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По всій Україні була тривога через балістичну загрозу (оновлено)

сирена

Зранку 21 грудня 2024 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.03 було оголошено відбій тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

На момент публікації новини актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА "шахед". 

Автор: 

Повітряні сили (2636) повітряна тривога (918)


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Тварюки.
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21.12.2024 10:47 Відповісти
Ви помітили...що після масованих атак..на слідуючий день вилітає якийсь МІГ
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21.12.2024 11:07 Відповісти
 
 