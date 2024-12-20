МЗС спростило отримання низки консульських послуг для українців за кордоном

Уряд ухвалив постанову, яка додатково спрощує консульські послуги для громадян України за кордоном. Відповідна постанова була розроблена Міністерством закордонних справ України.

Про це йдеться у повідомленні глави МЗС Андрія Сибіги на сторінці в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (20 грудня, - ред.) на засіданні уряду ухвалили розроблену МЗС постанову про експериментальний проєкт, який розширює можливості системи е-Консул у взаємодії з "Дія"", - повідомив очільник відомства.

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі можливості:

Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає: державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

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Зазначається, що заяви про надання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок "Дія".

"Переконаний, мільйони наших громадян за кордоном оцінять ці зміни, які цифровізують та спрощують доступ до послуг МЗС. Зокрема, не треба буде їхати за багато кілометрів двічі - для подачі та отримання документів. Це економія часу та коштів для наших людей. Крок за кроком ми розбудовуємо сучасну, мобільну, цифрову та сервісно-орієнтовану консульську службу, здатну адекватно й оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики", - сказав очільник відомства.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ працюють над цифровізацією частини консульських послуг.

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