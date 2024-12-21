Атака дронів на Казань: місцева влада каже про 8 прильотів, є влучання у промпідприємство
Зранку 21 грудня 2024 року Казань ( Татарстан, РФ) атакують дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомила Росавіація, тимчасові обмеження для безпеки запроваджені вранці в суботу на роботу аеропорту Казань.
Пресслужба голови Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що, за оперативною інформацією, всього зафіксовано 8 прильотів, з них один на промпідприємство, один над річкою, 6 - на житловий масив.
Він також запевняє, що загиблих та постраждалих у Казані немає.
Як повідомлялося, у Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані.
Топ коментарі
+10 Олег Квиташ
показати весь коментар21.12.2024 09:14
+8 Randall Flag #387882
показати весь коментар21.12.2024 09:14
+7 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар21.12.2024 10:10
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Работайте, братья
Це може бути самий феєричний новорічний салют за всю історію татарстана.
татарва-сарана кажуть шо 8 це для них
І сказала кроха
Тять, прільоти харашо
А ніпрільоти плоха
- Зато не скучно, - прокомментировал результат первого тайма Долб-б.