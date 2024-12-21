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Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу: нібито пропонував 500 млн євро російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО, - Politico

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевняє, що лідер України Володимир Зеленський начебто пропонував йому 500 мільйонів євро хабаря за рахунок російських активів в обмін на підтримку вступу України до НАТО.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Фіцо, після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 млн євро на рік на зборах за транзит газу, український президент нібито його запитав, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він надасть йому 500 млн євро російських активів.

"І, звичайно, я сказав "ніколи", - запевнив Фіцо.

Також він запевнив, що пропозиції Зеленського, які були зроблені йому за зачиненими дверима, були "абсурдними". Окрім того, він припустив, що нібито "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзиту російського газу не буде: Акції "Газпрому" впали після заяв Зеленського і Путіна

Раніше Фіцо заявляв: "Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт".

Автор: 

хабар (4702) Зеленський Володимир (23815) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+43
От жеж 3,14...бол найвеличнійший за копейчину вдпвится, за шекель тім більш вдавится, а тут 500 лямов у евро.
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21.12.2024 07:29
+38
При всьому негативі до Зелі - це маячня кремлівського *********. Наче від Словаччини в НАТО щось залежить.
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21.12.2024 07:34
+33
А коли відбулася ця розмова "за зачиненими дверима"? Я щось не пригадую повідомлень, щоб вони вели якісь переговори.
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21.12.2024 07:33
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