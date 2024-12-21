Ворог знову атакував Харків безпілотниками: дві людини постраждали, сталася пожежа (оновлено)

Під кінець доби 20 грудня окупанти атакували безпілотником Київський район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один приліт у Київському районі. На місці влучання пожежа", - написав Терехов.

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Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ще один удар ворожим безпілотником - у Солоницівській громаді Харківського району. Є пожежа у нежитловій будівлі. Без постраждалих.

Внаслідок ворожого удару у Київському районі Харкова одна людина дістала гостру реакцію на стрес.

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Згодом Терехов повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки РФ по Київському району Харкова.

"Внаслідок другого удару по Харкову "Шахедом" маємо одного постраждалого. У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок "прильоту", ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

"Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих", - написав Терехов.

Нагадаємо, що ввечері 20 грудня росіяни вдарили по житловому будинку в Харкові, є поранені.

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