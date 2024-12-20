МЗС України про "різдвяне перемир’я" Орбана: Ніяких реалістичних пропозицій на столі переговорів немає. Це просто цинічна маніпуляція

У МЗС України закликали Угорщину припинити маніпуляції стосовно пропозиції "різдвяного перемирʼя".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу в пʼятницю, 20 грудня.

Тихий наголосив, що наразі "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром".

"Для чого вони це роблять? Мабуть, із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань. Ніяких реалістичних пропозицій немає на столі переговорів", – заявив речник.

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Тихий додав, що Україна неодноразово просила Угорщину "не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового" як публічно, так і непублічно.

"Це просто цинічна маніпуляція, на нашу думку… Ну, ви бачите, що вони займаються тим, що вони вважають за потрібне", – підсумував він.

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Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".