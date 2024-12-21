Удар РФ по Запоріжжю: 12-річний хлопчик у лікарні у стані середньої тяжкості. ФОТО

Після учорашньої ворожої атаки по Запоріжжю в лікарні залишається хлопчик із осколковим пораненням ноги.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Дитину перевели до відділення загальної хірургії.

"Трьом жінкам лікарі надали допомогу, від госпіталізації постраждалі відмовились", - уточнив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмови про наступ росіян на Запоріжжя – це вороже ІПСО, - очільник ОВА Федоров







Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя.