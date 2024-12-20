Уряд може посилити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, - Гончаренко

У п'ятницю, 20 грудня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Так, документ передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де триває обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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Які можуть бути виключення?

Водночас законопроєкт містить деякі виключення.

Зазначається, що штрафи не застосовуватимуть до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну (домедичну) допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих, здійснюють евакуації або рятують майно, а також в інших випадках загрози життю громадян.

Гончаренко додав, що це ще не остаточне рішення, оскільки урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Верховної Ради.

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