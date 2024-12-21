Війська РФ обстріляли Томину Балку: загинув чоловік

Російська армія зранку 21 грудня 2024 року обстріляла село Томина Балка на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - більше інформації щодо удару по селу на цю хвилину немає.

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Раніше Зеленський повідомив, що ворог активізувався на Херсонському напрямку, Сили оборони відбили спроби російських рухів.