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Війська РФ обстріляли Томину Балку: загинув чоловік

Удар по Томиній Балці

Російська армія зранку 21 грудня 2024 року обстріляла село Томина Балка на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - більше інформації щодо удару по селу на цю хвилину немає.

Також читайте: Близько тисячі снарядів випустили окупанти по Херсону під час ранкової атаки, - ОВА

Раніше Зеленський повідомив, що ворог активізувався на Херсонському напрямку, Сили оборони відбили спроби російських рухів.

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750) Херсонський район (263) Томина Балка (5)


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