По всій Україні була тривога через балістичну загрозу (оновлено)
Зранку 21 грудня 2024 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.03 було оголошено відбій тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
На момент публікації новини актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.
Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА "шахед".
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Владимир #594971
показати весь коментар21.12.2024 10:47 Відповісти Мені подобається 1
Bob Fayn
показати весь коментар21.12.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 0
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