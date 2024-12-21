Атака дронів на Казань: місцева влада каже про 8 прильотів, є влучання у промпідприємство

Зранку 21 грудня 2024 року Казань ( Татарстан, РФ) атакують дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомила Росавіація, тимчасові обмеження для безпеки запроваджені вранці в суботу на роботу аеропорту Казань.

Пресслужба голови Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що, за оперативною інформацією, всього зафіксовано 8 прильотів, з них один на промпідприємство, один над річкою, 6 - на житловий масив.

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Він також запевняє, що загиблих та постраждалих у Казані немає.

Як повідомлялося, у Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані.