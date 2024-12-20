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Новини Війна
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Фіцо: "Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт"

Фіцо погрожує конфліктом через припинення транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту між країнами. 

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

За його словами, якщо Україна не дозволить транзит газу, виникне питання солідарності в енергетичній сфері.

"Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності щодо нас?", - заявив прем'єр-міністр.

Що передувало?

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Транзиту російського газу не буде: Акції "Газпрому" впали після заяв Зеленського і Путіна

Автор: 

газ (10424) Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+33
ну ось, гарний приклад, коли корисні ідіоти путєна розуміють мову сили, закрити вєнтиль чим скоріше!
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20.12.2024 16:31
+28
фіцо, домовся зі своїм корешом щодо припинення війни в Україні, виводу військ і виплати нам репарацій. І буде тобі газ. Не можеш?? тоді твої проблеми нас мало хвилюють.
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20.12.2024 16:32
+19
йди накуй
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20.12.2024 16:37
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Фицо с дуба грохнулся... Не, с какого это бодуна выполнять чьи-то влажные забажанки, хтозна. Хотя есть лазейка - заоблачно поднять транзитный тариф, чтобы под боком норвежские углеводороды было покупать дешевле, чем кацапские... ЗЫ... И чьо тока тот Фицо сходит с ума, если кацапгаз имеет плохое качество.?У него оч низкая теплота сгорания.
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20.12.2024 19:45 Відповісти
Для примера, стандарты по теплоте сгорания природного газа: МЕЖДУНАРОДНЫЙ стандарт - 33 МДж\м3(нижний предел). Нараис Гост допускает нижний предел теплоты сгорания газа - 31.8 МДж\м3 (нижний предел).
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20.12.2024 20:02 Відповісти
Дурбецало *************, тебе рік назад чітко попереджали, що з 1 січня 2025 газ кирдик. То які проблеми?
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20.12.2024 20:58 Відповісти
Нацепив медаль и любуясь ею, иногда стоит глянуть на обратную сторону. Там тоже самое. Мы ведь тоже получаем за транзит газа. Сколько? Я не знаю и копать не стану, тут у нас путанка давняя. Только вот эти текущие сутки в сто первый раз показали, с какими отморозками мы имеем дело. Баллистическими ракетами лупить по жилью! Так было и так будет. Ну вот как думаете, если контракт не продлим с 1 января, долго ублюдки будут думать по теме компрессорных станций, самим трубопроводам и главное---о самих подземных хранилищах??! Вся эта система очень технологична и выгодна---особенно хранилища. Ведь была идея и живучая реверса и просто хранения. Кстати система эта уникальна. Но главное---спецы, инженеры. Конечно система старая---но и послужить может. Деньги не пахнут---во время войны особенно. Точно не уверен---но вроде работает аммиачный газогон. Но тишина конечно. Куда, почём, кому и сколько каждому участнику. Цифры должны быть доступны народу. Но желающих поссать против ветра всё больше.
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20.12.2024 22:19 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Братиславы на членство Киева в НАТО, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает https://spectator.sme.sk/politics-and-society/c/news-digest-fico-caught-off-guard-by-zelensky-s-criticism The Slovak Spectator.

«Никогда», - заявил на это Фицо
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21.12.2024 00:22 Відповісти
Ця фіца сказала, що тим пробували його підкупити. Цікаво - при замаху йому попали в голову?
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21.12.2024 14:24 Відповісти
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