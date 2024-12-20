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Литва передасть Україні енергетичне обладнання з АЕС і ТЕС

Литва передасть Україні енергетичне обладнання з АЕС і ТЕС

Литва ухвалила рішення передати Україні енергетичне обладнання з виведених з експлуатації атомних і теплоелектростанцій у рамках посиленої підтримки української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу з литовськими колегами, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Литві за активну допомогу, наголосивши на важливості цієї ініціативи для відновлення енергетичних потужностей України після численних пошкоджень від російських атак.

"Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку", - заявив Шмигаль.

Шмигаль також відзначив, що передача обладнання стане важливою частиною зусиль України з відновлення енергетичних об'єктів, що постраждали внаслідок війни. Литва зобов'язалася продовжувати свою підтримку у цій сфері, підкресливши, що країна готова допомогти не тільки в терміновому відновленні, а й у довгостроковому плані.

Нагадаємо, Литва підтвердила свою готовність інвестувати в виробництво ракети-дрона "Паляниця".

Автор: 

Литва (2397) енергетика (2594) Шмигаль Денис (4572)


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не торопіться,хай ціну встигнуть підняти на міфові про розбитті станції та супутнє обладнання,мудрий нарід схаває як все що йому кидають,що ахметову з вашого залізаччя??
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20.12.2024 18:05 Відповісти
 
 