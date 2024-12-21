По всій Україні була тривога через балістичну загрозу (оновлено)

Зранку 21 грудня 2024 року по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.03 було оголошено відбій тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

На момент публікації новини актуальна карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА "шахед".