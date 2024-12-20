МЗС України про "різдвяне перемир’я" Орбана: Ніяких реалістичних пропозицій на столі переговорів немає. Це просто цинічна маніпуляція
У МЗС України закликали Угорщину припинити маніпуляції стосовно пропозиції "різдвяного перемирʼя".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу в пʼятницю, 20 грудня.
Тихий наголосив, що наразі "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром".
"Для чого вони це роблять? Мабуть, із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань. Ніяких реалістичних пропозицій немає на столі переговорів", – заявив речник.
Тихий додав, що Україна неодноразово просила Угорщину "не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового" як публічно, так і непублічно.
"Це просто цинічна маніпуляція, на нашу думку… Ну, ви бачите, що вони займаються тим, що вони вважають за потрібне", – підсумував він.
Що передувало?
Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.
Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.
У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".
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У Британців вчіться.як відповідати на маніпуляції, а не в стилі-" треба шось написати, Маша, напєчатай їм швиденько..". Колгосп а не МЗС.
Просто треба було пристати на пропозицію орбана.
Якби обмін полоненими і перемир'я на пару днів відбулись (хоча це не точно), то й добре - витягли б наших з полону. А якщо ні, то можга було б потролити орбана і виставити його балаболом на весь світ.
Яка ще " пропозиція Орбана"?
Ти її особисто бачив у друкованому вигляді?
І що там конкретно написав Орбан, можеш парочку прямих " цитат привести" із тих "пропозицій"?