Фіцо: "Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту між країнами.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо Україна не дозволить транзит газу, виникне питання солідарності в енергетичній сфері.

"Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності щодо нас?", - заявив прем'єр-міністр.

Що передувало?

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.

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