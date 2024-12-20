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Російська кібератака не вплине на медичну допомогу, але є труднощі з обміном даними з реєстрами Мін’юсту, - НСЗУ

Російська кібератака не вплине на медичну допомогу, але є труднощі з обміном даними з реєстрами Мін’юсту

Національна служба здоров'я України повідомила, що внаслідок кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України не було пошкоджено систему охорони здоров'я.

Про це повідомляють в НСЗУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проте через атаку призупинено обмін інформацією між ЕСОЗ і деякими реєстрами Мін'юсту, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

"Відповідно, не працює обмін інформацією з цим реєстром, що може спричинити тимчасові труднощі під час оновлення інформації про заклад охорони здоров'я в ЄСОЗ, оскільки такі оновлення синхронізуються з ЄДР", - уточнили в НСЗУ.

Окрім цього, призупинено обмін даними з Держреєстром цивільного стану громадян, що ускладнило формування свідоцтв про народження на основі медичних висновків. Хоча медичні працівники продовжують видавати медичні висновки про народження, їх неможливо передати для подальшого формування свідоцтва через цей збій у системі.

Кібератака РФ

19 грудня стало відомо про масштабний збій у роботі державних реєстрів через кібератаку РФ. Згодом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. Першочергове відновлення роботи ключових реєстрів планується протягом двох тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Які послуги можуть надавати нотаріуси, поки не працюють реєстри. Пояснення від Мін’юсту

Автор: 

медицина (2118) НСЗУ (313) кібератака (407)


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Топ коментарі
+3
"не зафіксовано" і "немає" - дві великі різниці.
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20.12.2024 18:17
+3
призупинено обмін даними з Держреєстром цивільного стану громадян, що ускладнило формування свідоцтв про народження на основі медичних висновків. Джерело: https://censor.net/ua/n3526227
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20.12.2024 18:42
+2
"... повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. " Як добре підсолодила гірку полину.
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20.12.2024 18:15
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"... повідомила, що наслідки атаки вивчаються, але витоку персональних даних не зафіксовано. " Як добре підсолодила гірку полину.
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20.12.2024 18:15 Відповісти
"не зафіксовано" і "немає" - дві великі різниці.
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20.12.2024 18:17 Відповісти
Так, погоджуюсь на всі 100. Пишіть це Стефанішиній.
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20.12.2024 18:24 Відповісти
Так до вас ніяких претензій. Просто у них завжди все "добре".
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20.12.2024 18:34 Відповісти
Я пожартував звісно. Бо вони, народні слуги, народ не бажають слухати. Тим більш читати про себе. Аяліта, блін, смердюча.
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20.12.2024 19:26 Відповісти
Даєш більше цифровізації!!! Все в інтернет!!!
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20.12.2024 18:15 Відповісти
в дні відновлення сайтів краще не хворіти - бережемо себе і один одного, і тут на Цензорі теж... Не нервуйте один одного
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20.12.2024 18:22 Відповісти
скоро ще хакнуть ваше ср*не хелсі і вся чутлива і приватна інформація по захворюванням витече в публічний доступ. І хто за це відповість??
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20.12.2024 18:23 Відповісти
а то шо зламали реєстр драцс то не є проблема???
там УСЕ по УСІМ громадянам
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21.12.2024 02:21 Відповісти
А яке відеошення мінюст має до медичної допомоги?
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20.12.2024 18:25 Відповісти
призупинено обмін даними з Держреєстром цивільного стану громадян, що ускладнило формування свідоцтв про народження на основі медичних висновків. Джерело: https://censor.net/ua/n3526227
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20.12.2024 18:42 Відповісти
ну, це таке, )(уйлопацани зробили і пішли, а ви тут розбирайтеся.
а що всіх чекає далі при скінченному природному ресурсі, якого по прогнозам, не більше аніж на 25 років, а замінити нічим і вряд чи буде.
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20.12.2024 18:26 Відповісти
А є ця медична допомога в Україні ? Жадав отримати 1000 грн на ліки,
а банк вимагає особливу банковську довереність( не пересуваюсь,
жінка має генеральну довереність). Пішла за цім папірцем до натаріуса,
а там ціна....... що не побажаєш тої подачки. Дешевше не брати.
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20.12.2024 18:49 Відповісти
Якщо у державному IT лишились лише "фахівці" на рівні юриста Зеленського - які питання?
Лише до повернення в Україну Конституційного ладу…
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20.12.2024 19:09 Відповісти
 
 