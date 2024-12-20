Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Литви Палюкасом: обговорили посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палюкасом. Серед іншого, сторони обговорили необхідність посилення української ППО для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Литві за послідовність в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні й відзначив щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні та безпекові потреби нашої держави.

"Ваша допомога – важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Вдячні вам та всьому литовському народові за підтримку. Ви для нас – як брати та сестри. Ми справді можемо на вас розраховувати",- сказав очільник держави.

Також Зеленський і Гінтаутас обговорили військову співпрацю, зокрема потребу в посиленні української ППО для захисту стратегічних енергетичних об’єктів. Глава держави наголосив, що закупівля озброєнь в українських виробників та створення нових можливостей для співпраці оборонної промисловості України та Литви – це значний внесок у наближення справедливого миру.

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Окремо Зеленський подякував за підтримку з боку Литви членства України в НАТО, що є ефективною гарантією довгострокової безпеки нашої держави, а також за сприяння в переговорному процесі щодо вступу в ЄС.

Своєю чергою литовська делегація підтвердила готовність продовжувати надавати Україні допомогу, брати вагому участь у проєктах з відбудови та відновленні енергетичної інфраструктури.

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