Російська кібератака не вплине на медичну допомогу, але є труднощі з обміном даними з реєстрами Мін’юсту, - НСЗУ

Національна служба здоров'я України повідомила, що внаслідок кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України не було пошкоджено систему охорони здоров'я.

Про це повідомляють в НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проте через атаку призупинено обмін інформацією між ЕСОЗ і деякими реєстрами Мін'юсту, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

"Відповідно, не працює обмін інформацією з цим реєстром, що може спричинити тимчасові труднощі під час оновлення інформації про заклад охорони здоров'я в ЄСОЗ, оскільки такі оновлення синхронізуються з ЄДР", - уточнили в НСЗУ.

Окрім цього, призупинено обмін даними з Держреєстром цивільного стану громадян, що ускладнило формування свідоцтв про народження на основі медичних висновків. Хоча медичні працівники продовжують видавати медичні висновки про народження, їх неможливо передати для подальшого формування свідоцтва через цей збій у системі.

Кібератака РФ

19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.

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