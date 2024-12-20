Ворог активізувався на Херсонському напрямку, Сили оборони відбили спроби російських рухів, - Зеленський

20 грудня російські війська активізувались на Херсонському напрямку. Але бойові підрозділи Сил оборони України відбили спроби ворога просунутися далі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсону. Загалом бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати бойовим підрозділам, які стоять на захисті наших позицій, відбили там спроби російських рухів", - зазначив він.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на Донеччині, на Запорізькому напрямку та про бойові дії в Курській області.

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За словами Зеленського, на Курському напрямку "дедалі більше знищених північнокорейських солдатів".

"Це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також", - додав він.

Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідмовляв, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені українськими захисниками.

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