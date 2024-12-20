Ворожі БпЛА атакували Запоріжжя: постраждали чотири людини, серед них - 12-річний хлопчик, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 20 грудня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги", - повідомив посадовець.

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Згодом очільник ОВА показав пошкоджену багатоповерхівку внаслідок атаки ворожих дронів по Запоріжжю.

Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки російських дронів поранення дістали жінка та 12-річний хлопчик.

"12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці", - написав посадовець.

Оновлення станом на 22:37

Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 4 осіб, в тому числі постраждала 1 дитина.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 грудня окупанти запустили по Україні ударні БпЛА.

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