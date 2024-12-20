Ворог активізувався на Херсонському напрямку, Сили оборони відбили спроби російських рухів, - Зеленський
20 грудня російські війська активізувались на Херсонському напрямку. Але бойові підрозділи Сил оборони України відбили спроби ворога просунутися далі.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсону. Загалом бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати бойовим підрозділам, які стоять на захисті наших позицій, відбили там спроби російських рухів", - зазначив він.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на Донеччині, на Запорізькому напрямку та про бойові дії в Курській області.
За словами Зеленського, на Курському напрямку "дедалі більше знищених північнокорейських солдатів".
"Це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також", - додав він.
Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених.
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідмовляв, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені українськими захисниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!