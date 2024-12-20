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МЗС спростило отримання низки консульських послуг для українців за кордоном

МЗС про консульські послуги

Уряд ухвалив постанову, яка додатково спрощує консульські послуги для громадян України за кордоном. Відповідна постанова була розроблена Міністерством закордонних справ України.

Про це йдеться у повідомленні глави МЗС Андрія Сибіги на сторінці в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (20 грудня, - ред.) на засіданні уряду ухвалили розроблену МЗС постанову про експериментальний проєкт, який розширює можливості системи е-Консул у взаємодії з "Дія"", - повідомив очільник відомства.

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі можливості:

  • Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);
  • Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;
  • Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;
  • Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;
  • Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає: державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Читайте також: МЗС працює над цифровізацією частини консульських послуг для українців за кордоном

Зазначається, що заяви про надання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок "Дія".

"Переконаний, мільйони наших громадян за кордоном оцінять ці зміни, які цифровізують та спрощують доступ до послуг МЗС. Зокрема, не треба буде їхати за багато кілометрів двічі - для подачі та отримання документів. Це економія часу та коштів для наших людей. Крок за кроком ми розбудовуємо сучасну, мобільну, цифрову та сервісно-орієнтовану консульську службу, здатну адекватно й оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики", - сказав очільник відомства.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ працюють над цифровізацією частини консульських послуг.

Читайте також: МЗС Польщі заохочує Україну до створення консульської установи в Познані, - речник відомства Вронський

Автор: 

консульство (308) МЗС (4122) Сибіга Андрій (401) Дія (1124)


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Причмокуєте та пустою рукою умільно робите українцям за кордоном "Ціпа-ціпа"?
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20.12.2024 20:03 Відповісти
Не знаю хто там що оцінить. Дітям які виїхали до повноліття зараз все одно закордонні паспорти не видають. Тим, кому виповнилося 18 за кордоном. Я вже не кажу про інших громадян.
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20.12.2024 20:05 Відповісти
Про Дію мовчали би вже. Особливо коли втратили через атаку росіян купу інтернет реєстрів.
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20.12.2024 20:06 Відповісти
так саме як примус зарегитись в дії й спростили вхід в цю пастку ))
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20.12.2024 20:36 Відповісти
Хто там на фейсбуці натовчіть пику Федорову і компанії з його висловлюванням про безпеку даних громадян в інтернеті.
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20.12.2024 20:08 Відповісти
От *******! Молодці! От тільки я, наприклад, подав документи на новий паспорт ще рік тому. Паспорт в Дії бачу, а отримати не можу, бо його, чомусь, ДП Документ просто не може привезти. Вже б не смішили, влада клованів.
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20.12.2024 20:08 Відповісти
Як вчасно! Тiльки но отримав новий паспорт. Двiчi вiдвiдав Консулят за 200 км вiд дому. Заплатив 120 евро за паспорт та десь 120 за дорогу. Ось такая арифметика. Два днi за свiй рахунок, нерви та черги враховувати не будемо.
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21.12.2024 01:21 Відповісти
Циничное и наглое вранье! Даж ***** переплюнули! Ответственно заявляю: на прием в консульство Украины в Торонто попасть невозможно! Паспорта не выдают! Все длается для того, чтобы люди приезжали в Украину. Только предварительная запись существует, а записаться невозможно, созданы искусственные препятствия непреодолимой силы. Знаю. Как инвалид и ветеран войны был дважды послан из консульства Украины в Торонто когда лично обращался за оказанием консульских услуг.
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21.12.2024 06:53 Відповісти
 
 