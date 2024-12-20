Уряд може посилити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, - Гончаренко
У п'ятницю, 20 грудня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.
Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Так, документ передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:
- порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
- порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де триває обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).
Які можуть бути виключення?
Водночас законопроєкт містить деякі виключення.
Зазначається, що штрафи не застосовуватимуть до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну (домедичну) допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих, здійснюють евакуації або рятують майно, а також в інших випадках загрози життю громадян.
Гончаренко додав, що це ще не остаточне рішення, оскільки урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
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Хрєново підготувалися "до вкиду"
Не користуюся "Дією", тому мені якось фіолетово.
P.S. Це розпорядження стосувалося Київської області, у даному випадку.
Всі цього хочуть, але не всі роблять щоб мрія стала дійсністю.
Как думаете что я им отвечу?
1. Вы знаете, я только что спалил релейный шкаф в двух километрах отсюда;
2. Мужики, колесо спустило, два часа удохался, менял, вот мои документы.
Если "проверка" может выявить диверсанта вне зависимости от времени суток - нужно снимать коммендантский час в обмен полиции на право проверки случайного гражданина.
Если же "проверка" не помогает выявить диверсанта - нужно просто снимать коммендантский час.
Так что закон про бабло, не про рациональность.
Чи вивід грошей через львівський арсенал грошей за 100тис уявних мінометних постерів?
Чи постачання неякісної їжи для військових, після якої Глиняна купує чотири готелі Чорногорьї. А Козловський ще намагався купити за вкрадені гроші протезний завод?
А Грінкевичі? Баканов? Куліничі?
Синиченко?
Дуже допомогли ці обмеження?
А, то інше.
І все одно воно не діє на мажорів, родичів правоохоронців, родичів влади. клоуни.