там Лаврових та ******** за їх брехню. Я сам бачив, як євреї обкладали х..ми одного рашиста, який 3.14здів про "Україна продавала зброю ХАМАСу".
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20.12.2024 19:55 Відповісти
Выбрали такий будинок, де неначе і посольства ж, але таких краін, що не страшно, відповіді все рівно не буде! Але ж звучить то як!
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20.12.2024 16:16 Відповісти
І чому китайське посольство не зачепили....
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20.12.2024 16:23 Відповісти
а ще посольство США.
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20.12.2024 19:02 Відповісти
варто очікувати на заборону з боку США І Німеччини для Зеленського і українських політиків .називати куйла довбо.,,,обом.вбивце. терористом .злочинцем кровопивцею і т.д через те,що цей,слуга антихриста на землі, гнівається і запускає ракети....
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20.12.2024 16:34 Відповісти
вже написали в укр нет, що у постраждавших рейтерс запитав, чи не думають вони, що їх обстріляли саме через довб*ба. Рейтерсу пощастило, що це не мене запитали. Я б їм сказав, що тепер знаю 2го довб*ба - це сам рейтарс і кожний хто задає такі питання
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20.12.2024 17:11 Відповісти
 
 