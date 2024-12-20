Найбільш інтенсивно ворог атакує на Курському, Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на Донбасі

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та у Серебрянському лісі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр.

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Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка десять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває дотепер.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Тридцять п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень – тривають.

В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександропіль, Сухий Яр та Покровськ, загалом скинувши три керовані бомби. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 370 осіб, з них 171 — безповоротно. Знищено одну БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджено міномет та одиницю автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Підрозділи Сил оборони відбили 17 атак противника, три атаки тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Костянтинопіль та Андріївка. Водночас, на цьому напрямку Сили оборони знешкодиди 86 окупантів, з них 34 безповоротно. Крім того, знищено одиницю автомобільної техніки.

На Времівському напрямку відбулося 25 боєзіткнень. Двадцять два ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог застосовував авіацію в районі Великої Новосілки, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

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Ситуація на інших напрямках

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

Наші захисники чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку. Ворог застосовував штурмову авіацію по району населеного пункту Іванівка, завдавши ударів 8 некерованими ракетами.

П’ятдесят бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.