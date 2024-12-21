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Новини
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Атака дронів на Казань: місцева влада каже про 8 прильотів, є влучання у промпідприємство

Атака на Казань

Зранку 21 грудня 2024 року Казань ( Татарстан, РФ) атакують дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомила Росавіація, тимчасові обмеження для безпеки запроваджені вранці в суботу на роботу аеропорту Казань.

Пресслужба голови Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що, за оперативною інформацією, всього зафіксовано 8 прильотів, з них один на промпідприємство, один над річкою, 6 - на житловий масив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорти Казані та Нижньокамська призупинили роботу: телеграм-канал повідомив про загрозу БпЛА (оновлено)

Він також запевняє, що загиблих та постраждалих у Казані немає.

Як повідомлялося, у Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані.

Автор: 

безпілотник (4153) Казань (19) росія (65146)


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Топ коментарі
+10
В Казані двіжуха, як заповідав х..ло
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21.12.2024 09:14
+8
Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані.

Работайте, братья
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21.12.2024 09:14
+7
Кацапи в пабліках скавучать: а нас за що, хохли терористи. А тут лише шибки вибило, ніт щоб всю висотку похоронити , як в Дніпрі жля просвєтлєнія в мозгу
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21.12.2024 10:10
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В Казані двіжуха, як заповідав х..ло
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21.12.2024 09:14 Відповісти
Житловии масив дохера на себе взяв
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21.12.2024 09:14 Відповісти
Надто до×ера. Які і ×уйло.
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21.12.2024 09:41 Відповісти
ЖК Лазурниє нєбєса" (55°47'35.6"N 49°11'03.0"E) знаходиться на 10 км східніше теріторії КПЗ (55°48'38.9"N 49°02'18.6"E). Можливо вийшов перельот під дією РЕБ, який напевно розташований поблизу завода.
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21.12.2024 10:15 Відповісти
ні. просто при прокладанні маршруту не урахували висоту будівлі. Там два БПЛА в одну точку влучили. Москалі не там побудували свій 37-поверховий "хмарочос". Влучення десь на рівні 30-го поверху, а це 30х3=100м висота.
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21.12.2024 11:28 Відповісти
з висотою зрозуміло, але ці "висотки" не на шляху до КПЗ а східніше на 10 км. Тому ваша гіпотеза так собі...
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21.12.2024 11:38 Відповісти
Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані.

Работайте, братья
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21.12.2024 09:14 Відповісти
Вилетіли і досі там літають?)
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21.12.2024 18:47 Відповісти
Терміново виключити казань з раші, тай казати шо то не в нас
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21.12.2024 09:17 Відповісти
Бажано, щоб в казанський авіазавод влучили. Саме на ньому ремонтують та модернізують Ту-160. А для одного нового навіть нашкребли запчастин по складах та каптьорках всієї Кацапії.
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21.12.2024 09:30 Відповісти
там є жирніша ціль - КПЗ (55°48'38.9"N 49°02'18.6"E)
Це може бути самий феєричний новорічний салют за всю історію татарстана.
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21.12.2024 09:56 Відповісти
А ось мешканці Казані, смердючи раби та холопи Московіх казанська
татарва-сарана кажуть шо 8 це для них
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21.12.2024 09:44 Відповісти
Кроха син к атцу прішол
І сказала кроха
Тять, прільоти харашо
А ніпрільоти плоха
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21.12.2024 09:51 Відповісти
Таємне смс в Казань доставлено
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21.12.2024 10:03 Відповісти
Кацапи в пабліках скавучать: а нас за що, хохли терористи. А тут лише шибки вибило, ніт щоб всю висотку похоронити , як в Дніпрі жля просвєтлєнія в мозгу
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21.12.2024 10:10 Відповісти
Явно траекторія польоту не скорегована - два попадання в одну точку - такого не буває...
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21.12.2024 10:12 Відповісти
По совету Долб-ба, озвученному на предматчевой пресс-конференции, прошел матч, между командами ПВО России и Силами Спецопераций ВСУ. Украинская команда била по Казани дронами, а российская команда отбивала налет. На перерыв команды ушли со счетом 3:1. После применения РЭБ, защитой рассеян, ухерачено три жилых многоквартирных дома, сбит один дрон.
- Зато не скучно, - прокомментировал результат первого тайма Долб-б.
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21.12.2024 11:07 Відповісти
Вже б пора з дронів переходити на власні дальнобійні ракети.
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21.12.2024 12:55 Відповісти
 
 