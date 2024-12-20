Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн. ВIДЕО
Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва в пʼятницю 20 грудня були пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.
"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, елементи стелі", – поінформував він.
Речник МЗС назвав удар Росії по дипломатичних установах абсолютно варварським нападом та додав: "Усюди у світі це перетин усіх червоних ліній, загальних міжнародних правил. Цими ударами по дипустановах Росія тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара".
Тихий поінформував, що будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв та підтвердив, що українська сторона проводить оцінку рівня пошкоджень та займається ліквідацією наслідків.
За інформацією відомства, станом на зараз ніхто з іноземних дипломатів не постраждав.
Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.
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Спалився Цензор. Вам же ПС дали вказівку видалити інформацію про Кинджали, що ви і зробили, видаливши відповідну новину про 8 ракет. А тут прокололись). Правда - вона одна, а брехню треба запам`ятовувати))).