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Уряд може посилити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, - Гончаренко

Кабмін хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години

У п'ятницю, 20 грудня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. 

Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Так, документ передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

  • порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
  • порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де триває обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Таксі відновить роботу під час комендантської години. Поки що – у західних містах

Які можуть бути виключення?

Водночас законопроєкт містить деякі виключення.

Зазначається, що штрафи не застосовуватимуть до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну (домедичну) допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих, здійснюють евакуації або рятують майно, а також в інших випадках загрози життю громадян.

Гончаренко додав, що це ще не остаточне рішення, оскільки урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Верховної Ради.

Читайте також: У Києві змінять перепустки на авто для пересування у комендантську годину

Автор: 

Кабмін (14087) комендантська година (265) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+8
Щоб челядь і холопи не плутались під ногами у панів і їх сосок з перепустками.
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20.12.2024 21:31
+6
Штрафи, штрафи, штрафи!
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20.12.2024 21:24
+5
Ну как же, только в это время по улицам передвигаются диверсанты
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20.12.2024 21:30
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Штрафи, штрафи, штрафи!
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20.12.2024 21:24 Відповісти
"Куй желєзо, нє отходя от каси". (с)

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20.12.2024 21:28 Відповісти
ІПСО
в Дії є окремий розділ - Виконавчі провадження!
Хрєново підготувалися "до вкиду"
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20.12.2024 21:37 Відповісти
На сайті "Дії" пишуть, що там є пункт "Штрафи". Про Виконавчі провадження там нічого нема.
Не користуюся "Дією", тому мені якось фіолетово.
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20.12.2024 21:54 Відповісти
Що цікаво, "Дія" все знає, що ти завинив державі, а свої пільги і бонуси ти повинен підтвердити в електронному і в паперовому вигляді.
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20.12.2024 22:00 Відповісти
херню не неси...
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20.12.2024 22:02 Відповісти
... хорошо, що не смертна кара!
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20.12.2024 21:29 Відповісти
Какая цель комендантского часа на правобережье, в Киеве, в Житомире и т.п.?
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20.12.2024 21:29 Відповісти
Ну как же, только в это время по улицам передвигаются диверсанты
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20.12.2024 21:30 Відповісти
Враховуючи кількість заброньованих поліцаїв на квадратний метр території України, диверсанти повинні щохвилини об них спотикатися.
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21.12.2024 09:20 Відповісти
Щоб челядь і холопи не плутались під ногами у панів і їх сосок з перепустками.
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20.12.2024 21:31 Відповісти
щоб в метро не було пробок при повернені із ресторана
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20.12.2024 21:38 Відповісти
Бо так комендант сказав. )))

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20.12.2024 21:44 Відповісти
Мені подобається пункт 12, - "Всяке підвищення цін найсуворіше заборонено".
P.S. Це розпорядження стосувалося Київської області, у даному випадку.

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20.12.2024 22:04 Відповісти
Хочте прикол? В кінотеатрах окупованого німецькими нацистами Києва йшов німецький фільм "Дуня", знятий за повістю Пушкіна "Станционный смотритель". Ось такі вони, хвошизди-русахвоби.

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20.12.2024 22:25 Відповісти
Бачу, люди не відчувають війни. Тому так безбашенно відносяться до проблемних, але необхідних вимог. Підготовка та виконання диверсійних дій в більшості випадків проводять вночі. Тож заборона вільного пересування та проїзду частково унеможливлює такі дії. Але ви хочете відміни. Яка конкретна ціль та на кого працюємо, панове?
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20.12.2024 21:47 Відповісти
Мова не про відміну, а про катання, таксисти які знають паролі за грубі гроші розвозять з нічних клубів ********. Но то таке.
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20.12.2024 22:02 Відповісти
Для цього й більш жорсткі правила. Але, я розумію, якщо когось зупинять з ціллю перевірки осіб, а ті відмовляться то тут на сайті почнеться рев стурбованих ,,свавіллям,, органів правопорядку чи військових. Вилізе купа адвокатів із щирими українськими ніками, правда пітєрської регістрації.
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20.12.2024 22:06 Відповісти
Комендантська година для країни, що воює , це норма. Інше питання, як вона виконується. На початку березня 22 року, в Києві ми здавали порушників комендантської години поліції, яка через годину їх благополучно відпускала.
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20.12.2024 22:11 Відповісти
Як виконується це інше питання. Але якщо виконуватиметься як цього вимагає буква Закону, то тут, я вже писав, появится купа адвокатів.
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20.12.2024 22:28 Відповісти
Життя по закону , дійсно країна мрій .
Всі цього хочуть, але не всі роблять щоб мрія стала дійсністю.
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20.12.2024 22:32 Відповісти
Це не "інше", це головне питання.
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21.12.2024 09:22 Відповісти
Сам столкнулся. Прешь по глубине Теремков. Шо за улица, шо за дом? Тока пятна краски на стенах.
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21.12.2024 07:57 Відповісти
Вопрос второй на логику: я еду с диверсионного задания в час ночи, меня остановили с проверкой.

Как думаете что я им отвечу?
1. Вы знаете, я только что спалил релейный шкаф в двух километрах отсюда;
2. Мужики, колесо спустило, два часа удохался, менял, вот мои документы.

Если "проверка" может выявить диверсанта вне зависимости от времени суток - нужно снимать коммендантский час в обмен полиции на право проверки случайного гражданина.

Если же "проверка" не помогает выявить диверсанта - нужно просто снимать коммендантский час.

Так что закон про бабло, не про рациональность.
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21.12.2024 06:03 Відповісти
******* і їх 73% повинні отримати індульгенції!
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20.12.2024 22:16 Відповісти
яка необхідність в ужгороді в комендантській годині???? або в Хмельницькій області? Вінницькій? Львівській?
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20.12.2024 22:18 Відповісти
Не меліть дурниць, в Києві комендантська година з 00 до 5:0 , диверсанти всі сплять. Абсолютно безглузда вимога, як свого часу блокпости на кожному перехресті
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20.12.2024 22:23 Відповісти
Більшої диверсія ніж прохід ворога з Криму неможна уявити. Хіба що, браковані міни та снаряди?
Чи вивід грошей через львівський арсенал грошей за 100тис уявних мінометних постерів?
Чи постачання неякісної їжи для військових, після якої Глиняна купує чотири готелі Чорногорьї. А Козловський ще намагався купити за вкрадені гроші протезний завод?
А Грінкевичі? Баканов? Куліничі?
Синиченко?
Дуже допомогли ці обмеження?
А, то інше.
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20.12.2024 23:03 Відповісти
а шо, воно в мінюсті зареєстроване, оце обмеження прав? клоуни.
І все одно воно не діє на мажорів, родичів правоохоронців, родичів влади. клоуни.
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20.12.2024 21:47 Відповісти
нелегитимный йух обратился к просроченному шмыгалю настрочить постанову про обмеження прав, потом презик без полномочий подписать ещё должен
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20.12.2024 21:54 Відповісти
В нас багато потягів ходять вночі,що робити? приізджати на вокзал до 22-00 і чекати до 04-40?)
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20.12.2024 22:12 Відповісти
Уряд не може нічого посилити, лише верховна рада.
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21.12.2024 04:03 Відповісти
Если я еду на работу на 15мин. Раньше комендантского часа, меня надо оштрафовать. В 2-5 часов утра с арены с пропуском х..рит такое количество людей, что ты, Гончаренко, ох,ел бы. Не хрен всех складывать под одну гребенку. Пеших полиция не останавливает. Их люди на Х.. посылают. А водителю сложнее.
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21.12.2024 11:45 Відповісти
 
 